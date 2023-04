Novosti v Budimpešti: 7 mest, ki jih morate obiskati aprila

Od najnovejše vroče točke v središču mesta do nostalgičnega bifeja MÁV – tukaj so naši najljubši novo odprti lokali v Budimpešti! Uživajte!

Che Che Burger – Kolosy

Che Che Burger je začel delovati leta 2015, to pomlad pa bomo lahko svoj burger žrtvovali na oltarju najboljših burgerjev v Óbudi. Od ljubiteljev mesa do vegetarijanskih oboževalcev, tovornjak s hrano v Kolosyjevem vrtu ima za vsakogar nekaj: Che Che Burger je pripravljen z marinirano rdečo čebulo in pekočo omako čedar, medtem ko je lososov burger, navdihnjen z newyorško pogačo, začinjen s kremnim sirom s kaprami. Namesto žemljic iz ržene moke lahko za katerega koli od njih zaprosite tudi v brezglutenski žemljici!

1036 Budimpešta, Kolosy tér 3.

What’s Running Hotpot

Najnovejše svetišče hotpotov What’s Running v središču mesta, ki prikazuje skupnostno stran prehranjevanja in ima starodavne kitajske korenine, vsakomur omogoča, da izkusi neizčrpno raznolikost azijske kuhinje. Restavracija all you can eat ponuja izbiro s kolagenom in hranilnimi snovmi bogatih osnovnih sokov, pripravljenih na nizki temperaturi, z različnimi vrstami mesa, testenin in zelenjave, ki jih dostavljajo po tekočem traku za pristno doživetje okusa.

1051 Budimpešta, Hercegprímás utca 4.

L’Or du Jour

Pariško vzdušje v ulici Pozsonyi út je pravkar postalo veliko bolj francosko, zahvaljujoč najnovejši restavraciji L’Or du Jour v ulici Újlipócia. Restavracija, ki so jo odprli sredi februarja, ponuja prefinjen ambient, pozorno osebje in senzacionalne jedi, vključno s privlačnimi jedmi à la carte, tedenskim menijem, ob koncih tedna pa pristno Eggs Benedikt in klasične jajčne jedi, vse to pa je le streljaj od bujnega parka Szent István.

1137 Budimpešta, Pozsonyi út 37.

Eatalia Budapest

Majhna, a pristna picerija v Újpestu, ki jo je odprl Alex Fajt, znani TikTokov kuhar z bogatimi izkušnjami v gostinstvu. Eatalia, ki gastronomsko mrtvo sosesko napolnjuje z neustavljivim vonjem rezin pice tepee rimskega in sicilijanskega tipa ter neapeljskih krožnikov canotto, je resnično nišni lokal, ki vam z odprtimi vrati, širokim izborom prelivov in presenetljivimi kombinacijami okusov pomaga doživeti pristno italijansko izkušnjo.

1043 Budimpešta, Lebstück Mária utca 40.

Café Muse

Če ste naveličani običajne črne kave in bi radi izstopili iz svojega kofeinskega območja udobja, vam priporočamo Café Muse, nov val kavarn z izjemnim izborom pijač! Prostor, ki se nahaja na pol poti med Frančiškanskim trgom in trgom Servita, ponuja široko paleto dobrot, ki ogrejejo dušo, in je za svojo velikost presenetljivo majhen: prepustite se skušnjavi jasminovega latteja, ledene matcha ali drip brew in ga dopolnite z enim od naših lokalno izdelanih slaščic!

1052 Budimpešta, Petőfi Sándor utca 8.

Utasellátó Falatozó

Konec februarja je kot prava bomba nostalgije eksplodirala novica, da MÁV odpira okrepčevalnico v podhodu HÉV na trgu Batthyány, in to ne le kakšno okrepčevalnico, temveč naslednico okrepčevalnice Utasellátó, ustanovljene leta 1948, ki je cvetela v 60. in 70. letih, prilagojeno sodobnim potrebam. V restavraciji stare šole si morate privoščiti čokoladno rolo in sladico z rumom z domiselnim imenom bomba, pa tudi retro burgerje, vročo čokolado s pudingom in pivo, medtem ko si lahko tisti, ki iščejo nekaj novega, krajšajo čas s pecivom in bagetami.

1027 Budimpešta, Batthyány tér, podhod

CAUSE Roastery

Prijazna postrežba, brezhibni rogljički in še boljša kava. Tako se imenuje kofeinski dragulj v središču mesta, kavarna CAUSE Roastery, v kateri se nahaja obrtniško pražena filtrirana črna kava. Zrna so do popolnosti pražena v majhni hišni pražarni Ikawa, nato pa zmleta in pražena, da nam zagotovijo naš vsakodnevni vir sreče. Če namesto kave iščete nekaj, kar bi vam popestrilo jutro, poskusite tonik matcha, ki požene kri, in ne zamudite luibudapestovega peciva!

1051 Budimpešta, Zrínyi utca 12.