5 odličnih gledaliških predstav v Budimpešti, ki jih ne smete zamuditi v aprilu

S pomladnimi barvami in dišavami poln april ne mine brez gledališča! Do konca sezone so še komaj trije meseci, a tudi takrat ne bo manjkalo odličnih predstav in težko pričakovanih predstav. Izbirate lahko med našimi priljubljenimi!

TANDEM – človekovo ravnotežje

Kaj pomeni nekaj ustvariti skupaj? Opustiti borbo, pustiti nastajajočo predstavo, da gre, kamor hoče. Kaj se zgodi s tandemskim kolesom na odseku skupne ceste? Kako ohraniti krhko ravnotežje? Od razpada enotnosti do prihoda nečesa novega. Od ravnotežja do neravnovesja, od celote do delov in nazaj. Koprodukcija Artus Stúdió in Kompania Színház.

Artus Studio | 4. april 2023, 20.00

Politiki

Wolfram Lotz je eden najpomembnejših sodobnih nemških gledaliških avtorjev. Njegovo postdramsko besedilo z naslovom Politiki je miselni tok, ki temelji na asociacijah: z ritmičnim ponavljanjem besed in stavčnih odlomkov je včasih hipnotičen, včasih humoren, včasih nenadoma prevzame tragične preobrate. Neverjetna zmešnjava? Hrup? Dramatična in zabavna besedilna pošast govori o inflaciji jezika, izgubi pomena in resnici, izgubljeni v drvečem morju besed.

Predavanje bo potekalo v okviru mentorskega programa projekta Sufni, ki ga vodi Gábor Zsámbéki.

Gledališče Katona József | Predstavitev: 20. april 2023, 19.00

Vodna kokoš

Vodna kokoš je ekspresivna, nadrealistična, absurdna s poznejšim konceptom, a povsem običajna. Lahek in duhovit, povleče misli, ki se zdijo globoke. Najbolj nemogoče stvari z vidika realizma sprejemajo z zelo malo začudenja. Neurejeno in žalostno. Generacijski konflikt, družina, smisel življenja, ljubezen, smrt, osamljenost, denar, revolucija – ves svet je v njej, kot v krogli. Predstavo režira Sándor Zsótér, v glavnih vlogah pa Béla Mészáros, Tamás Keresztes, Júlia Mentes in Natasa Stork.

Gledališče Katona József | Predstavitev: 21. april 2023, 19.00

Češnjev vrt

Češnjev vrt je dvanajstdelna, kruta simfonija. Simfonija o travmah preteklosti; o težavah in nemoči sedanjosti; o vprašanjih prihodnosti, o koncu neke dobe. “Sprememba je tu, prihaja, vse bližje je. In če tega ne vidimo, če pri tem ne sodelujemo, zakaj bi bil problem? Bodo drugi videli!” Občinstvo si lahko v Katona Józsefa Színháza ogleda Čehovljevo komedijo v režiji Jakaba Tarnóczija, v kateri med drugim igrajo Eszter Ónodi, Vivien Rujder in Anna Pálmai.

Gledališče Katona József | Predstavitev: 22. april 2023, 19.00

Kit

Prvo odrsko delo Bencea Brascha je formalno vznemirljiva sodobna komedija, ki se odvija v svetu gledališča in televizijskih oddaj šova talentov, hkrati pa se ukvarja z aktualnimi temami, kot so dileme iskanja poti mladih odraslih ali gibanje #metoo. V predstavi, od ubranih melodij do surovih recitativnih duetov, dinamični gledališki prizori gradijo most do občinstva. Režija avtorja: Máté Kovács, Katalin Ágoston, Csaba Debreczeny, Dóra Szinetár, Ildikó Tornyi in Zoltán Sas.

Atrij | 28. april 2023, 19.00, 29. april, 15.00.