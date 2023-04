60+ nepogrešljivih spomladanskih aktivnosti v Budimpešti – april 2023

Pomlad je tu, zato vas v glavnem mestu čaka veliko dejavnosti na prostem. Seveda pa nismo pozabili niti na dogodke v zaprtih prostorih, saj nam vreme ni vedno naklonjeno. Tukaj so najboljše dejavnosti, ki jih lahko počnete v Budimpešti aprila 2023.

Odprtje Élesztő Terasz (1. april 2023)

1. aprila bo v zgornjem nadstropju stavbe Mammut II svoja vrata odprla budaška podružnica priljubljenega peštanjskega pivskega bara, ki se bo prebudila iz zimskega spanja. Pripravite se, saj se bo na panoramski terasi Élesztő Terasz težko upreti 15 pipam piva, naravnim vinom, kratkim pijačam in revolucionarni gastronomiji.

Kale Lulugyi // Kulturno-umetniški center K11 (1. april 2023)

Ob praznovanju dneva romske kulture bo 1. aprila v Kulturno-umetniškem centru K11 nastopila Kale Lulugyi, ki igra pristno cigansko ljudsko glasbo. Repertoar sedemčlanskega orkestra vključuje madžarske, goriške in lovarske ljudske pesmi ter balkanske in vzhodnjaške skladbe v sodobni preobleki.

Ogled kleti Budafok v predelu Bornegyed v Budimpešti (1. april 2023)

Turneja po kleti Budafok poteka vsako prvo soboto v mesecu z neskritim ciljem, da bi vsakomur omogočili pokušino najboljših vin in penin, ustekleničenih v Budafoku, ter uživanje v brezčasnem čaru kakovostne gastronomije in kulture. V budimpeštanskem okrožju Bornegyed se nahaja nešteto priznanih proizvajalcev penečih vin in kleti. V impresivnih kleteh so restavracije, spektakularne razstave, degustacije, vodeni ogledi in koncerti.

KávéBár Bazár // Millenáris (1-2. april 2023)

Trinajsti KávéBár Bazár, osrednji dogodek madžarskega sveta kave in barov, bo letos potekal 1. in 2. aprila v dvorani B v parku Millenáris. Obiskovalci lahko kupijo vstopnico in ves dan na stojnicah okušajo izdelke več kot štiridesetih razstavljavcev; kave, vina, piva, žgane pijače in druge posebnosti pijač ter sodelujejo v različnih dejavnostih v okviru dvodnevnega dogodka.

Klavirski recital Gáborja Farkasa // Lisztova akademija (2. april 2023)

Gábor Farkas, pianist, ki je dobitnik prestižnih nacionalnih in mednarodnih nagrad ter svetovno znani izvajalec romantičnega repertoarja, bo 2. aprila ob 19.30 nastopil na koncertu na Akademiji Liszt. V prvem delu se bo posvetil Schubertovi zadnji sonati, medtem ko bo drugi del recitala odražal raznolikost in čutnost vode v delih Liszta, Debussyja in Ravela, sledil pa bo valček. Vendar v zaključnih delih ne bo predstavljen nabožni, temveč strastni, hudičev valček in vznemirljiva tehnična bravura Lisztovega Mefistovega valčka.

Mednarodno zborovsko tekmovanje in festival v Budimpešti (2.-5. april 2023)

18. mednarodno zborovsko tekmovanje in festival v Budimpešti bo potekalo od 2. do 5. aprila pod umetniškim vodstvom Gáborja Hollerunga, dobitnika Lisztove nagrade Ferenc in umetniškega nagrajenca. Na letošnjem dvodnevnem tekmovanju se bo v veliki dvorani madžarske hiše glasbe pomerilo skoraj trideset tujih in madžarskih zborov. Na zaključni dan bosta Budimpeštanski orkester Dohnányi in Budimpeštansko akademsko zborovsko društvo, ki so ga razširili udeleženci tekmovanja, pod vodstvom Gáborja Hollerunga izvedla skladbo Carmina Burana Carla Orffa, kar je že tradicija v Müpi v Budimpešti.

Múviláv – skoraj kot v filmu (3. april 2023)

Priljubljeni filmski trenutki in emblematični zvočni posnetki popeljejo naše protagoniste na potovanje v gledališkem večeru, ki je poln čustev. Lucidno sanjarjenje na velikem platnu, sanjska resničnost na odru in orkester, ki igra najrazličnejše žanre.

