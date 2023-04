Gozd Óbuda je prenovljen z novimi sprehajalnimi potmi in edinstvenim igriščem

Pred kratkim je bil predan prenovljen gozdni park, ki obdaja muzej Kiscelli v Óbudi, ki zdaj z odprtimi rokami in prefinjenim okoljem sprejema tiste, ki si želijo napolniti baterije v naravi.

15 hektarjev velik parkski gozd Kiscelli je že vrsto let priljubljena točka za preživljanje prostega časa domačinov, zato je bil čas, da ga očistimo. V okviru razpisa Tér-köz, ki izvaja komunalno načrtovanje, je III. okrajna občina.

Prerodilo bi se lahko območje od muzeja do kapele Szent Vér, kjer so postavili nove pitnike, stojala za kolesa in mize za piknik ter nove sprehajalne poti, progo za pse in kurišča. Sprehajalne poti so dobile javno razsvetljavo, prenovljeno je bilo tudi okrasno stopnišče.

Odslej otroke v parkovnem gozdu čaka sodobno gozdno igrišče. Poleg spretnostnih poligonov in poligonov z ovirami je glavni element igrišča leseno plezalo, okrašeno z očarljivimi živalskimi figurami, ki vključuje tudi tobogan in vrv. Poleg tega družine na raziskovanje vabi pravljična pot med drevesi.