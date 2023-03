27 s cvetjem pokritih vrtov in arboretumov v Budimpešti in okolici, kjer lahko vpijete vonj pomladi

Pomlad je uradno prišla, zato smo zbrali kup javnih parkov, arboretumov, botaničnih in zeliščnih vrtov v Budimpešti in okolici, ki bi jih morali obiskati v prihodnjih mesecih.

Botanični vrtovi in arboretumi

Dišeči vrtovi vrtnic

Eksotični japonski vrtovi

Promenade in javni parki pokriti s cvetjem

Botanični vrt ELTE, Budimpešta

Prvi in najbolj priljubljen zeliščni vrt v Budimpešti je očitno VIII. okrožje, botanični vrt ELTE, ki pripada univerzi Eötvös Loránd. Zbirka približno 12.000 rastlinskih vrst, ki jih lahko opazujemo tukaj, je z leti pridobila mednarodno slavo. Pri nas je postala zelo priljubljena po tem, ko je Ferenc Molnár vrt izbral za ključno prizorišče zgodbe v svojem romanu ‘A Pál utcai fiúk’. Zeliščni vrt deluje kot posebna izobraževalna enota ELTE od leta 2006, danes pa je del Kulturne dediščine zelenega območja, ustvarjenega v središču Budimpešte, kjer se lahko odmaknete od hrupa prestolnice.

1083 Budimpešta, Illés u. 25.

Najlepši arboretum v Budimpešti: ELTE Füvészkert

Arboretum Buda, Budimpešta

Tudi spomladi se lahko prijetno sprehajate v arboretumu Fakultete za hortikulturo Univerze Szent István, skritem na Villányi út. Rastlinske vrste 7,5 ha velikega arboretuma Buda, ki leži na južnem pobočju hriba Gellért, vsako sezono pokažejo drugačen obraz. V parku, ki ga lahko razdelimo na Spodnji in Zgornji vrt, lahko med drugim najdete skalnjak, vrtni ribnik, 120 let stara drevesa in številne vrste ptic. Zanimivo je, da je arboretum zaradi svoje ugodne lege najtoplejše območje naše države.

1118 Budimpešta, Villányi út 29-43.

Najlepši arboretumi v okolici Budimpešte

Botanični vrt Soroksári, Budimpešta

Botanični vrt Soroksári, ki letos praznuje 60 let, pričakuje svoje obiskovalce nekaj kilometrov od Budimpešte. Zasnovo območja je zasnoval Svet Visoke šole za hortikulturo in vinogradništvo in jo uresničil leta 1962. Zbirka, ki so jo ustvarili, ima poleg izobraževanja pomembno vlogo tudi pri botaničnih raziskavah. Najvrednejši in hkrati najbolj ranljiv del vrta je območje rezervata močvirskih travnikov, kjer se na 12 hektarjih ohranjajo velike populacije redkih in zavarovanih rastlinskih vrst, da bi jih ohranili zanamcem. mogoče. Barje v različnih letnih časih kaže vedno drugačen obraz, najlepše pa je med majem in junijem.

1238 Budimpešta, Túri István út 2.

Obiskani arboretumi v okraju Pešta

Gozdni arboretum Budakeszi

Daleč od mestnega hrupa se bo arboretum, ki služi kot otok miru, kmalu prebudil iz zimskega spanca in od aprila znova pričakal tiste, ki bi se radi potopili v lepoto narave kot del prijetnega sprehoda. Arboretum, ki se nahaja na južni meji okrožja varstva krajine Buda, je zaradi svoje široke flore in favne resnično vznemirljiva destinacija. Igrišče, ptičnica in otroški živalski vrt najmlajše mamijo k raziskovanju narave, k sreči pa psov ob odhodu v park ni treba pustiti za sabo.

2092 Budimpešta, Erzsébet puszta

Najlepši arboretumi na Madžarskem

Kemotaksonomski botanični vrt, Budakalász

V Kemotaksonomskem botaničnem vrtu, ki je edinstven na Madžarskem in celo velja za redkost po vsem svetu, preučujejo kemične snovi, proizvedene v rastlinah. V razstavišču živih rastlin živi 900 taksonov (vrst, podvrst, variant, sort), zato ga lahko uvrstimo med manjše botanične vrtove. Njegovo posebno zbirko dopolnjuje zbiranje in ohranjanje zaščitene domače flore zdravilnih rastlin, tradicionalnih zdravilnih rastlin Karpatskega bazena in značilnih zdravilnih rastlin bližnjih gora Pilis in Visegrád. Demonstracijski vrt se ponaša tudi z zbirko rastlinjakov. Botanični vrt lahko obišče vsakdo s predhodno prijavo in strokovnim vodstvom.