Večer kviza – Vse, kar je Budimpešta (4. april 2023)

Poseben celonočni kviz z vprašanji o preteklosti, sedanjosti in zanimivostih Budimpešte.

CigányKeddV – Romengo // Turbina (4. april 2023)

Ansambel Romengo igra madžarsko olaško-cigansko glasbo. Večina članov je to glasbo sprejela za svoj materni jezik. Tako ansambel poleg obstoječih ciganskih ljudskih pesmi izvaja svoje lastne pesmi in zvoke na tradicionalni podlagi. Za njihovo glasbo je značilno spoštovanje tradicije in inovativnosti, pri čemer niso nenaklonjeni novim zvokom, zelo radi pa uporabljajo tudi žlico in kuhalnico.

János Háy: Nehéz (5. april 2023)

Glavni junak Nehéza je junak Jánosa Háya vseh časov: mladenič, ki se pri desetih letih s podeželja preseli v Budimpešto, ki s privolitvijo in celo podporo staršev pretrga navidezno neskončno družinsko verigo, se iztrga iz gnezda, postane „boljši” od svojih prednikov, odkupi klan itd. Potem se, kot se spodobi, iluzije razbijejo. Izgubi svoj stari dom in v velikem mestu ne najde novega, čeprav so vsi njegovi poskusi usmerjeni v ustvarjanje „lastnega življenja”. In to „lastno življenje” je obupno predvidljivo, določeno z zakoni in naključji: neuspešne vrnitve, alkohol in osamljenost, neuspeh in smrt. Háyev idiosinkratični jezik, vse bolj ostro in surovo izražanje, ki pa še vedno ohranja humor, obeta temačno madžarsko tragedijo, ki žari z barvami komedije.

DEP’ART ✭ heavenphetamine ( Japan – Psychdelic krautpunk) // Gödör (5. april 2023)

Za skupino Heavenphetamine so značilni predvsem psihedelični rock, postpunk in acid house 80. let, prežeti z japonskimi glasbenimi elementi, s čimer dosežejo učinek, podoben „wasabiju”. Hiroki in Sara sta se septembra 2021 preselila v Gruzijo, poleti 2022 pa sta koncertirala po Evropi, pri čemer sta izkupiček namenila Ukrajini. Pred kratkim sta v Kijevu posnela nov album z lokalnim glasbenikom Jevgenijem Korolom in flavtistko Kiro, spomladi 2023 pa bosta znova gostovala po Evropi. Kot postanek na turneji bodo 5. aprila prispeli v klub Gödör Klub, kjer jih čaka celovečerni koncert z zasedbo Dep’Art!

Nézőművészeti Kft.: Katona László & Kovács Lehel |PRIVÁT SZÍNPAD| (6. april 2023).

Dogodek na zasebnem odru 6. aprila, ki bo potekal na skrivnih lokacijah pred majhnim številom gledalcev, je pripravila družba Nézőművészeti Kft. O osebnem tonu predstave Lászla Katone in Lehela Kovácsa je malo znanega, vendar ji zagotovo ne bo manjkalo humorja. Predstava je brezplačna, vendar se je treba prijaviti.

OHNODY – Sötét // Akvárium (6. april 2023)

Dóri Hegyi alias Ohnody bo 6. aprila nastopil v mali dvorani Akvárium. Na dogodku bodo predstavljene pesmi iz pevkinega debitantskega singla s prihajajočega albuma z naslovom Dark. Vstop na eksperimentalni koncert je brezplačen, ob koncu nastopa pa bo podeljena brezplačna nagrada.

Spomladanski koncert skupine Ripoff Raskolnikov Band v Muzikumu (6. april 2023)

Ripoff Raskolnikov, ki že od svojega 18. leta potuje po svetu in se je ustalil na Madžarskem – bo ob spremljavi najboljšega blues-ameriškega benda v državi – ponudil resnično nepozabno odrsko prisotnost. Ripoff na srce parajoč način poje celoten spekter človeških čustev. Njegove pesmi edinstveno govorijo o ljubezni, izgubi, upanju, težavah vsakdanjega življenja, večnem iskanju lepote in polnem življenju.

