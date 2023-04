Čarobna pomlad: 7 nepogrešljivih dejavnosti v zaprtih prostorih v Budimpešti za deževne spomladanske dni

Kljub lepemu vremenu lahko spomladi še vedno pričakujemo veliko deževnih dni, vendar ni treba obupati. Pripravili smo seznam dejavnosti, ki jih je mogoče izvajati le v zaprtih prostorih, kar pa ne zmanjšuje kakovosti zabave pravzaprav jo zmanjšuje!

Cat Museum Budapest

Kaj je lahko na deževen dan bolj terapevtsko kot preživeti nekaj ur v družbi mačk, ki čakajo, da jih boste ljubili? Poleg božanja mačk je v Cat Museum Budapest na voljo tudi nekaj umetnosti, saj sta v muzeju na ogled galerija slik in zbirka mačjega porcelana, izdelanega posebej za to prizorišče. Po ogledu galerije lahko spoznate skrivnostni svet mačk in svoje novo pridobljeno znanje preizkusite v kvizu v zameno za vrečko mačk. Na voljo bosta tudi filmska projekcija in prostor za sprostitev z zvočno spremljavo. Če boste prišli med 7. in 10. aprilom, boste lahko sodelovali tudi v nagradni igri Velikonočno valjanje jajc!

In to še ni vse: v Cat Museum Budapest bodo v sodelovanju s fundacijo Cicaesély Alapítvány začasno namešča mačke, ki jih je mogoče posvojiti., ki jih lahko spoznate v muzeju. Prva gostujoča mačka je Bastet, ki se že veseli srečanja in iskanja novega lastnika!

1054 Budimpešta, Vadász utca 26.

AROOM

Če želite igrati v resnično spektakularnih in realističnih sobah pobega, izberite AROOM Budimpešta. Naša široka ponudba pustolovskih iger, ki se nahaja na naslovu Király utca 14, v središču mesta, ponuja nekaj za vsakogar. Nepozabna izkušnja, ki jo boste enkrat preizkusili, vas bo zagotovo spodbudila, da se boste še vrnili, rešili naslednjo skrivnost in se rešili iz drugih sob. Kmalu prihaja najnovejša in najsodobnejša soba pobega v ponudbi AROOM: soba pobega Rainstorm s še več edinstvenimi izzivi, neverjetnim razgledom in večnivojskim igralnim prostorom!

1061 Budimpešta, Király utca 14.

Alkotásutca

V vsakem človeku je umetnik, ki ga je morda najbolje prebuditi na zaspan, deževen dan. Na izkustvenih slikarskih tečajih Alkotásutca vam majhne skupine inštruktorjev pomagajo, da v nekaj urah ustvarite mojstrovino svojega življenja. Najboljše pri tem je, da ne potrebujete nobene umetniške izobrazbe in to lahko storijo tudi tisti, ki čopiča niso vzeli v roke že od osnovne šole. Ustvarjanje in slikanje je že samo po sebi doživetje, končano umetniško delo pa je lahko čudovit okras v vašem domu. In kdo ve, morda se po prvih negotovih potezah čopiča ne bodo pojavili samo obrisi izbrane slike, temveč tudi nov ustvarjalni hobi.

1064 Budimpešta, Izabella utca 91/a | 1136 Budimpešta, Pannónia utca 30.

Exittheroom

Če dežuje ali sveti, je soba pobega zanesljiv program. Exit The Room v Budimpešti ima dve lokaciji s skupno sedmimi sobami pobega za pustolovske igralce. Med igro pobega se bodo udeleženci znašli v različnih pustolovščinah, v zgodbi, v kateri so glavni junaki. V tesnem medsebojnem sodelovanju morajo izzvati svoje možgane, da rešijo skrivnosti. Za tiste, ki imajo radi aktivno rekreacijo in se ne bojijo malce izziva, bodo sobe pobega Exit The Room zagotovo zagotovile odgovore – in dobre možnosti za izhod.

1067 Budimpešta, Csengery utca 76. | 1072 Budimpešta, Nagy Diófa utca 4.

Light Art Museum

Ljubitelje inovativnih rešitev in svetlobne umetnosti v Light Art Museum, ki se nahaja v tržnici Hold utca, čaka resnično edinstven spektakel. V muzeju LAM je na ogled vrsta monumentalnih instalacij, za katere je značilno povezovanje umetnosti, znanosti in tehnologije ter ustvarjalna uporaba svetlobe. Razstava vključuje dela nekaterih svetovno najbolj znanih madžarskih umetnikov, kot sta László Moholy-Nagy in Victor Vasarely. Pridružite se nam na tem izjemnem doživetju, ki vam bo zagotovo polepšalo sive dni!

1054 Budimpešta, Hold utca 13.

DIY BAR Budapest

Po skoraj 10 letih uspešnega delovanja je podjetje Mittersisters z odprtjem prvega skupnostnega prostora za ustvarjanje na Madžarskem, kjer lahko vsakdo s pomočjo ekipe profesionalnih oblikovalcev v 30-90 minutah ustvari edinstven usnjen izdelek, doseglo še en mejnik. Za udeležbo na delavnicah ni potrebna predhodna prijava ali izkušnje, saj se bodo moderatorji potrudili, da bo vaš sanjski usnjeni dodatek zaživel. Tukaj je dobra novica: aprila bo DIY BAR Budapest testno deloval, prvi gostje bodo prihajali tri dni v tednu, različni izdelki pa bodo na voljo po polovični ceni!

Prve tri dni projekta bo tri dni odprta brezplačno.

1074 Budapest, Dob utca 34-36.

Sweet Escape

Sweet Escape popestri deževne spomladanske dni s štirimi razburljivimi tematskimi sobami pobega. Pomembno je, da nobena od sob ni strašljiva, zato se lahko tako otroci kot odrasli odlično zabavajo ob reševanju domiselnih ugank, spretnostnih ugank in ugank v dvojicah za dve osebi. Misije, ki trajajo približno eno uro, so priporočljive za osebe od 10. leta starosti do 100 let. Poleg raznolikih izzivov so na voljo tudi paketi: torta, pica, kvizi in iskanje zaklada, zato je dobro, da pridete v ekipi. Prijavite se lahko prek spleta ali po telefonu.

1096 Budimpešta, Ernő utca 36.