Spodnje nabrežje v Pešti bo ob koncih tedna spet brez avtomobilov

Ob koncu tedna, 18. marca, bo spodnje nabrežje v Pešti prvič letos zaprto za avtomobile, v ospredju pa bodo pešci, kolesarji in skuterji.

Vsak konec tedna bo mogoče od mostu Margaret do ulice Közraktár očistiti asfalt spodnjega dela nabrežja. Nabrežje, ki bo odprto v soboto, bo za motorni promet zaprto od petka zvečer do nedelje zvečer do 23. ure.

Nabrežje je bilo nazadnje odprto za javnost septembra lani, od 18. marca letos pa bo zaprto ob koncih tedna in praznikih.

Portal bkk.hu še poudarja, da bodo verižni most in pripadajoči odseki pločnika ostali delovno območje do popolnega odprtja mostu. Zato lahko vozniki, ki uporabljajo odsek nabrežja Pest, uporabijo priporočeno pot za pešce, tako da zavijejo na Széchenyi István tér, kot je označeno na informativnih tablah.