Gastronomsko potovanje v Csiga (7. april 2023)

7. aprila od 17.00 dalje lahko uživate v posebnem gastronomskem potovanju v Csiga. Če ste naveličani običajnih okusov in želite petkov večer preživeti v družbi okusne hrane in drug drugega, se odpravite v gastro pub na ulici Vásár in poskusite njihov poseben degustacijski meni.

Velikonočna Parada (7.-10. april 2023)

Vsak dan bodo na odru festivala Budapest Fest nastopili Marvelovi in Disneyjevi junaki, ki se bodo po svojem interaktivnem nastopu z veseljem fotografirali z otroki. Na športnem igrišču Mogyoródi út bodo potekali tudi koncerti otroških skupin in priljubljenih izvajalcev.

Budapest Arcai // Városháza park (7.-23. april 2023)

V sodelovanju z Budapest FotóFesztivál in Budapesti Tavaszi Fesztivál bo od 7. do 23. aprila v parku mestne hiše na trgu Deák Ferenc potekala brezplačna razstava na prostem z naslovom Budapest Arcai (Obrazi Budimpešte). Javna razstava se bo osredotočila na dela petih sodobnih madžarskih fotografov, ki so posneli izjemne fotografije prebivalcev Budimpešte, torej nas.

Vintage Légy-Ott ‘Velikonočni special’ // Szimplakert (8. april 2023)

Najbolj kul sejem vintage in upcycled oblačil ter dodatkov v Budimpešti na vrtu Szimpla.

Cvetoče češnje v Budi // Buda Arborétum (8., 15. april 2023)

8. in 15. aprila se od 10. do 14. ure sprehodite po spomladanskem Arborétumu Buda in uživajte v neprekosljivem doživetju cvetočih češenj. Poleg veličastnih češenj boste na vijugastih poteh spoznali tudi rastline in zgodbe arboretuma, ko bodo razgrnile svoje cvetne liste. Sprehod razkriva tudi skrivnosti dragocenih stavb, vendar šele potem, ko se poklonite 120 let starim drevesnim deblom.

Madžarski Državni Folklorni Ansambel: Cvetoče križno drevo (9. april 2023)

Plesna predstava Madžarskega državnega ljudskega ansambla v skladu s praznovanjem velike noči črpa iz liturgije različnih veroizpovedi ter starodavnih kmečkih ljudskih običajev in pesmi iz oddaljenih regij Karpatskega bazena. Velikonočni obredi iz Székelyfölda in Rábaköza, Felvidéka in Dél-Alfölda – tako krščanski kot poganski – se prepletajo v enotno sceno.

Naravoslovni sprehod na letališču Matyasföld (10. april 2023)

10. aprila ob 14.00 vas Kertvárosi időutazó vabi na lahek 6-kilometrski sprehod, s katerim si boste oddahnili od velikonočnega ponedeljka. Udeleženci bodo lahko odkrivali naravne vrednote nekdanjega letališča Mátyásföld pod vodstvom zoologa Dr. Tiborja Kovácsa. Poleg zgodovine prvega letališča v Pešti boste odkrivali številne vidike pokrajine ob nedavno razglašenem zaščitenem Rákos-mentu. Prijavite se lahko na spletni strani kertvarosiidoutazo@gmail.com.

Veliki filmski kviz po svetu // Púder Bárszínház (10. april 2023)

Iz katerega mesta je izplul Titanik? Kam je Lazy Dick odpotoval na še eno srečanje sodelovanja na področju javne varnosti? Sestavite ekipo do 4 prijateljev in preizkusite svoje znanje na večernem kvizu z vprašanji, povezanimi le s filmi in televizijskimi serijami!

Degustacija – Predstava ob dnevu poezije (11. april 2023)

V gledališki sobi galerije B32 bo 11. aprila potekal vseslovenski umetniški bife. V tej nenavadni enourni predstavi se bodo etnobeatske melodije Mártona Agócsa srečale z govorjenimi zgodbami Benceja Bárányja, pesmimi Júlie Kustos in slam poetry Péterja Mészárosa.

Chelsea Carmichael // Opus Jazz Club (12. april 2023)

Trinidadski calypso in jamajški reggae pulzirata v hipnotični glasbi tria Chelsea Carmichael. Nova zvezda londonske jazzovske scene bo v sredo, 12. aprila, ob 20. uri pokazala svoje levje kremplje v Opus Jazz Clubu v 9. londonskem okrožju.