2014 Budakalász, Lupaszigeti utca 4.

Nacionalni botanični vrt Vácrátót

maja 1961 je v Vácrátótu odprl svoja vrata lokalni botanični vrt, ki ima najbogatejšo zbirko živih rastlin pri nas. V letih po odprtju se je na tem območju zgodilo veliko sprememb, od preloma tisočletja pa se lahko po nedavno narejeni naravoslovni poti s pomočjo tu in tam postavljenih informativnih tabel poglobimo v naravo. Poleg stalnih razstav je obiskovalcem v okviru tematskih vodenih sprehodov predstavljeno združeno doživetje kulture, ekologije in botanike.

2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2-4

Arboretum Vácrátót

Arboretum Alcuti

Arboretum Alcsúti, ki leži manj kot uro od Budimpešte, je s koncem zime meščane skoraj takoj zvabil v naravo s svojimi čudovitimi polji snežnih rož. 40 ha velik arboretum skriva nešteto stvari, ki si jih lahko ogledate in odkrijete, vključno z mostovi, ruševinami gradu, spomeniki in celo naravo, ki odseva v jezeru, ne glede na letni čas. Zato najizvirnejši angleški park pri nas ne razočara niti spomladi: dišeča drevesa, pisano cvetje, ki razpira svoje cvetne liste, in žvrgolenje ptic postopoma poživijo obiskovalce.

8087 Alcsútdoboz, Kastély 2.

Arboretum Alcsúti

Arbo-park Gödöllő

Gödöllő Arbo-Park, ki leži na meji med Gödöllő in Isaszegom, si ni naključno prislužil imena gozd s tisočerimi obrazi. V 137 ha velikem arboretumu raznoliki gozdni vzorci vabijo na globok sprehod, na desetine jas pa ponujajo možnost za postanek med sprehodom. Gozd, zasajen leta 1902, je bil prvotno ustvarjen za uvedbo novih drevesnih vrst, predvsem borovcev, na tem območju. Arboretum, ki mu gozdnih doživetij ne primanjkuje, se lahko ob delavnikih potepa po divjih poteh brezplačno, ob vikendih in praznikih je treba vstopnico zamenjati.

2100 Gödöllő, Isaszegi út 164

Arboretum Agostyáni, Tata

Manj kot uro od Budimpešte in le sedem kilometrov od Tate se v dolini Bocsájtó nahaja Arboretum Agostyáni, ki velja za dragulj okrožja zaščite krajine Gerecse. Na ogromni, skupni površini 30,5 hektarjev raste na stotine različnih drevesnih vrst, od katerih je najstarejše (slovanski hrast, macesen) leta 1912 zasadila družina Esterházy. Arboretum je vreden ogleda v vsakem letnem času, saj njegova posebna flora v vsakem letnem času prinaša presenečenja. Do njega lahko pridete peš, s kolesom, z avtomobilom in javnim prevozom, obiščete ga lahko z družino, prijatelji in psi, lahko pa celo prespite v nedavno prenovljeni hiši na ključ.

2835 Tata

Pákozdi Pagony – park divjih živali in arboretum

Arboretum in park divjih živali Pákozd-Sukoró, ki se nahaja 50 kilometrov od glavnega mesta, se nahaja med gorovjem Velencei in severno obalo jezera Velencei, na strani 160 metrov visoke gore Mészeg. Pagonija v Pákozdu je bila prvič odprta leta 1990 in zahvaljujoč razvoju, ki se je zgodil od takrat, je zdaj večnamenska družinska izletniška destinacija za mlade in stare. V parku divjih živali, ki se razprostira na več kot 7 ha velikem območju, lahko od blizu opazujete emuje, jelene in muflone, najdete pa tudi ptičje prelete in opazovalnice, namenjene kartiranju vodnega sveta. Poleg tega s 15 metrov visoke razgledne točke lahko opazujete divjo in romantično pokrajino, ki obdaja Velenško jezero, na voljo pa so tudi pustolovsko igrišče, gozdna naravoslovna pot in kurišča za narave željne družine.

