11 zanimivosti in dejavnosti na območju Donave in Tise, ki jih ni mogoče zamuditi 1.

Pridružite se nam na potepu po nekonvencionalnem porečju Donave in Tise s peščenimi bregovi, močvirji in navidezno neskončnimi rekami, pokrajini, ki se na prvi pogled morda ne zdi zanimiva, vendar smo tu, da dokažemo, da je zakladnica naravnih zakladov.

Jezero Kolon, Izsák

Prva postaja na našem potovanju v Kiskunság je največje sladkovodno močvirje na Veliki planini, jezero Kolon v Izaku, kjer se peščene grbine stikajo z močvirji. Jezero, ki je nastalo pred več kot 20.000 leti, je na velikem delu prekrito z zaprtim trstičjem. Na južni strani ga obdajajo močvirja in barja, ki se prepletajo s hrastovimi, jesenovimi in bezgovimi nasadi, na zahodni strani pa so peščeni nasipi Bikatoroka. Skozi to edinstveno območje vodi več učnih poti, vsaka pa ponuja pogled na fascinantno floro in favno tega raznolikega habitata. Šest hektarjev velika površina Stare vode je še posebej spektakularna poleti, ko cveti bela pravljična vrtnica.

Lakitelek-Gorski gozd

Od jezera Kolon se odpravimo proti Lakiteleku, kjer bodo ljubitelji narave odkrivali edinstven poplavni svet, ki spremlja zaledje reke Tise. Na območju letovišča Lakitelek se nahaja Tőswald, del narodnega parka Kiskunság, ki je pozimi in poleti priljubljen kraj za pohodništvo in kopanje. Obiskovalce, ki lahko raziskujejo 3,5 km dolgo učno pot Kontyvirág in poplavni gozd, čakajo plaža na prostem, termalno kopališče, razgledni stolp, čolnarjenje in priljubljena ribolovna mesta.

Jezero Kun-Fehér

Še ena vas v okrožju Bács-Kiskun ima prav tako odlično naravno kopališče, vendar je jezero Kun-Fehér, ki si deli ime, veliko več kot le plaža. Vetrovno oblikovano slano jezero na območju Duna-Tisza je 4-hektarski gozdni gaj, v bližini pa se nahaja nacionalno zaščiten gozd: virginijski mesečnik, sorodnik starodavnih praproti, je edina vrsta v državi, ki živi tukaj, in območje je bilo razglašeno za zaščiteno, da bi zagotovili njegovo preživetje. Poleg jezera za kopanje sta na voljo tudi učna pot in ribiško jezero.

Učna pot Kékmoszat, jezero Szelidi

Ena najbolj iskanih turističnih znamenitosti v okrožju Bács-Kiskun, pet kilometrov dolgo jezero Szelidi, ki je divja romantična točka na obrobju vasi, je del območja Dunapataj. Njegova hitro segreta voda poleti privablja kopalce, vendar ga je vredno obiskati tudi v drugih letnih časih za družinske izlete. Ob južni obali jezera poteka učna pot Kékmoszat z 12 postajami, ki ponuja vpogled v skrivnosti vode in okoliških divjih živali. Prva postaja na poti je v središču letoviškega kraja, na trgu Szittyó.

Učna pot Nádirigó, Tiszakécske

Dva kilometra in pol dolga pot Nádirigó se začne na majhnem igrišču ob športni dvorani Ókécske, ki razkriva skrito divjo naravo Holt-Tisza v Tiszakécskem. Pot, ki jo je mogoče uporabljati z otroškimi in invalidskimi vozički, poteka skozi 10 postaj, del poti pa prečka pilote in obiskovalce vabi na divje in romantično odkrivanje. Na sprehodu skozi trstičja, visoka od 2 do 3 metre, so na ogled različne vrste ptic – kot so breguljke in rdeče čaplje – pa tudi zeliščni in zdravilni vrt ter hotel za žuželke. Na koncu poti je na voljo pot za bosonoge za tiste, ki se želijo osvežiti.

Nedaleč od Tiszakécskeja je odprt park Safari:

V Nagykőrösu so na več kot 30 hektarjih površine odprli prvi in prvi safari park z avtomobili na Madžarskem.

Učna pot Báránypirosító, Fülöpháza

Na Madžarskem se nahaja eno največjih peščenih območij v Srednji Evropi, v njegovem osrednjem delu pa lahko odkrijete edinstveno barje Fülöpháza. Oblikoval ga je veter, njegova površina pa se še danes spreminja. Na učni pot Báránypirosító drobtinice se lahko podate na 1.700 in 3.300 metrov dolgo krožno pot, ki se začne pri hiši Sončna roža na glavni cesti 52. Z višjih nasipov lahko uživate v čudovitem razgledu na pokrajino s peščenim peskom in se ustavite ter prisluhnete pticam peskokopov, zlasti ščinkavcem. Kažipoti na postajah poti vam povedo veliko o nastanku vrtač ter zaščitenih rastlinskih in živalskih vrstah.

