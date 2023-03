6+1 nezgrešljivih znamenitosti in programov na barvitem otoku Csepel

Končno lahko uživamo v prvih spomladanskih sončnih žarkih, v Budimpešti in okolici pa nas čaka nešteto zanimivih destinacij. Pokažemo vam, katere znamenitosti je vredno obiskati v 21. stoletju. in obiščite otok Csepel!

Naravoslovna pot Tőzike, Szigetbecse

Marsikdo morda niti ne ve, da na otoku Csepel obstaja tudi naravoslovna pot Tőzike z vsem svojim šarmom in naravnimi lepotami. Učna pot se skriva stran od hrupa prestolnice v Szigetbecsu, ki se nahaja ob zaledju Donave, ki mu pravijo tudi skrinjica draguljev otoka Csepel. Divje nova pot se začne z lepim majhnim lesenim mostičkom, ki prečka laguno Becsei. Naravoslovno pot Tőzike lahko prosto obiščete vse dni v letu, tudi z otroškim vozičkom, med 1 kilometrom hoje pa lahko spoznate floro in favno reke Donave.

Szigethalmi Vadaspark

Szigethalmi Vadaspark, ki deluje kot družinsko podjetje, je le za roko oddaljen od Budimpešte in pričakuje tako mlade kot starejše ljubitelje živali s prijetnim parkičkom. V parku so trenutno kozja farma, otroški živalski vrt, ribnik, poniji, hišica za papige, opazovanje ptic in 5 igrišč za obiskovalce, ki lahko doživijo nepozabna doživetja na območju, kjer živijo male in velike živali. Njihov glavni cilj je sprejem, varovanje, oskrba in po potrebi zdravljenje divjih živali. In če imamo srečo, lahko celo sodelujemo pri hranjenju nekaterih prebivalcev živalskega parka!

2315 Szigethalom, Rákóczi utca 145-147.

Kopalna učna pot Szigetszentmiklós

Naravoslovna pot po močvirju Szigetszentmiklós, ki se začne ob stari postaji za čolne in vodi 700 metrov, je dobila posebno ime, ker se lahko tam sprehodite po 1,5-2 metra debelem rastlinju trstičja v naravnem rezervatu. Skupina kopališč se ponaša z drugim največjim obsegom v Evropi, katerega gost koreninski sistem v bistvu tvori varno podlago za obiskovalce. Če imate srečo, lahko od blizu opazujete nešteto posebnih živalskih vrst tega območja, ne pozabite pa niti na rastlinske vrste in varovanje omenjenih naravnih vrednot!

Ladijski mlin Ráckeve

V središču Ráckeve, južno od obalne promenade, le 100 metrov od mostu, najdemo Ráckeve Ladijski mlin, rekonstrukcijo zadnjega madžarskega ladjedelniškega mlina. Zahvaljujoč razvoju tehnologije originalna kopija mlina ni doživela usode svojih drugih primerkov, saj so jih odnesli kot gorivo. Namesto tega se je leta 1968 potopil Ráckeve Hajómalom in potem, ko so ga dvignili, so ga prepeljali v Szentendre Skanzen. V začetku leta 2000 so ga s pomočjo potomcev nekdanjih mlinarjev in skupnostnim sodelovanjem obnovili, tako da od leta 2010 na obiskovalce čaka kot interaktivni muzej.

2300 Ráckeve, Szegedi Kis István stny.

Kapela Zichy, Lórév

V Lórévu lahko najdete starodavno obzidje kapele Zichy v čudovitem okolju, v poplavni ravnici Donave in tudi v najstarejšem naseljenem območju okraja Pešta. Kapelica v neogotskem slogu je pravzaprav zgrajena na griču, tako da se skoraj spremeni v majhen otok, ko Donava zapusti svojo strugo. Njen graditelj je bil cesar József Ferenc, ki je želel počastiti spomin na usmrčenega izdajalca Ödöna Zichyja, ki so ga obesili na tem mestu. Tako ima mogočna stavba pravzaprav žalostne spomine. Kapela je bila obnovljena leta 2000 in je trenutno pod spomeniškim varstvom.

Makádi park gozd

Dva kilometra od vasi Makád, na bregovih Donave Ráckevei, se nahaja Makád Park gozd, ki obljublja čudovito bližino narave. Bližina obale ponuja odlično priložnost za uživanje v lepotah Donave med gozdnimi sprehodi. Park gozd je lahko odlična lokacija za lokalne ribiče, sveže ujete ribe pa lahko po želji pripravite v bližnji kuhalnici.

+1 Barba Negra

Od odprtja pred 12 leti je Barba Negra gostila nešteto koncertov, dobrodelnih dogodkov in korporativnih programov, ki so mnogim ostali v nepozabnem spominu. Oktobra lani so v Csepelu odprli Rdeči oder, od januarja pa vse, kar je Barba Negra, XXI. preselil v okr. Od takrat je nočni klub neizogibno prizorišče mednarodnih turnej in najpomembnejših koncertov madžarskih umetnikov. Prenovljena Barba Negra sprejema vse željne zabave skozi vse leto, s pestrimi koncerti in programi, tako da lahko vsakdo najde nekaj za svoje potrebe.

1211 Budimpešta, Szállító utca 3.