Budapest Ritmo (12.-15. april 2023)

Letos vas bo Budapest Ritmo, vodilni festival glasbe sveta v regiji, popeljal na glasbeno popotovanje od Evrope do Afrike, od Islandije do Kube, od Balkana do Cipra. Štiridnevni festival bo vključeval vrsto strokovnih dogodkov: panelne razprave o resnih in radovednih temah v Madžarski hiši glasbe, glasbeno obarvane dokumentarne filme v kinu Toldi in brezplačne predstavitvene koncerte v kinu Szimpla Kert. Konec tedna bo v znamenju neukročenih ritmov, saj bodo izvajalci v klubu Aquarium in na trgu Erzsébet 14. in 15. aprila zagotovo potisnili vsakogar iz njegovega glasbenega območja udobja.

Za kaj je pesem namenjena? (13. april 2023)

Kulturno-umetniški center K11 bo 13. aprila gostil igriv pesniški dan, na katerem se bodo srečali Anna Szabó T, Krisztina Rita Molnár in Krisztián Nyáry. Zamisel večera temelji na ideji, da je poezija igra. Sodelujoči pesniki in pisatelji se igrajo s formo, melodijo in žanri.

Spomladanski klubski koncert Kéknyúl v Muzikumu (13. april 2023)

Veliko pihalnih instrumentov, ameriški pevski glas in ogromne orgle Hammond – to so značilnosti glasbe skupine Kéknyúl. Če imate radi soul in plešete v ritmih funka, je to večer za vas!

Let’s Dance Party ★ Best of Bowie Acoustic // Úri Muri (14. april 2023)

Ob 40. obletnici izida albuma Let’s Dance Davida Bowieja vas na Úri Muri čaka prav poseben program. Na večeru bo koncert Best of Bowie Acoustic in brezplačna zabava Let’s Dance Party do zore, ki vas bo popeljala nazaj v Anglijo 70. in 80. let prejšnjega stoletja.

Oldtimer Show // Madžarski železniški zgodovinski park (14.-16. april 2023)

Oldtimer Show bo zagotovo visoko na aprilskih seznamih avtomobilskih navdušencev, saj je Oldtimer Show iz leta v leto velika uspešnica. Tridnevni družinam prijazni dogodek ponuja vrsto dejavnosti za vse starosti, vključno s starodobnimi avtomobili in motorji, starodobnimi avtobusi, tovornjaki in traktorji, vojaškimi vozili, domačimi in tujimi kuriozitetami ter glavnimi atrakcijami železniškega zgodovinskega parka, razstavo tuning avtomobilov in samim Lightning McQueenom. Poleg obrti in dogodkov, povezanih z dediščino, bodo letos ob živalskem vrtu množice zabavali kavbojski kaskaderji divjega zahoda.

DE MARKT spomladanski toast (15. april 2023)

Pozdravite pomlad na zunanjem bolšjem sejmu DE MARKT Centra sodobne kulture Kőbánya! Iskanje zakladov se začne 15. aprila ob 11. uri v središču mesta Kőbánya. To je pravi kraj, če želite kupiti predmete, ki imajo zgodovino in lahko postanejo novi dragulji vašega doma.

Donavski breg je naš!!! – Čiščenje ob dnevu Zemlje (15. april 2023)

Skupna akcija civilistov, južnoprimorskih lokalpatriotov, tekačev, kolesarjev in ribičev na bregu Donave.

Otvoritev terase Zsiráf Buda (15. april 2023)

Praznujte začetek pomladne sezone na odprtju terase Zsiráf Buda 15. aprila! Našli boste vse, kar potrebujete za res dobro zabavo: neapeljske pice, energične koktajle in udarno glasbo, ob kateri boste lahko plesali od sončnega zahoda do zore. Rezervirajte pred dogodkom in pridite zgodaj!

TAKO LE ŽIVIMO – Sprehodi v hotelu Alföld (15. april 2023)

Institucionalni obisk in zgodovinski ogled v organizaciji muzeja Józsefváros in prehodnega hostla na ulici Alföldi.