8096 Pákozd

Botanični vrt Miklós Bertényi, Visegrád

Na območju enega najlepših botaničnih vrtov v državi sta verjetno nekoč lahko lovila Róbert Károly in naš kralj Szent István. Oblikovanje današnje podobe se je začelo v šestdesetih letih prejšnjega stoletja na podlagi diplomske naloge Gyule Eöryja, takrat še študenta gozdarstva. Takrat so v vrtu poleg različnih vrst borovcev sadili tudi eksotične azijske rastlinske vrste, veliko pozornosti pa so namenili tudi ohranjanju več sto let starih avtohtonih dreves. Danes je ograjen zeliščni vrt sestavljen iz dveh delov, arboretuma, kjer je naša vijugasta pot obdana s številnimi lesenimi mostovi, in soteske Erdőanyai, ki nas vodi ob manjšem potočku v gozd in med skalnimi stenami. Vstopnice za 16 ha velik park lahko kupite v restavraciji Ördögmalom, do vhoda pa se lahko približate s Telgárthy travnika.

2025 Visegrád

Dišeči vrtovi vrtnic

Rózsakert, Margitsziget, Budimpešta

Rožnega vrta, ki se nahaja sredi Margitszigeta, poleg parka divjih živali, ni treba predstavljati nobenemu prebivalcu Budimpešte, saj otok rož že stoletja diši po vsakdanjem življenju obiskovalcev parka. Čeprav bodo prebivalci najbolj obiskanega cvetličnega vrta v prestolnici bržkone začeli odpirati svoje cvetne liste šele na začetku poletja, se vseeno splača podati na daljši sprehod po otoku, kjer lahko zaradi živahno obarvanih enoletnih rastlin in zelenih dreves uživajte v čudovitem razgledu tudi spomladi.

Dišeči vrtovi vrtnic v Budimpešti: Margitsziget

Mavzolej Baba Güla in vrt vrtnic, Budimpešta

Obvezen postanek na naših spomladanskih sprehodih je najsevernejši sveti kraj v islamu: türbe (grobišče, mavzolej), zgrajeno med letoma 1543 in 1548, se nahaja na vrhu romantične tlakovane ulice Gül Baba, na strani Rózsadomb. Pred nekaj leti so v okviru obsežne turško-madžarske investicije prerodili ne le turbo, temveč tudi viseči vrt, ki jo obdaja, tako da danes tu andalgo obdaja na tisoče rastlin: med drugim se lahko sprehajate v objemu vrtnic, tulipanov, narcis, nepozebnikov in 140 dreves od torka do nedelje med 10. in 18. uro.

1023 Budimpešta, Mecset utca 14.

Várkert Bazár, Budimpešta

Obzidje grajskega bazarja bi pripovedovalo o razgibanih stoletjih, če bi lahko govorilo. Eden najbolj znanih madžarskih arhitektov Miklós Ybl je sredi 19. stoletja izdelal načrte za stavbo, na podlagi katerih je bil leta 1883 dokončan neorenesančni kompleks. Sprva je služil komercialnim namenom, nato je tu deloval Park mladosti, ki je v socializmu veljal za kultno zabavišče, nato pa je 30 let stal zapuščen. Ob prenovi leta 2014 so na 8.700 kvadratnih metrov velikem vrtu dodali pisane cvetlične grede in spomladi razburljivo dogajanje na prostem.

1013 Budimpešta, Ybl Miklós tér 2-6.

Millennium Háza, Budimpešta

Med sanacijo Városligeta so ob vhodu v Millennium Háza zasadili edinstven rožni vrt. V vrtni gredi, ki se razprostira v vseh odtenkih mavrice, 1500 rastlin oživi vzdušje zlate dobe Budimpešte. Sredi dišečega vrta je vodnjak Zsolnay, ki se sklada z romantičnimi potezami stavbe in krona knežji občutek življenja, ki nas prevzame, ko pademo v park. Vabljiva strupeno zelena trata je lahko idealna za piknik z odejami ali dokončanje vznemirljive knjige.

1146 Budimpešta, Olof Palme sétány 1.

Rózsák tere, Budimpešta

Rózsák tere je zvest svojemu imenu v vsakem letnem času. Na trgu, ki skriva eno najlepših in največjih neogotskih cerkva v Budimpešti, župnijsko cerkev Árpád-házi Szent Erzsébet, vrt, poln vrtnic, sprejema pare in zaljubljence, ki se tu sprehajajo ob lepem vremenu. Do takrat pa, medtem ko čakamo, da rože odcvetijo, cerkev na romantičnem trgu, njene čudovite rozete ter dnevne in večerne luči ustvarjajo neponovljivo vzdušje.

