V Budimpešti so odkrili glasbeni mini kipec Kolodka

Ob 18. rojstnem dnevu Müpa Budimpešta predstavlja posebno umetniško delo: od marca bo obiskovalce Müpe Budimpešta pozdravljal kip Mihályja Kolodka. Umetnik je bronaste slušalke postavil ob vhodu v Müpo Budimpešta, delo pa se imenuje „Füles”.

Skulptura, ki je bila pretihotapljena na ograjo glavnega stopnišča pred Müpo Budimpešta, ni le delo genialnega umetnika, ampak nosi tudi sporočilo. Vse ljubitelje glasbe in kulture spodbuja, naj pustijo slušalke in vsakdanje skrbi zunaj, saj je vstop v to zgodovinsko kulturno ustanovo živo glasbeno doživetje, kakršnega še ni bilo.

Med 15 glasbenimi deli so prave poslastice, kot sta Beethovnov klavirski koncert v C-duru v izvedbi Tamása Vásáryja ali Štiri zadnje pesmi Richarda Straussa v interpretaciji Andree Rosta, za ljubitelje popularne glasbe pa skulptura vključuje tudi skladbe Palye Bea in Avishaija Cohena.

Mihály Kolodko je zaradi svojih prikupnih javnih skulptur postal znan in priljubljen po vsej državi. Njegovi kipi so v tradiciji ulične umetnosti, zato imajo njihove lokacije vedno pomen. Prvi kipi so bili postavljeni na javnih površinah umetnikovega rojstnega mesta Užhorod, ko se je kipar preselil v Budimpešto, pa so bila njegova dela razstavljena tudi v prestolnici, tako da je zdaj v Budimpešti več kot 30 Kolodkovih kipov.

Kolodkovo simpatičnost in priljubljenost je mogoče pojasniti tudi z dejstvom, da številni njegovi kipi spominjajo na madžarske risane in lutkovne like iz sedemdesetih in osemdesetih let prejšnjega stoletja – glavni lik iz filma Veliki ribič Ho-Ho, Mekk Elek ali zajec z nagubanimi ušesi.

Kolodko je pred instalacijo slušalk ustvaril tudi dela z glasbeno tematiko. Kipe Franza Liszta je mogoče najti v štirih mestih po svetu, med drugim v Budimpešti, Bartókove skulpture pa so na ogled v dveh zakarpatskih mestih, v Užhorodu in Nagyszőlősu.