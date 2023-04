Tukaj je Pešta, kot je še nisi videl: Takšna je bila prestolnica v času turškega podjarmljenja

Videoposnetek Pešte v turški dobi, narejen z neverjetno natančnostjo, ki strne 500 let potovanja skozi čas v nekaj več kot 2 minuti.

Današnji Univerzitetni trg pred 500 leti, v času turške okupacije / Odlomek iz videa Društva za zgodovinsko animacijo

Veliki animirani kratki filmi Društva za zgodovinsko animacijo nas občasno navdušijo. Njihovo serijo o vojaški zgodovini turškega časa si je na youtubu ogledalo na milijone, tokrat pa so se domislili krajšega videa, v katerem nam razkrivajo Pešto v turškem času.

Virtualni sprehod po ulicah Pešte v času Turčije

V kratkem 3D filmu se lahko sprehodimo po znanih križiščih Pešte, na primer Astoria, Kálvin tér, Március 15. tér in Váci utca oživijo v času turške okupacije. Meja vasi velike Pešte je bila pri današnjem Kiskörútu, onkraj katerega so bili pašniki in njive. Med dvokapnimi hišami sta hrib Gellért in višina Budimskega gradu lahko dobra referenčna točka za prepoznavanje ulic in trgov.