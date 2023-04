Omamna Budimpešta: 5 dišečih vrtov in bujnih oaz v prestolnici

Spomladi ni lepše aktivnosti kot sprehod po prebujajoči se naravi, pri čemer ni nujno, da zapustite prostor svojega živahnega doma, saj lahko hrupu prestolnice pobegnete v osupljive parke Budimpešte.

ELTE Füvészkert (Botanični vrt)

Prva in najbolj priljubljena zelena površina v Budimpešti je nedvomno ELTE Füvészkert v 8. okrožju. Divji in romantični vrt je postal priljubljen na Madžarskem, potem ko ga je Ferenc Molnár v svojem romanu Fantje z ulice Pál izbral za bazo rdečih srajc. V vrtu z 12.000 rastlinskimi vrstami za obiskovalce mesečno organizirajo tematske sprehode in botanične programe, pri čemer april ni izjema. Dva vikenda sta namenjena festivalu sakura, na katerem lahko občudujete čudovita cvetoča japonska češnjevca, ob dnevu Zemlje pa potekajo celodnevne dejavnosti za šolske skupine.

1083 Budimpešta, Illés utca 25.

Arboretum Buda

V 7,5 hektarja velikem arboretumu Hortikulturne fakultete Univerze Szent István, ki se nahaja na ulici Villányi út, so v vsakem letnem času na voljo druge rastlinske vrste. Park je razdeljen na Spodnji in Zgornji vrt, v njem pa najdemo bujen skalnjak, očarljiv vrtni ribnik, 120 let stara drevesna debla in različne vrste ptic. Arboretum je zaradi svoje lege eden najtoplejših zelenih površin na Madžarskem, v delovnem času pa se lahko brezplačno odmaknete od hrupa prestolnice. Med 21. in 23. aprilom bodo v okviru razstave in sejma okrasnih rastlin Spring Garden na voljo vodeni ogledi arboretuma Buda.

1118 Budimpešta, Villányi út 29-43.

Rožni vrt Budatétény

2,5 hektarja velik rožni vrt Budatétényi, ki ga poznajo le redki, ni le največji vrtni vrt v Budimpešti, ampak se ponaša tudi z nazivom največjega vrtnega vrta na Madžarskem. V tem edinstvenem okrasnem parku skoraj 9.000 grmov vrtnic in drugih cvetočih rastlin, vzgojenih pred 60-70 leti, z nastopom pomladi odpre svoje cvetne liste: pisane rožne grede na skupni površini 10.000 kvadratnih metrov učinkujejo na skoraj vse naše čute. V vrtu, ki je bil prenovljen leta 2017, so na voljo tlakovane sprehajalne poti s klopmi ter številne kulturne in zgodovinske zanimivosti, vse brezplačno. Manjše skupine si lahko po dogovoru ogledajo tudi voden ogled.

1223 Budimpešta, Park utca 2.

Japonskih vrt in Zugló

Če ste razpoloženi za malo eksotike, vam ne preostane drugega, kot da se odpravite v Zugló, saj je eden prvih japonskih vrtov v državi tik za vogalom ulice Mogyoródi út. Legenda pravi, da sta park, ki spominja na vrtove daljnovzhodnih palač, obiskala celo princ Takamacu in njegova žena, ki jima je bil tako všeč, da sta na koncu podarila številne rastline za vrt na površini 3.000 kvadratnih metrov. Japonski vrt v Zuglóju bo 22. aprila praznoval svoj 95. rojstni dan s celodnevnim programom polurnih vrtnarskih ogledov, strokovnih predavanj, zanimivih delavnic in sejma rastlin.

1149 Budimpešta, Kövér Lajos utca 1.

Botanični vrt Soroksár

Botanični vrt Soroksár se nahaja nekaj kilometrov od središča Budimpešte. Ustanovljen je bil leta 1962 in ima pomembno vlogo pri botaničnih raziskavah in izobraževanju. Najdragocenejši in najranljivejši del vrta je močvirski rezervat, v katerem na 12 hektarjih redkih in zaščitenih rastlinskih vrst ohranjajo velike populacije, da bi zagotovili njihovo preživetje za potomce. Cvetoča močvirska praprot je v različnih letnih časih videti različno, najlepša pa je med koncem aprila in junijem. Vrt organizira mesečne tematske sprehode, občasne razstave in sejme, katerih natančne datume najdete na Facebooku.

1238 Budimpešta, Túri István út 2.