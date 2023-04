5 nezgrešljivih aprilskih programov Bartóka Tavasza v Budimpešti

marca se že tretjič začenjajo Bartókovi pomladni mednarodni tedni umetnosti, ki jih tudi letos na desetinah lokacij pričakujejo kulture željno občinstvo z nastopi svetovnih zvezd številnih žanrov. Zdaj jih priporočamo pet, od družinskega in otroškega programa do srčne glasbe sveta do meditativnega jazza.

Eredics Benjamin: Zadnji gradovi, pogumni

Ustanovitelj in pevec zasedbe Söndörgő Benjamin Eredics, ki se že leta spogleduje tudi s komponiranjem, je za osnovo skladbe svojega dela, prijavljenega na razpis, uporabil enega najljubših romanov naše mladosti Fekete István A Koppányi aga. Glasbeno tekmovanje Müpa 2020. Nagrajena v kategoriji plesne glasbe bo celoten glasbeni material skladbe, ki je bogato prepletena z ljudskimi glasbenimi temelji, a sodobna v vsaki noti, debitirala na festivalu ob sodelovanju Simfoničnega orkestra Akademije za glasbo in pronicljivi pripovedi. Géza D. Hegedűs.

april 2023, Akademija za glasbo

Nik Bärtsch Reflecting Bartók

Švicarski pianist-skladatelj Nik Bärtsch je eden izjemnih posameznikov sodobnega jazza, ki se odcepi od tal strogih pravil in tradicij ter svojo neponovljivo, a prepoznavno glasbo ustvarja z združevanjem najrazličnejših, na prvi pogled povsem različnih glasbenih stilov. Na globoko premišljen in občuten način povezuje najrazličnejše slogovne elemente sodobne klasične glasbe, funka, japonske ritualne glasbe ali elektronike od ritma do melodije, od groova do zvočne kulise. Njegove pesmi niso nikoli dokončne, temveč le glasbeni okvirji, ki jih vedno prilagaja dani situaciji. Tako je na svoj koncert v Budimpešti povabil madžarske jazziste, ki skupaj z njimi obujajo soimenjaka festivala Bélo Bartóka.

april 2023, Hiša madžarske glasbe

Madžarski državni folklorni ansambel: Cvetoče križno drevo

Če ste iskali program, ki bo zabaval vso družino, od otrok do odraslih, ob tem pa spomnil na naše najlepše praznične običaje, potem se na velikonočno nedeljo odpravite v Müpo! Obsežna plesna predstava Madžarskega državnega folklornega ansambla, ki je bila lani zelo uspešna, občinstvu predstavi folkloro regij, od regölinga do običajev velikonočnega ponedeljka, začinjeno z veliko glasbe, pesmi in , seveda plesi, ki se odbijajo od ognja.

april 2023, Müpa

Budimpeštanski ritem

Letos ne gre zamuditi vodilnega festivala svetovne glasbe v regiji Budimpešta Ritmo, zahvaljujoč kateremu se lahko podamo na glasbeno odkrivalsko popotovanje od Evrope do Afrike, od Islandije do Kube, od Balkana do Cipra. Med štiridnevnim festivalom poleg vznemirljivih koncertov vse, ki jih ta žanr zanima, čakajo tudi strokovni programi: panelne razprave o resnih in aktualnih temah v Madžarski glasbeni hiši, dokumentarni filmi z glasbeno tematiko v kinu Toldi in brezplačni showcase koncerti. javnosti v Szimpla Kert. Konec tedna bodo glavno vlogo odigrali nebrzdani ritmi: 14. in 15. aprila bodo glasbeniki v Akvárium Klubu in Erzsébet tér prav gotovo vsakogar potisnili iz cone glasbenega udobja.

12.-15.4.2023 na več lokacijah

Dániel Csengery: Mati Holle

Prva operna izkušnja lahko določi otrokov odnos do žanra za vse življenje. Večkrat nagrajena otroška opera Dániela Csengeryja, ki je napisal tudi glasbo za Lizo, vilo Lisico, Mati Holle, nastala po klasični Grimmovi pravljici, je lahko odlična izbira: njena očarljiva, dinamična in melodična glasba, poučna zgodba in ljubki liki, spektakularna pokrajina bo takoj postala najljubša otrokom, a tudi staršem ne bo dolgčas!

15., 16. april 2023, Müpa