1074 Budimpešta, Rózsák tere

Budatetény, Rožni vrt

2,5 ha velik vrt se ponaša ne le z nazivom največjega rožnega vrta v prestolnici, temveč tudi z nazivom največje madžarske genske banke vrtnic. V okrasnem parku skoraj 9000 posajenih vrtnic, vzgojenih pred 60-70 leti, z začetkom pomladi odpre svoje cvetne liste. Rekreacijski vrt, ki je bil prenovljen leta 2017, obiskovalce brezplačno sprejema s prodnatimi sprehajalnimi potmi s klopmi in številnimi kulturnozgodovinskimi posebnostmi. Po predhodni najavi se vodenih ogledov lahko udeležijo tudi manjše skupine.

1223 Budimpešta, Park utca 2.

Szent István park, Budimpešta

Na mestu nekdanje industrijske četrti je pred skoraj 90 leti zaživel park Szent István, ki danes velja za zeleno središče mesta Újlipótváros. Mestni park se ponaša s številnimi vrstami dreves, najdemo velike akacije, platane, lipe, breze in zaščiten cigarov drevored, ki ohranja spomin na prvotno postavitev parka. Poleg peščenega igrišča, ki je priljubljeno za družine, lahko spomladi in poleti uživamo na gredicah v parku, kjer je tudi vrtnica z 240 različnimi vrtnicami.

Naravni rezervat Jókai-kert, Budimpešta

Vrt Jókai na Költő utca je pravi pravljični vrt v Svábhegyju, ki ga je nihče drug kot naš pisatelj Mór Jókai sam s srcem in strastjo spremenil iz gozda v pravi rodovitni edenski vrt. Pisatelj je zapuščeno rudarsko območje kupil od honorarjev, ki jih je prejel za romana Egy magyar nabob in Zoltán Kárpáthy. Danes je vrt naravni rezervat, ki deluje kot središče nacionalnega parka Donava-Ipoly, kjer se lahko malo odpočijete pod listjem dreves, ki jih je pisatelj skrbno izbral, naslonjen na njihova debla. Vrt je trenutno v prenovi, datum odprtja bo objavljen na njihovi Facebook strani.

1121 Budapest Költő utca

Eksotični japonski vrtovi

Japonski vrt v živalskem vrtu, Budimpešta

Velja za enega najstarejših živalskih vrtov na svetu, ena najlepših atrakcij živalskega in botaničnega vrta v Budimpešti pa je nedvomno čarobni japonski vrt, katerega nastajanje se je začelo leta 1963. Toda zgodovina njegovega najstarejšega drevesa sega še prej: ogromna platana na jezerski promenadi, ob robu japonskega vrta, je bila tam že ob ustanovitvi živalskega vrta leta 1866! V vrtu, ki odseva duh japonske hortikulturne tradicije, lahko spoznamo številne rastline vzhodnoazijskega izvora, med njimi japonski loquat in sobno aralijo, pa tudi različne okrasne češnje, v ločenem paviljonu pa vzbuja podobo bambusove nasade, lahko občudujemo dragocena drevesa Nacionalne zbirke bonsajev.

1146 Budimpešta, Állatkerti körút 6-12.

Japonski vrtovi v Budimpešti

Japonski vrt Margitsziget, Budimpešta

Japonski vrt Margitsziget je pravi biser mesta, ki vsakogar pričaka na zadostni oddaljenosti od živahnih budimskih in peštanskih plaž z obljubo miru in duhovne pomladitve. Srce tega barvitega otoka mirne kontemplacije je jezerski sistem, posejan z lokvanji, poln zlatih ribic in obdan z želvami, ki se grejejo na pozno poletnem soncu, najdemo pa tudi pušpane, praproti, obokane lesene mostove, kamnite luči in celo bonsaj! Zasnova vrta je povezana z imenom nekdanjega glavnega vrtnarja Margitszigeta, Györgyja Magyarja, ki je na prelomu 19. stoletja ustvaril pravo zanimivost, čigar vijugaste steze in vabljive klopi še vedno vse v enem zamahu teleportirajo na Japonsko.

1138 Budimpešta, Schulek Frigyes sétány

Japonski vrt Zugló, Budimpešta

Tik za vogalom ulice Mogyoródi út se skriva eden prvih japonskih vrtov v državi, ki ga je leta 1928 zasnoval in zgradil Márton Varga, istoimenski hortikulturist in učitelj na Visoki šoli za hortikulturo in geodetsko tehniko. Po legendi sta park, ki spominja na vrtove daljnovzhodnih palač, obiskala celo princ Takamacu in njegova žena, ki jima je bil tako všeč, da sta japonskemu vrtu v Zuglóju na koncu podarila kar nekaj rastlin. Park, ki se razprostira na več kot 3000 kvadratnih metrih in je dom kitajskega bora in himalajskega svilenega bora, temelji na jezerskem sistemu z močno razčlenjeno obalo, na kateri so postavljeni številni odskočni kamni, položeni v določenem ritmu, kar olajša odkrijte skrite kotičke in dosežete meditativno stanje.

