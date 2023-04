Brutalizem v Budimpešti: 4 neizogibni predstavniki betonske arhitekture v prestolnici

Brutalizem v Budimpešti smo prvič obravnavali pred dvema letoma, ko smo na primerih župnijske cerkve Mindenszentek v Farkasretu, sedeža OKISZ-a in neo-brutalističnega hotela Meininger poskušali povrniti omajan ugled neokrašeni betonski arhitekturi. Zdaj vam v sodelovanju s stranjo BrutaPest na Instagramu predstavljamo še štiri osupljive primere te zvrsti!

Budapest Hotel

To robustno stavbo, ki je zaradi svoje edinstvene oblike znana kot Körszotto, bi lahko imenovali nebotičnik budimpeškega gričevja, strateško umeščen na križišču cest Pasarét in Városmajor, je velikanski vzklik za arhitekturno odličnost svojega časa.

To valjasto čudo, ki ga je zasnoval Ybl Miklós Szrogh in je bilo zgrajeno v šestdesetih letih 20. stoletja na mestu Kioska Florida, uničenega v bombardiranju med drugo svetovno vojno, je bilo nekoč najelegantnejši hotel in zabaviščni prostor v Budimpešti z 280 sobami v 19 nadstropjih, strešno teraso s čudovito panoramo in jedilnikom, ki je vključeval jedi, kot sta piščančja kremna juha in islandski kaviar z maslom in limono. Nemogoče je govoriti o hotelu Budapest, ne da bi omenili njegove slavne goste, med katerimi so bili oče nedavne oskarjevke Jamie Lee Curtis, na Madžarskem rojeni Tony Curtis, sir Roger Moore in Moamer Gadafi, nekdanji libijski diktator.

Víztoronyház

Biser mesta Újpalota že od leta 1975 krasi severovzhodno panoramo prestolnice. Dvajsetnadstropna stavba Casco ali Víztoronyház, ki sta jo zasnovala Tibor Tenke in Endre Mentes, zgrajena pa je bila v enem samem letu, zahvaljujoč rešitvi drsnih žaluzij, ki je bila uporabljena tudi v hotelu Budapest, je najvišja stanovanjska stavba v Budimpešti. V zgornjih dveh nadstropjih je ogromen vodni stolp (z dvema vodnima rezervoarjema po 300 kubičnih metrov), ki bo le desetletje zadovoljeval potrebe mlade četrti po vodi, neposredno pod njim pa so dvonadstropni studio apartmaji s panoramsko teraso, ki so še vedno v lasti občine in se oddajajo izključno polno zaposlenim umetnikom.

Inštitut za travme

Čeprav se je brutalizem kot slogovno arhitekturno gibanje pojavil v Angliji v petdesetih letih prejšnjega stoletja, je njegove predhodnike mogoče zaslediti v modernističnih težnjah prejšnjega desetletja, kot kaže impozantna stavba Inštituta za travme (uradno imenovanega Inštitut za travmatologijo bolnišnice Péterfy Sándor) na Fiumei Road, ki je bila odprta leta 1940.

Stavba, ki so jo zasnovali Gedeon Gerlóczy, ki mu gre neizmerna zasluga, da je rešil življenje Csontváryja, ter Béla Grundböck in Nándor Körmendy, je imela starajoče se pročelje prvotno prekrito s turkizno modro glazirano keramiko Zsolnay, ki je skupaj s številnimi drugimi notranjimi in zunanjimi podrobnostmi izginila med prenovo bolnišnice leta 1984. Vendar je obnova prinesla nekaj dobrih novic: stebrišče glavnega vhoda je takrat krasila barvna steklena skulptura Józsefa Szentgyörgyija, ki v alegoričnih podobah priklicuje nevarne strani življenja.

Vodni zbiralnik na hribu Gellért

Večina ljudi pozna zbiralnik Jánosa Gruberja na gori Gellért po velikanskih bazenih dvojčkov, ki spominjajo na dela švicarskega umetnika H. R. Gigerja in katerih lijakaste stebriščne strehe so že leta na voljo javnosti na organiziranih ogledih.

Čeprav so fotografije brutalnih hal v obliki klavirja, ki oskrbujejo s pitno vodo prebivalce mestnega središča in južne Bude, zelo zanimive, je prav tako zanimiva stavba v obliki bunkerja na severni strani hriba Gellért, ki je del rezervoarja. To je poklon genialnemu arhitektu Györgyju Vadászu, dobitniku nagrade Ybl, kot da bi nekdo vzel Ennisovo hišo Franka Lloyda Wrighta iz leta 1924, njene stene pobarval v bledorjavo barvo in jo zakopal do polovice v zemljo. Kompleks, ki je bil naročen leta 1980, je tretje največje vodno skladišče v prestolnici.