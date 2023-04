17 novih znanstvenofantastičnih in fantazijskih serij za večer na Netflixu in drugod

Zbrali smo veliko število zanimivih novih znanstvenofantastičnih in fantazijskih serij, ki so izšle v zadnjih nekaj letih in so na voljo v madžarskem jeziku ali s podnapisi na pretočnih storitvah (Netflix, HBO Max, Amazon Prime, Disney+).

Andor (Disney+)

Cassian Andor v nevarni dobi išče informacije o svoji preteklosti in se poda na pot, ki ga spremeni v uporniškega junaka.

Wednesday (Netflix)

Pametna, sarkastična in v sebi malce mrtva Wednesday Addams preiskuje serijo umorov, medtem ko na Akademiji Nevermore pridobiva nove prijatelje in sovražnike.

Game of Thrones – House of the Dragon (HBO Max)

Serija, ki se dogaja 200 let pred dogodki v Game of Thrones, pripoveduje zgodbo o hiši Targaryenov.

The Sandman (Netflix)

Morfej – kralj sanj – se po letih zapora odpravi na potovanje po svetovih, da bi našel, kar so mu ukradli, in si povrnil svojo moč.

The Last of Us (HBO Max)

Potem ko pandemija uniči civilizacijo, odločenemu preživelemu zaupajo 14-letno deklico, ki je morda zadnje upanje človeštva.

The Peripheral (Amazon Prime)

Zgodba spremlja mlado dekle Flynne Fisher, ki se v odročnem kotičku Amerike bližnje prihodnosti trudi obdržati svojo razbito družino skupaj. Flynne je pametna, odločna in na tem svetu nima prihodnosti. Toda nekega dne prihodnost potrka na njegova vrata.

najboljša nova fantazijska in znanstvenofantastična serija leta 2023

Peacemaker (HBO Max)

Nadaljevanje filma Odred samomorilcev iz leta 2021, v središču katerega je lik Peacemakerja, tega impresivno arogantnega lika, ki si bo za vsako ceno prizadeval za mir, ne glede na to, koliko ljudi bo moral za to ubiti.

Star Wars: Obi-Wan Kenobi (Disney+)

Obi-Wan Kenobi živi skromno na Tatooinu. Kot preživeli Jedi se na vrhu imperija sooči z nevarnostjo, vendar je prisiljen priti iz skrivališča.

Alchemy of Souls (Netflix)

Mogočna čarovnica v telesu slepe ženske spozna moškega iz prestižne družine, ki jo prosi, naj ji pomaga spremeniti usodo.

Najboljše znanstvenofantastične serije Netfilx 2023

Loki (Disney+)

Lokija – potem ko ukrade Teserakt – ujame Fundacija za prostorsko-časovne razlike, kafkovska birokratska organizacija, ki obstaja zunaj prostor-časa.

Arcane (Netflix)

Spor med sestrskima mestoma Piltover in Zaun se stopnjuje. V vojni magične tehnologije in nasprotujočih si pogledov se dve sestri borita na nasprotnih straneh.

WandaVision (Disney+)

Wanda Maximov in Vision – dva supermočna posameznika, ki živita idilično življenje v predmestju – začneta sumiti, da vse ni tako, kot se zdi.

Shadow and Bone (Netflix)

Temne sile se obrnejo proti osiroteli kartografinji Alini Starkovi, ko sprosti moči, ki bi lahko spremenile usodo njenega od vojne razdejanega sveta.

The Book of Boba Fett (Disney+)

Boba Fett ni več le morilec, ampak se znajde na Tatooinu skupaj s Fennecom Shandom.

Sweet Tooth (Netflix)

Na veliki pustolovščini po postapokaliptičnem svetu sladki deček, ki je napol človek, napol jelen, išče družino in dom pri svojem nejevoljnem skrbniku.

Hawkeye (Disney+)

Naloga nekdanjega maščevalca Clinta Bartona, znanega tudi kot Hawkeye, je na videz preprosta: do božiča se mora vrniti k svoji družini. Toda pojavi se grožnja iz njegove preteklosti in Hawkeye se nevede znajde v ekipi s Kate Bishop.

Katla (Netflix)

Katastrofalni izbruh podledeniškega vulkana Katla popolnoma spremeni življenje bližnje skupnosti, ko se iz ledu izvije vrsta skrivnosti.