1149 Budimpešta, Kövér Lajos utca 1.

Muzej azijske umetnosti Ferenc Hopp, Budimpešta

Muzej azijske umetnosti Ferenc Hopp in njegov vrt s pridihom Daljnega vzhoda najdete v čudovito prenovljeni vili na Andrássy út. Muzej je svoja vrata odprl leta 1923 z zasebno zbirko Ferenca Hoppa, madžarskega zbiralca umetnin moravskega porekla, ki šteje okoli 4000 predmetov in danes prinaša kulturo Kitajske, Japonske, Indije, Koreje, Mongolije, Nepala, Tibeta in jugovzhodne Azije. bližje s pomočjo več deset tisoč artefaktov. Udoben vrt okoli stavbe lahko vsak dan razen ponedeljka brezplačno obiščejo tisti, ki se želijo potopiti v mir vzhoda, možno pa je tudi, da se udeležijo vodenih botaničnih in vrtnih sprehodov po zgodovini. O aktualnih programih se pozanimajte na spletni strani muzeja.

1062 Budimpešta, Andrássy út 103.

Japonski vrt v Szentendreju

Vsakdo, ki se poda na skrajni severni konec Dunakorzója v Szentendreju, bo nagrajen z nepričakovanim prizorom: leta 2016 so tukaj odprli najmlajši japonski vrt v državi, ki je rezultat nesebičnega dela Zoltána Danija, predsednika Japánkert Magyarország Egyesület. Škatlo z dragulji, sestavljeno iz vode, rastlinja in kamnov, razdeljeno glede na simboliko letnih časov, ki se odpre v parku Czóbel, lahko obiščete brezplačno vse leto, tudi ponoči na edinstven način! Zaenkrat je vrt še v povojih, do načrtovane podobe bo trajalo približno 15 let, vendar ga je vseeno priporočljivo obiskati ob obisku Szentendreja, daljnovzhodni milje in duhovna harmonija sta zagotovljena!

2000 Szentendre, Czóbel sétány

Promenade in javni parki pokriti s cvetjem

Promenada Árpád Tóth, Budimpešta

Brez dvoma je sprehajalna pot številka ena v Budimpešti, odeta v rože, spomladi z rožnatimi lističi prekrita promenada Árpáda Tótha, nekoč priljubljeno prizorišče sprehajanj slavnega soimenjaka po grajski četrti. Sprehajališče je na obeh straneh obdano z drevesnimi vrstami: na vzhodni strani se vrstijo hiše v objemu divjih kostanjev, na zahodu pa se razprostira Krisztinaváros in vrh Budimskega pogorja. Od aprila do maja čarobno panoramo prekrijejo živobarvni cvetovi japonskih okrasnih češenj, za katere pa marsikomu ni mar.

Promenade in javni parki, prekriti s cvetjem v Budimpešti

Park Széllkapu, Budimpešta

Minila so skoraj tri leta, odkar smo prevzeli 26.000 kvadratnih metrov velik Széllkapu, enega največjih parkov za prosti čas v Srednji Evropi, kjer nanje čakajo tridimenzionalni viseči vrt, nasad češenj, spektakularni sončni kolektorji in 355 novih dreves. ki si želijo napolniti baterije v zelenici. Del nekdanjega industrijskega območja Ganz, ki ga omejujejo Fény utca, Kis Rókus utca, Margit körút in Mammut 2, so iznakazile propadajoče tovarniške zgradbe II. obris okrožja, o katerem danes ni več sledu: na njegovem mestu je sodoben mestni park, ki se ponaša z raznoliko floro.

Mechwart liget, Budimpešta

II. čudovit park na stičišču Margit körút in Keleti Károly utca se imenuje glavni trg okrožja, stavba okrožnega župana pa gleda nanj s severozahodne strani. Pred stopnicami, ki vodijo do rumene stavbe, najdemo ograjene gredice, kjer vsako leto posadijo 15.000 enoletnih in čebulnic. Zato ne preseneča, da se spomladi v zelenem gozdičku odpira očarljiv prizor, kjer lahko opazimo cvetoče lipe, pa tudi zelene hraste in topole.