7 osupljivih destinacij v Gödöllőju in okolici za osvežujoč spomladanski oddih

Če želite uživati v svežem spomladanskem zraku, toplih sončnih žarkih in prebujajoči se naravi, obiščite Gödöllő, kjer boste našli vedno več čudovitih krajev za obisk.

Vodnjak Pap Miska, Gödöllő

Ta priljubljena izletniška točka, ki se nahaja v hribovju Gödöllő, v dolini potoka Aranyos in je obdana z gozdovi, je bila obnovljena leta 2015 in nosi ime zadnjega izgrednika iz Gödöllőja. Po revoluciji in vojni za neodvisnost v letih 1848-49 je območje postalo trdnjava razbojništva, na območju takratnega Gémeskút Gödöllő pa je teroriziral Miska Pap, ki je oropal nič hudega sluteče ljudi, ki so počivali ali šli mimo. Vodnjak, ki so ga dobro zgradili konec 19. stoletja, je z leti propadel, vendar je zaradi nedavne obnove spet postal priljubljen cilj. Na območju ponovno odprtega vodnjaka so uredili prijetno počivališče in ognjišče, ki je odlična postojanka za sprehode po gozdu z opazovanjem ptic.

Razgledišče Szent László, Mogyoród

Hrib Somlyó je tretji najvišji vrh hribovja Gödöllő, vzpon nanj pa ponuja čudovito panoramo: z vrha se vidijo bližnji Hungaroring, hribi Pili in Visegrád, ob jasnih dnevih pa tudi Börzsöny in Cserhát. Na vrhu hriba je bila leta 1994 na pobudo ženskega društva Mogyoródi zgrajena razgledna ploščad Szent László, ki jo je zasnoval Imre Makovecz. Zaradi slabega vremena in mladine, ki je tekala naokoli, je bila razgledna ploščad, ki je pritegovala pozornost z avtoceste M3, razglašena za nevarno za nesreče in zaprta. Po dolgih letih je bila razgledna ploščad obnovljena in odprta lani poleti, tako da si lahko po dolgem času spet ogledate pokrajino od zgoraj. Poleg objekta so na voljo tudi ognjišča, otroško igrišče in učna pot.

Učna pot Fót-Somlyó, Fót

Naravna pot Fóti-Somlyó, ki je dolga le 3,5 km in je del narodnega parka Podonavje-Ipolje, pohodnikom na več točkah ob poti ponuja čudovito panoramo. Pohodniška točka na robu gričevja Gödöllő je resnično edinstvena z vidika živalskega sveta, saj v tem čudovitem naravnem rezervatu živi skoraj 650 vrst metuljev, skoraj vse madžarske vrste kuščarjev in številne vrste detlov. Krožni sprehod traja približno dve uri in pol, z vrha Fóti-Somlyója pa se ponuja čudovit razgled. Pot je sestavljena iz 11 postaj, od katerih vsaka tematsko predstavlja lokalno živalstvo.

Arbo-park, Gödöllő

V prenovljenem arboretumu v Gödöllőju lahko preživite cel dan, saj so vam na voljo interaktivne table, naprave za fitnes na prostem, klopi z valovi, tobogan in igrišče z gozdno tematiko ter poti za divje živali, ki potekajo skozi park. Arboretum, ki se nahaja nekaj minut vožnje od središča mesta, je bil ustanovljen leta 1902, predvsem za ponovno zasaditev borovcev. Do dvajsetih in tridesetih let prejšnjega stoletja je postal najbolj znan botanični vrt na Madžarskem, ki je bil pionir tudi po tem, da je vrste sadil na parcele in ne posamično. Sedanji arboretum obsega 350 hektarov, od katerih se skoraj 90% uporablja za gozdarske raziskave, preostali park, ki je še vedno obsežen, pa je brezplačen in lahko dostopen z otroškim vozičkom ali psom.

2100 Gödöllő, Isaszegi út 164.

Margita, Szada

Najvišji vrh krajinskega varstvenega območja okoli Gödöllőja je 344 m visok hrib Margita, na katerega se lahko povzpnete iz Gödöllőja in Szade. Na poti navzgor po divji in slikoviti cesti je namesto čudovitega razglednega stolpa, ki ste ga vajeni videti v drugih krajih, na vrhu gore zelo visok betonski stolp, ki so ga nekoč uporabljali za geodetske meritve. Čeprav bi se z vzpenjanjem po železni lestvi odprla čudovita panorama od budaškega gričevja do gorovja Mátra, je v sedanjem stanju vstop v stolp strogo prepovedan in življenjsko nevaren, zato se boste morali do njegove prepotrebne prenove zadovoljiti s pogledi s poljan ob poti.

Nacionalni botanični vrt, Vácrátót

Nacionalni botanični vrt, ki ga imenujejo skrivni dragulj Vácratóta, je nepogrešljiva znamenitost pri raziskovanju območja. Krajinski vrt z najbogatejšo zbirko znanstvenih rastlin v državi je trenutno pod dvojno zaščito: kot vrtna dediščina je zaščiten kot zgodovinski spomenik, kot naravna dediščina pa je zaščiten kot naravni rezervat. Botanični vrt v nekdanjem grajskem vrtu obsega veliko površino z najrazličnejšimi edinstvenimi rastlinskimi vrstami. Obsežno območje je odprto vse leto in si ga lahko ogledate samostojno ali v okviru vodenega ogleda s kustosi vrta.

2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2-4.

Máriabesnyő

V vzhodnem delu mesta Gödöllő se nahaja drugo najbolj obiskano madžarsko Marijino svetišče, ki ni le priljubljen romarski kraj, temveč tudi prijeten kraj za sprehode. Cerkev, obdano z drevesi, naj bi nadomestila kapela, ki jo je zasnoval Antal Grassalkovich, ki je zgradil grad Gödöllő, vendar so med deli našli majhen srednjeveški kip Marije, izklesan iz kosti. Edinstveni predmet je na to območje privabil na tisoče romarjev, zato so leta 1768 zgradili del današnje spodnje cerkve, leta 1771 pa prizidali še zgornjo cerkev.

2101 Gödöllő, Kapucinusok tere 1.