Gastronomski in kulturni zakladi mesta Kiskunság

Ko boste odkrili številne naravne znamenitosti Kiskunsága, nadaljujte izlet z odkrivanjem stavbne dediščine regije! Vabimo vas na izlet v spomin na preteklost po nepozabnih krajih na območju Donave in Tise, pridružite se nam!

Gostišče Sutus, Kecskemét

Družinska restavracija Sutus, neponovljiv predstavnik tradicionalne madžarske kuhinje, je neizogiben kraj za dobre obroke v Kecskemétu. Gostje iz vsega mesta hvalijo gostoljubnost restavracije in se vanjo vračajo dan za dnem zaradi pestrega menija kosil po ugodni ceni, tematskih ponudb ob koncu tedna ter neposredne in prijazne postrežbe. Izjemno uspešni ribji dnevi so v Kecskemétu skorajda praznik v rdeči črki, zato boste, če nas boste poslušali, svoj obisk časovno prilagodili tudi njim! Priporočamo rezervacije.

6000 Kecskemét, Dózsa György út 13.

Razstava žrebcev v Bugaconu

Nepozaben program za družine z majhnimi otroki v nižinah je razstava žrebet in vožnja s konjsko vprego v Bugacu! Po zimskem premoru se priljubljena serija dogodkov vrača aprila, in sicer vsako soboto in nedeljo s prireditvijo Karikás Csárdás. Iz gostišča se boste s kočijo s konjsko vprego zapeljali po neskončni divjini do razstave žrebet, vendar se boste najprej za kratek čas ustavili v Muzeju življenja pastirjev in otrokom priljubljenem Parku živali prednikov. Nato se bo začela 45-minutna predstava žrebet, ki bo navdušila tako male kot velike. Vstopnice lahko kupite na informacijski točki v kobilarni.

6114 Bugac, Nagybugac 135.

Nacionalni zgodovinski park Ópusztaszeri

Madžarski pustolovski park v Ópusztaszerju, ki je od Kecskeméta oddaljen manj kot uro vožnje, ponuja več kot 40 različnih programov. Etnografski muzej na prostem, ki se po nekaj mesecih prisilnega počitka ponovno odpira 15. marca, obiskovalce vabi na zgodovinsko pustolovščino in cel dan preživijo v preteklosti. Spoznajte ljudsko arhitekturo kmečkega prebivalstva južne Velike ravnine na sprehodu po Skanzenu, spomnite se prvega državnega zbora pri spomeniku tisočletja Árpád in se izgubite v bogati panorami Feszty Panorama! Udeležite se lahko tudi tečajev jahanja in lokostrelstva v Nomadskem parku, ki poustvarja taborišča madžarskih skvoterjev.

6767 Ópusztaszer, Szoborkert 68.

Kletna vas Hajósi

Zaspano mestece Hajós, ki je imelo nekoč več kleti kot hiš, leži tik ob Kalocsi in je zdaj največja evropska strnjena kletarska vas s približno 1 300 prešernovimi hišami. Številne kleti in zgodovinske stiskalnice nad njimi, ki so vklesane v apnenčasto steno ob Donavi, so preurejene v gostišča, kjer lahko poskusite tipične sorte vinorodnega okoliša Hajós-Baja, kot sta kékfrankos in cserszeg spicy. Poleg kletne vasi z običajnimi ulicami so zanimivi še baročni nadškofov lovski dvorec, lekarna v Schiffsu, ki spominja na arhitekturo Kós Károlyja, in močvirje Császártöltési.

Petőfijeva rojstna hiša in spominski muzej, Kiskőrös V kraju Kiskőrös obiskovalce z zanimanjem za literaturo pričakuje Petőfijeva rojstna hiša in spominski muzej, ki razkriva izvirno okolje, v katerem se je pred 200 leti rodil eden najslavnejših madžarskih pesnikov. V hiši Petrovics si lahko ogledate tudi značilno opremo in običaje z začetka 19. stoletja, v spominskem muzeju stalna razstava 7 let raziskuje Petőfijevo kratko ustvarjalno obdobje s sodobnimi vizualnimi elementi, v galeriji spektaklov pa si lahko ogledate predmete sodobne umetnosti, povezane s Petőfijem. Edinstveni kiparski park umetniških prevajalcev ob muzeju spominja na Petőfijeve prevajalce.

6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 5.