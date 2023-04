5 povsem novih kmečkih tržnic v Budimpešti in njeni okolici, ki vam bodo polepšale konec tedna

Kot sveži pomladni poganjki se v glavnem mestu pojavljajo kmečke tržnice, ki vikende popestrijo z novim živahnim utripom in novimi pridelki.

Tržnica GRUND

1. aprila se je dvorišče zabaviščnega lokala Grund prvič napolnilo z življenjem, proizvajalci in rokodelci. Tržnica, ki poteka vsako soboto od sedmih do sedmih v osrčju četrti Corvin, otrokom ponuja igrišče, odraslim pa najnovejše in najboljše izdelke lokalnih proizvajalcev in obrtnikov. V 150 let stari zgradbi tržnice vlada običajno veličastno vzdušje z urejenim notranjim vrtom, pijačo in kavo iz bara ter praznimi košarami kakovostnih pridelkov in dobrot.

1082 Budimpešta, Nagy Templom utca 30.

Dr. Market

Ta kmečka tržnica, ki ob sobotah vsake dva tedna preplavlja otok Molnár, del Soroksárja, je najboljše, kar se je v zadnjih letih zgodilo na tem območju. Cilj tržnice Dr. ki se „naseli” zjutraj, je spremeniti nakupovanje v skupno izkušnjo, pri čemer so okusni pogovori, skupni zajtrki in sklepanje prijateljstev prav tako del izkušnje kot nebeška zeliščna presenečenja, obrtniška vina, čajne specialitete, pecivo in mesni izdelki. Poleg pristaniškega blaga, ki prihaja iz mnogih delov države, lahko redno naletimo na živo glasbo, delavnice in tečaje joge.

1238 Budimpešta, Meder utca 2.

Piac a Fekete Macskához

Odpovedano. Želja, da bi vrtovi dvorca ponovno zaživeli, je bila močnejša kot kdaj koli prej, zato je zaživel Piac a Fekete Macskához, ki ima svoj sedež tukaj in je navdihnjena s črnim mačkom. Dolgoročni cilj je poleg pridelkov ustvariti zunanji, skupnostni prostor in zbirališče, ki ga je zabavno obiskati. Dolgoročni cilj je poleg izdelkov za prodajo ustvariti tudi prostor na prostem, ki bo namenjen skupnosti in srečanju ter ga bo zabavno obiskati. Dvakrat tedensko tržnico ob nedeljah je odličen način, da spoznate vzdušje in seveda široko paleto blaga, ki ga ponujajo lokalni proizvajalci.

1028 Budimpešta, Templom u. 2.

Kmečka tržnica v Elllátóju

19. marca je tiste, ki so se po naključju nahajali v soseski Ellátóház, pričakala zares družinam prijazna in daleč od ljubezniva tržnica. 25 stojnic je bilo napolnjenih z domačimi izdelki, vključno s kvašenim kruhom iz medu, kimčijem, limono in ingverjem, kombučo, veganskimi siri in seveda domačimi mafini. Poleg lepega nakupovanja je bilo na voljo nešteto zakladov, ki so popestrili dan, saj so ga popestrile delavnice in glasba s pulta. Tržnica se bo predvidoma odvijala vsak mesec, zato si ne pozabite označiti koledarjev za naslednjo, ki bo 23. aprila!

1075 Budimpešta, Kazinczy utca 52/b

Kmečka tržnica Parkváros, Érd

Kako bolje pokazati priljubljenost kmečke tržnice na območju Parkváros v Érdu, ki se je odprla zadnji konec tedna v februarju, kot z izjemno uspešnim otvoritvenim vikendom. Med ponudbo tržnice so iz tedna v teden ročno izdelano pecivo, sir, sirupi in druge pijače za potešitev žeje ter sveže pecivo, sadje in zelenjava. Lokalna skupnost je tržnico, ki je namenjena samo kmetom in oživlja sobotna jutra, sprejela z navdušenjem, nihče pa ni odšel praznih rok s tržnice, ki je v zadnjih tednih postala tradicionalna.

2030 Érd, Bajcsy Zsilinszky út 206-208.