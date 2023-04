Odprtje prvega parka veveric in ptic v Budimpešti

V nekaj tednih je bil dokončan prvi park veveric in ptic v Budimpešti, kjer se lahko resnično približate naravi.

Na ulici Ugró Gyula v Újpestu je bil zgrajen Mókaliget, ki ga je mogoče brezplačno obiskati, da bi družine iz aglomeracije lahko hranile živali v varnih in ustreznih pogojih ter jih obenem bolje spoznale.

Vendar je pomembno, da živali ne hranite z gospodinjskimi ostanki hrane!

Poleg veveric je na območju več deset vrst ptic, ki jih lahko spoznate s skeniranjem kod QR na informacijskih tablah, ki jih je pripravilo Madžarsko ornitološko društvo in društvo za varstvo narave.

V novem gozdičku so lesene napajalnike, krmilnice in kopališča, za drobne prebivalce volčjega gozda pa so bili nameščeni hoteli za žuželke in ježkove hišice.

Poleg tega je bil za obiskovalce urejen prostor za druženje, kjer lahko mladi in stari v sproščenem okolju opazujejo vsakdanje življenje živali. Za več informacij obiščite stran Mókaliget Újpest na Facebooku.

1044 Budimpešta, Ugró Gyula sor 1-3.