EELS / Akvárium Klub – NagyHall (15. april 2023)

Mark Oliver Everett in njegova skupina EELS, ustanovljena leta 1991, sta leta 2022 izdala svoj zadnji studijski album (Extreme Witchcraft). Po več kot dvajsetih letih se je skupina ponovno združila z Johnom Parishem, s katerim je nekoč posnela zelo uspešen album Souljacker. Pesmi na novem albumu govorijo o majhnih in velikih stvareh, smrtnosti, tlelnih losangeleških čebelah in poštarju, ki zvoni na vrata ob nemogočih urah.

Praznik Sakura // ELTE Füvészkert (15., 16., 22., 23. april 2023)

Letošnja vsakoletna prireditev Praznik Sakura bo potekala od 15. do 16. in od 22. do 23. aprila na umetniškem vrtu ELTE. Štiridnevni dogodek je povezan z aprilskim cvetenjem japonske češnje in japonskim tradicionalnim festivalom Ohanami, med katerim lahko uživate v cvetenju med piknikom na odejah.

Terézvárosov praznični bolšji sejem (16. april 2023)

Zelo uspešen bolšji sejem Terézváros bo ponovno potekal aprila na Hunyadi. Izbirate lahko med različnimi unikatnimi in starinskimi predmeti, knjigami, igračami, modnimi izdelki in drugim rabljenim blagom v dobrem stanju!

Družinska nedelja – ozaveščevalno srečanje v vrtu za slepe (16. april 2023)

Glavni cilj Družinske nedelje je zdravim otrokom približati življenje ljudi z okvaro vida. Z igrivimi dejavnostmi bodo udeleženci lahko dobili vpogled v svet branja in pisanja Braillove pisave, ki slepim in slabovidnim pomaga pri opravljanju vsakodnevnih dejavnosti, ter se zaradi zdravilnih rastlin v vrtu in različnih vrst zanimive zemlje soočili z zanimivimi izzivi (vonjanje in otipavanje).

KISKERTPIAC – bloom // Mad Garden Buda (16. april 2023)

16. aprila bomo lahko v Mad Gardnu Buda ponovno tržili na prostem! Zahvaljujoč razstavljavcem lahko na ta prijeten pomladni dan pričakujete veliko lepega cvetja in rastlin ter okusne hrane in pijače. Lahko pridete sami, s prijatelji, otroki, sorodniki, vendar kužkov ne pustite doma!

Mihály, ali duhovi mesta – Csokonai Vitéz Mihály 250 // Várkert Bazár (18. april 2023)

Zsolt Prieger s soavtorji-izvajalci, ki že 30 let vodi zvočni sistem Anima in je ustvaril nešteto literarnih večerov: Mihály Balázsovics (Slow Village) in Gábor Subicz (Subtones, MAO), se je ta nadrealistični glasbeno-literarni performans rodil iz ideje, da Mihály Csokonai Vitéz, eden najpomembnejših pesnikov madžarske razsvetljenske literature, rojen pred 250 leti, ni le mitična figura iz preteklosti, temveč zelo prisotna oseba: je veliki debrecenski streamer, celo raper novega vala. Humor, filozofija in kontemplacija v eni uri.

Sovražnik glasbe 2.0, alias Opera Shock // Gledališče Erkel (19. april 2023)

„Kaj? V opero, jaz?? Nikakor. Za veliko denarja pet ur sedeti na ozkem, škripajočem stolu in čakati, da bo predebela ženska končno dejansko umrla, vmes pa kakšne pol ure peti? Ne, to ni zame, hvala. Raje imam šove talentov, saj so vsaj smešni. Mislim, tudi ta.” Sovražnik glasbe se vrača in tokrat (ne) obišče opero. Zakaj toliko razburjenja zaradi tega? Nerealne, prisiljene zgodbe, staromodne kulise, telesni divi, ki nerazumljivo pojeta – kakšen smisel ima sploh poslušati opero? To je vprašanje, ki ga v svojem stand-up večeru simfonične glasbe raziskujejo Péter Janklovics in Danubia Orchestra.

Fonó Sreda Plesni tečaji in plesna hiša:

Magyarszováti plesi (19. april 2023)

Na naših sredinih plesnih tečajih Fonó se lahko udeležijo začetniki in napredni plesalci, ki bi radi na tedenskih plesnih tečajih poglobili svoje znanje o plesih določene regije. Pouk žive glasbe poteka vzporedno v začetniških in nadaljevalnih skupinah ter se zaključi s skupno učno uro petja, plesom in plesno hišo.

