Sprehod po Nagykörútu: 5 znamenitosti, ki si jih morate ogledati od trga Jászai Mari do trga Boráros

Težko se sprehodimo po Budimpešti, ne da bi se dotaknili Velikega bulvarja, enega od najbolj prometnih odsekov v središču mesta, in v naglici vsakdanjega življenja pozabimo, koliko čudovitih in zanimivih znamenitosti ponuja.

Glavna cesta, ki je tradicionalno znana kot Nagykörút, od peštanjskega konca Margaretinega mostu do peštanjskega konca Petőfijevega mostu poteka skozi večino okrožij Pešte, vključno z južno mejo Újlipótvárosa, severno mejo Lipótvárosa, Terézvárosa, Erzsébetvárosa, Józsefvárosa in Ferencvárosa. Proga je bila odprta 31. avgusta 1896 med praznovanjem tisočletja 1896. Polkrožna proga je bila široka 38 metrov in dolga 4 141 metrov.

Hiše Palatinus

Z Margaretinega mostu si lahko ogledate edinstven spomeniški kompleks stavb, ki se nahaja na začetni točki našega potovanja, na trgu Jászai Mari, neposredno na bregu Donave. Stanovanjska stavba s fascinantno preteklostjo, v kateri je živel Dezső Kosztolányi, je le začetek neverjetnih stavb, na katere boste naleteli med hojo s trga Jászai Mari, zato, če bi se radi podali na ovinek in jih raziskali, preberite naš prejšnji članek:

Prehodite se v Újlipótváros: Skrivnosti očarljivih stanovanj Sprehodite se po Újlipótvárosu: Skrivnosti očarljivih stanovanj

V Újlipótvárosu so v tridesetih letih prejšnjega stoletja druga za drugo gradili vse lepše stanovanjske zgradbe, brez katerih si danes pogleda na breg Donave v Pešti ni mogoče predstavljati.

Vígszínház

Nahaja se med trgom Jászai Mari in železniško postajo Nyugati in je eno največjih in najbolj znanih gledališč v Budimpešti, ki je zanimiva atrakcija ne le zaradi širokega repertoarja in odličnih predstav, temveč tudi zaradi svoje zgradbe. Stavbo sta zasnovala Ferdinand Fellner in Hermann Helmer, ki sta na prelomu stoletja zasnovala tudi številne druge stavbe v Budimpešti, impozantni Vígszínház pa je bil zgrajen v samo enem letu, leta 1896. Stavba z več kot 1 000 sedeži je privabljala množice budimpeštanskega meščanstva, ki se je tako zaljubilo v kostume in rekvizite, da jih je po predstavi pogosto dalo izdelati svojim krojačem ali mizarjem. Elegantna stavba je bila med drugo svetovno vojno bombardirana in ponovno odprta šele leta 1951. Nazadnje so jo popolnoma obnovili leta 1994, da bi ji povrnili prvotni sijaj, tako da lahko, ko se sprehodite mimo stavbe, uživate v enakem spektaklu kot na prelomu stoletja.

Mini kipi Kolodko

Mini kipi Mihályja Kolodka se pojavljajo na vedno več mestih v mestu, zato ni čudno, da enega najdete tudi na trgu Nyugati, pomembni postojanki na Velikem bulvarju. Monumentalna stavba iz rjavega dimljenega stekla, v kateri so zdaj različne trgovine in pisarne, je bila nekoč eno najbolj priljubljenih nakupovalnih središč v mestu. Bronasta mini skulptura nekdanjega reklamnega lika Scale, Scale Koppe, ki se skriva ob cvetlični gredi, spominja na podzemno železnico Scala, ki je bila odprta leta 1984. Tako kot pri drugih umetnikovih delih je veliko pozornosti namenil podrobnostim: priljubljena oglaševalska figura sedi na odtrganem bloku s črtno kodo, ni pa pozabil niti na Koppejev slogan, rdeče srce, ki bije zunaj malega bronastega kipa: ”Jaz sem Koppe iz Skale, moje srce je vedno s strankami.”

New York Kávéház

Od daleč se med stavbami na Trgu Blaha Lujze vidi bronasta fasada palače, okrašena s favni, ki jo je po naročilu zavarovalnice New York Életbiztosító Társaság oblikoval Alajos Hauszmann v sodelovanju s Flórisom Korbom in Kálmánom Gierglom. Kavarna New York, ki je bila večkrat izbrana za najlepšo kavarno na svetu, je bila odprta leta 1894 in je gostila številne znane osebnosti, med njimi številne pisatelje in pesnike 20. stoletja, ki so sedeli za mizami ob kavi. New York Kávéház je postala izjemno priljubljena, saj jo obiskujejo številni ljudje z vsega sveta, da bi občudovali njeno notranjost s fontanami, stropnimi freskami, beneškimi lestenci in znamenitimi zvitimi stebri.

Kiparska skupina Borárus

Konec Nagykörúta in zadnja postaja na našem virtualnem ogledu je Borárosov trg, ki se na prvi pogled zdi bolj kot hrupno in hladno prometno križišče kot vznemirljiva znamenitost, vendar skriva nenavadno zanimivost. Čeprav je trg poimenovan po Jánosu Antalu Borárosu, glavnem sodniku v Pešti, se je mnogim vtisnila v spomin legenda, da je trg nekoč služil kot živahna vinska tržnica, polna sodov prodajalcev. Na podlagi te zgodbe je Imre Varga, kipar, dobitnik Kossuthove nagrade, leta 1983 ustvaril kip Prodajalec vina, ki prikazuje prodajalca vina, ki stoji med vrsto sodov. V času nastanka je bila sprednja stran sodov okrašena z različnimi bronastimi okraski, ki pa so jih žal z leti ukradli tatovi kovin.