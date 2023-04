Od močvirja do praznovanja tisočletja: Pustolovska zgodovina Városliget

Danes si največjega javnega parka v prestolnici ne moremo predstavljati brez gradu Vajdahunyad, Budimpeštanskega Živalskega Vrta ali umetnega drsališča v Varosligetu, vendar je območje, ki je bilo v 18. stoletju le pašnik, od prve uporabe kot pašnik doživelo številne spremembe.

Prvi pašnik

Prvi predlog, da bi zanemarjen, močvirnat gozd na robu mesta spremenili v drevored, je podal mestni sodnik János Boráros leta 1794, vendar je bil javni park razpisan šele leta 1813.

Izmed številnih obetavnih ponudb je bil izbran Henry Nebbien, ki je tri leta preučeval lokalna drevesa in grmovnice, da bi natančno ocenil, kakšna vrsta in ureditev parka bi bila za to območje najprimernejša. Na koncu si je zamislil vrt v angleškem slogu, poleg tega pa je želel, da bi bil dokončani Városliget patriotski simbol naroda.

Priprave so se začele leta 1817, vendar je kmalu zmanjkalo denarja in uresničili so le majhen del prvotnega načrta. Kljub temu so ob izgradnji sosednjega Kőrönda številni pohodniki, ki so iskali rekreacijo in sprostitev, obiskovali majhen gozdiček, da bi se izognili mestnemu hrupu.

Na območju, ki je bilo takrat znano kot Városerdő, so najprej uredili jezero in njegove otoke, na katerih so poleti organizirali ribiška tekmovanja in piknike, pozimi pa drsalce. Živahno življenje v parku se je začelo v začetku 19. stoletja, ko so organizirali manjše prireditve in zanimive programe za večje množice.

Eden najpomembnejših dni v življenju parka je bil 3. junij 1811, ko sta slovenski zdravnik Gregor Kraškovič in dunajski fizik Johann G. Menner kot prva na Madžarskem od tu poletela z balonom na vroč zrak.

Nenavaden dogodek je v park privabil številne gledalce, trgovci in šovmeni pa so kmalu uvideli potencial razmer, tako da je bilo do leta 1830 na tem območju več stojnic, pa tudi strelišče in tobogan. Skozi park je potekala tudi prva omnibusna linija v prestolnici, tako da je bil park še bolj dostopen vsem.

Razcvet mesta Lizsé

Ponovna razvrstitev jezera leta 1863 je bila pomemben mejnik v življenju parka, saj je mestni svet drsalnemu društvu Pesti, ki ga je ustanovil Géza Kresz, omogočil, da je del jezera spremenilo v drsališče. Drsališče je bilo odprto 29. januarja 1870, dodali so mu majhno leseno ogrevalno sobo, ki pa je nekaj let pozneje pogorela, zato je prvo kamnito stavbo zasnoval Ödön Lechner.

Z odprtjem drsališča se je dogajanje hitro razmahnilo: leta 1866 so odprli živalski vrt, leta 1877 še arteške kopeli, območje pa je hitro postalo priljubljen kraj za izlete in zabavo, prizorišče številnih sprehodov, srečanj in prijateljskih srečanj.

Park so obiskovali vsi, od služabnikov do aristokratov, vendar se dolgo časa niso preveč mešali. Medtem ko so se bogataši srečevali ob kioskih na promenadi Stefania, so navadne ljudi privlačili karneval, vrtiljaki, gostilne in cirkusi.

V osemdesetih letih 19. stoletja je takrat izjemno priljubljen zeleni gaj dosegel svoj polni sijaj, saj so vodnjaki, paviljoni in osvetljene pešpoti prispevali k urejenosti metropolitanskega parka. Splošno znano je postalo tudi novo ime: „Lizsé” je bil jezikovni izum novinarja in poznejšega gledališkega režiserja Vilmosa Tarjána, ki je Ligetu dal humoren francoski naglas.

Tisočletna razstava leta 1896

Tisočletna razstava iz leta 1896 je nepogrešljiv postanek v zgodovini Mestnega parka, katerega eno od prizorišč je bil največji park v prestolnici, zaradi česar je doživel osupljivo preobrazbo. Poleg Industrijske dvorane in Kunsthalle, ki sta bili zgrajeni leta 1885, so bile dodane še druge monumentalne stavbe: prva različica gradu Vajdahunyad, zgrajenega večinoma iz lesa, je bila dokončana leta 1896, leta 1896 pa je bila odprta tudi podzemna železnica Millennium, ki je prečkala park.

Leta 1906 je bil zgrajen Muzej lepih umetnosti, zaradi katerega je Városliget hitro postal središče nacionalne kulturne dediščine, leta 1907 je bil obnovljen grad Vajdahunyad, leta 1912 pa je bil prenovljen živalski vrt, kar so financirali z bikoborbo. Razširilo se je tudi kopališče Széchenyi, ki je postalo slavno, in začela se je gradnja Trga junakov.

Okoli leta 1930 je območje dobilo podobo in funkcijo javnega parka, kot ga poznamo danes, s travniki, senčnimi klopmi in otroškimi igrišči, razporejenimi med prostornimi prometnicami.

Od druge svetovne vojne do danes

Bombardiranje med drugo svetovno vojno, tako kot številna druga mesta v prestolnici, ni prizaneslo niti Gaju, saj je bila prizadeta večina stavb, vključno s kupolo muzeja prometa, Industrijsko dvorano, Vrtnim paviljonom in glasbenim vodnjakom. Vojno opustošenje ni prizaneslo niti živalskemu vrtu: večina tam živečih živali je poginila, na zelenih površinah pa so potekali tudi oboroženi spopadi, zaradi katerih je bil živalski vrt popolnoma zanemarjen.

Po vojni, v Rákosijevem obdobju, so iz muzeja likovnih umetnosti odstranili domače umetnine, razstavili wurstli, angleški park je postal zabaviščni park, panoptikum pa so porušili in zakopali lutke.

Városliget je dobil povsem novo funkcijo: postal je prizorišče javnih prireditev, veliko rastlinja je bilo odstranjenega, da bi se vanj lahko zgrnila množica obiskovalcev praznovanj in parad. V Kádárjevem obdobju so območje poskušali obnoviti in med letoma 1974 in 1978 je bilo v okviru največjega programa gradnje parka v madžarski zgodovini zasajenih skoraj 100 000 grmovnic in dreves, osveženo pa je bilo tudi vodno rastlinje jezera Városligeti.

Kljub številnim poskusom si javni park še dolgo ni opomogel od vojnega opustošenja, na prelomu tisočletja pa je bil v zelo slabem stanju in javna varnost je bila vprašljiva. Projekt Liget Budapest je poskušal odpraviti težave, da bi javni park ponovno zasijal v svojem nekdanjem sijaju in imel v življenju prestolnice enako vlogo, kot jo je imel na prelomu stoletja.