Szabolcs Marton: KVARK – Simfonija minljivosti, avdiovizualni koncert (20. april 2023)

20. aprila, na otvoritveni večer Budimpeštanskega pomladnega festivala, bo na Margaretinem otoku uprizorjena posebna crossover produkcija. KVARK je edinstven koncert Szabolcsa Martona: študija minljivosti. V predstavi 12-članski orkester združuje simfonični zvok, učinke in izjemno vizualno mapiranje ter tako ustvarja svet, ki očara in se mu je ob koncu koncerta težko upreti.

Los Orangutanes // Kobuci (20. april 2023)

Skupina Los Orangutanes bo 20. aprila z veselo glasbo uradno odprla sezono opic na prostem. Na koncertu v Kobucih bo za pravo latinskoameriško vzdušje poskrbela 10-članska skupina Madžarov, Perujcev in Urugvajcev, kar je prvič v Vzhodni Evropi.

Pomladni festival v Budimpešti (20. april – 2. maj 2023)

Spomladi bo kulturna raznolikost Budimpešte znova v središču pozornosti. Na 43. budimpeštanskem pomladnem festivalu bodo dogodki potekali na skoraj 30 prizoriščih. Na več kot 50 dogodkih bo v ospredju nenehno spreminjajoča se umetniška in kulturna scena mesta. Repertoar vključuje gledališke predstave, okroglo mizo, razstavo digitalne umetnosti, fotografsko razstavo, filmsko projekcijo in koncert velikega orkestra.

Budapest Makett – Gradimo Budimpešto (20. april – 2. maj 2023)

V okviru serije dogodkov BP150 Budimpeštanskega pomladnega festivala bo od 20. aprila do 2. maja v Kristalnem gledališču na Margaretinem otoku na ogled maketa Budimpešte v merilu 1:500, ki je nastajala skoraj 20 let, od leta 1976 do 2. maja. Na 180 kvadratnih metrov veliko leseno maketo je težko potovati, smrtniki, kot smo mi, jo imamo priložnost videti v povprečju le enkrat na desetletje, zato se boste morali, če ne želite zamuditi te zanimivosti mestne arhitekture, vrniti po več.

Spomladanska razstava in sejem okrasnih rastlin (21.-23. april 2023)

Med 21. in 23. aprilom bodo na parkirišču in notranjih dvoriščih Arboretuma Buda in kampusa MATE Buda zacveteli. Na voljo bodo vrtne dekoracije, gastronomski razstavljavci, delavnice, dejavnosti za otroke, vodeni sprehodi in obiski ekoloških vrtov ter ponudba rastlin iz vrtnih centrov iz vse države.

95 let japonskega vrta Zugló (22. april 2023)

Če si želite malo eksotike, vam ne preostane drugega, kot da se odpravite v Zugló, kjer bo Japonski vrt Zugló 22. aprila praznoval svoj 95. rojstni dan s celodnevnim programom dogodkov, vključno s polurnimi vrtnarskimi ogledi, strokovnimi predavanji, zanimivimi delavnicami in sejmom rastlin.

Budimpešta je polna vasi – gledališko branje z Umetniki Gledališča Radnóti (22. april 2023)

Gledališče Radnóti vas 22. aprila od 10. do 14. ure vabi na literarni piknik na vrtu Filozofov na hribu Gellért. Na dvournem dogodku bodo zaživela besedila o Budimpešti, občutku življenja v Budimpešti in zgodbe o mestu.

Kolesarska parada I bike Budapest (22. april 2022)

Ob dnevu Zemlje, 22. aprila, se lahko s kolesom zapeljete skozi prestolnico na način, ki ga ne morete storiti na noben drug dan. I bike Budapest je tudi demonstracija za Budimpešto, v kateri se lahko vsakdo vozi s kolesom. Zberemo se ob 16.00 na Trgu herojev, nato pa se ob 18.00 pridružimo kolesarski vožnji na Alsó-nagyrét na Margitszigetu.

Badacsony v New Yorku (22. april 2023)

22. aprila se bodo priljubljene vinske kleti Badacsony ponovno preselile v Budimpešto, kjer bodo s svojimi odličnimi vini navdušile prebivalce Budimpešte. Letos bo dogodek že dvanajstič potekal v palači New York, vključno z Rimsko sobo. Vzemite vstopnice in nazdravite z vinom (ali dvema)!

Roger Waters // MVM Dome (23. april 2023)

Roger Waters je na evropskem delu turneje This Is Not A Drill in 23. aprila bo za javnost nastopil v dvorani MVM Dome. Na koncertu naj bi bilo na sporedu 20 pesmi Pink Floydov in klasik Rogerja Watersa ter pevčeva in kitaristova najnovejša pesem The Bar.

Interlude, skupnostni večer družabnih iger (24. april 2023)

Ste sami, a si vseeno želite igrati družabne igre? Vas je več, vendar bi radi igrali s še večjo skupino? Ali obstaja igra, ki bi jo radi preizkusili, vendar ne najdete partnerja? Tukaj je rešitev! V Kavarni namiznih iger ob ponedeljkih med 18. in 21. uro se lahko pridružite igram pri označenih mizah. S seboj lahko prinesete svojo igro, vendar to navedite ob prijavi in povejte vodji igre, ko pridete.

BorKert – Hungarian WINE . Finger FOOD . Live MUSIC // Kilenc Kert (25. april 2023)

Po uspehu prvega BorKerta v februarju je tu bis, ki bo 25. aprila na Kilenc Kertu. Na programu bodo lokalni vinarji degustirali svoja najboljša vina ob živi glasbi v ozadju. Večer bo še bolj poseben zato, ker bo prostor za degustacijo nameščen v 3 igluju na vrtu.

Jazzfest Budimpešta (26. april – 17. maj 2023)

Jazzfest Budimpešta na Madžarsko pripelje svetovne zvezde! Med 26. aprilom in 17. majem se bodo na 10 prizoriščih v Budimpešti zvrstili umetniki iz 22 držav s 5 celin. V prestolnici bodo nastopile mednarodne zvezde, kot so Lizz Wright, Avishai Cohen, Stanley Clarke, Simon Phillips in Stacey Kent.

Glass of Jazz – Večer za ljubitelje vina in jazza (27. april 2023)

Letos bo 27. aprila že šestnajstič potekala priljubljena prireditev Glass of Jazz za ljubitelje vina in jazza. V koncertni dvorani budimpeštanskega Jazz Cluba bo igrala odlična glasba, v drugih prostorih kluba pa vas bodo pričakali razstavljavci z neomejeno degustacijo vin in okusno hrano.

Európa Kiadó / gost: Hegedűs Józsi // A38 (28. april 2023)

28. aprila bo na odru ladje A38 nastopila skupina Európa Kiadó, ki je bila ustanovljena v začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja. V skoraj 40 letih obstoja skupine je nastalo nešteto emblematičnih pesmi, ki bodo vse izvedene na ladji. Gost večera bo Józsi Hegedűs, vstopnice v predprodaji pa so že na voljo!

Tavaszi TáncTér (Pomladni plesni prostor) – Plesni sprehod na prostem na svetovni dan plesa (29. april 2023)

29. aprila boste lahko uživali v plesnem sprehodu na prostem na Trgu Madách, ki bo potekal v okviru otvoritvenega dogodka Pomladnega festivala v Budimpešti. Program prireditve ob svetovnem dnevu plesa bo vključeval tango, swing, družabne plese in salso, dan pa se bo zaključil s koncertom latino kvinteta Richárda Révésza.

Parov Stelar // Budapest Park (29. april 2023)

29. aprila se bo eden najbolj znanih avstrijskih umetnikov, pionir electro swinga, Parov Stelar, vrnil na Madžarsko na turnejo v budimpeštanski park, kjer bo predstavil povsem novo odrsko postavitev s posebnimi vizualnimi doživetji, novimi pesmimi in še nikoli slišanimi coverji.

Vad Art x Dvajset let skupine Gödör (29. april 2023)

Tri nadstropja podzemnega dogajanja s koncerti, delavnicami, razstavami in performansi.

Braindogs // KOBUCI (30. april 2023)

Genialne pesmi, glasba in norost Toma Waitsa v interpretaciji enega najboljših soul-blues pevcev na svetu Iana Siegala, Ripoffa Raskolnikova, Miša Den Haringa, Varga Líviusa, Varga Laca, Frenka in Szabolcsa Nagya.

Mednarodni dan jazza (30. april 2023)

Na ta dan lahko mednarodni dan jazza praznujete z brezplačnimi koncerti na trgu Madách.