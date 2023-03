17 navdihujočih filmov o močnih ženskah, ki jih ni bilo strah postaviti se zase

Resnične in izmišljene zgodbe o močnih ženskah, ki so se postavile zase, za svoje samospoštovanje, svoje pravice in resnico. Ti filmi vam lahko dajo moč, ko se vam zdi, da se soočate z nepremostljivimi ovirami. Preverite danes, ob mednarodnem dnevu žena!

Hidden Figures

Konec petdesetih let je in ZDA si na vso moč prizadevajo premagati Rusijo v vesoljski tekmi. Toda kljub vsemu denarju, velikim lobanjam in odločnosti se zdi, da jim ne uspe… potem pa naletijo na nekaj neizkoriščenih ognjenih žrtev. Doslej še nihče ni pomislil, da bi jih smiselno vključil v delo, saj so večkrat prikrajšani: ženske in temnopolti.

Battle of the Sexes

Prisrčen film, osredotočen na razburljivo tekmo leta 1973 med teniško prvakinjo Billie Jean King (Emma Stone) in nekdanjim moškim prvakom Bobbyjem Riggsom (Steve Carell). Na igrišču se nista spopadla le športna znanja obeh tekmecev, ampak tudi njuna načela, saj sta imela povsem različna pogleda na enakost spolov. S humorjem in duhovitim scenarijem je Battle of the Sexes primeren poklon zgodovinskemu dvoboju, ki je za vedno spremenil pravila igre… na teniškem igrišču in izven njega.

Suffragette

XX. V Angliji na začetku 20. stoletja so bile ženske v boju za enakopravnost pripravljene tvegati vse. Pod vplivom Emmeline Pankhurst (Meryl Streep), ki jo preganja zakon, se Maud (Carey Mulligan) pridruži rastočemu gibanju sufražetk v državi, skupaj s številnimi ženskami, ki so pripravljene žrtvovati svoje službe, domove, otroke in celo življenje za osvojiti volilno pravico.

Colette

Na začetku 20. stoletja se Colette, mlada podeželjka, poroči z uspešnim pariškim pisateljem. Colette je očarana nad živahnim pariškim življenjem, pa tudi z intelektualnim in kulturnim razcvetom prestolnice. Mož jo kmalu prepriča, da postane njegova pisateljica duhov, torej da v njegovem imenu objavi svoje biografsko navdahnjene zgodbe. Humoristična knjiga o podeželjki je nacionalna senzacija, postane uspešnica in postane ena glavnih tem kulturnega življenja. Uspehi kmalu naredijo Colette eno od pionirk gibanja za enakost žensk, ki želi stopiti iz moževe sence in se ne le soočiti z družbenimi konvencijami, ampak tudi revolucionizira literaturo, modo in vloge spolov.

Freedom Writers

Erin Gruwell je 23-letna ambiciozna učiteljica začetnica. Njegova prva služba ga pokliče na eno najbolj razvpitih srednjih šol v Kaliforniji, kjer mu zaupajo razred, označen kot “neučljiv”. Kljub temu je prepričan, da lahko iz svojih učencev izvabi najboljše. Njegova prizadevanja so, kar ni presenetljivo, naletela na nerazumevanje in sovražnost; vendar mu njegova neustrašna odločnost pomaga najti skupni jezik z razredom. Ko se s fanti pogovarja o literaturi o holokavstu, ga šokira ugotovitev, da večina od njih sploh še ni slišala za tragične dogodke izpred več kot pol stoletja. Njegova predavanja o tem grozljivem obdobju zgodovine končno odprejo oči njegovim študentom.

Woman in Gold

Woman in Gold pripoveduje prepričljivo resnično zgodbo o ženski, ki se je borila, da bi si povrnila dediščino in ugotovila, kaj se je v resnici zgodilo njeni družini. 60 let po drugi svetovni vojni Maria Altmann (Helen Mirren), starejša Judinja, ki je z Dunaja pobegnila pred grozotami druge svetovne vojne, se odloči vrniti družinsko premoženje, ki so ga zaplenili nacisti, vključno z neprecenljivo sliko Gustava Klimta. S svojim mladim in neizkušenim, a drznim odvetnikom Randyjem Schoenbergom (Ryan Reynolds) na svoji strani začne na videz brezupen boj proti avstrijski eliti, med katerim doseže vrhovno sodišče ZDA in raztrga resne rane iz preteklosti svoje družine.

Joy

Ime Joy pomeni veselje. In verjetno ne po naključju, saj je ta muhasta, nora, odločna in posebna ženska pripravljena narediti vse, da obdrži svojo družino, katere člani so vsaj tako trmasti in svojeglavi kot ona. Zato ne preseneča, da mu na poti do uspeha sledijo prevara, izdaja, izgubljena nedolžnost in ljubezenske rane. V tej ganljivo čustveni in zelo človeški komediji zaveznik postane sovražnik, sovražnik postane zaveznik, saj ji Joyina odločnost in živahna domišljija pomagata skozi življenjske nevihte.

Help

Vznemirljiv, osupljiv in navdihujoč film o štirih zelo različnih ženskah, ki se spoprijateljijo v zgodnjih šestdesetih letih v južni regiji ZDA. Skrivna knjiga ju združi, kar ju vse postavi v veliko nevarnost.

Temple Grandin

Film, posnet po resnični zgodbi, prikazuje vztrajnost in neutruden boj mlade avtistične ženske v dobi, ko je bila bolezen, ki jo izolira od sveta, še precej neznana. Videli bomo Templa z diagnozo avtizma in shizofrenije v zelo mladih letih, priča njegovi neverjetni rasti v šolskih letih in izvedeli, kako sta mu njegova prirojena občutljivost in neomajna podpora matere, tete in učiteljice naravoslovja pomagali postati strokovnjak za vedenje živali in veliki podjetnik, revolucionarna živinoreja.

Tina

Tina Turner ni bila stara niti šest let, ko so jo starši preprosto zapustili in prepustili babici. Podeželjka je odraščala in se preselila v St. Louis, kjer je spoznala prvo ljubljenko takratnih najstnic Ike Turner, ki jo je edinstven, močan glas krhke deklice povsem očaral. Od takrat naprej sta nastopala skupaj in uspeh je postal stalni spremljevalec. Po poroki se je Tina soočila z Ikeovim pravim jazom: mož jo je pogosto brutalno pretepel, posilil in poniževal. Medtem ko je eden od njiju poskušal okrevati po hudem pretepu v bolnišnici, se je moški v njunem domu ljubil z drugimi ženskami. Nekega dne pa je bil kozarec poln: Tina je zbrala nahrbtnik, prijela otroke za roke in pobegnila od doma.

The Sound of Music

Protagonistka The Sound of Music je mlado, veselo dekle Maria (Julie Andrews), ki zapusti samostan in postane guvernanta sedmim otrokom zasebnega vojaka, stotnika Von Trappa (Christopher Plummer). Maria obrne življenje godrnjajočega vdovca na glavo: prekrši pravila čudovite alpske hiše in v vsakdanje življenje pretihotapi glasbo in zabavo. Marsikdo ne ve: film je posnet po avtobiografskem romanu Marie von Trapp.

Bombshell

Roger Ailes (John Lithgow), vodja enega najvplivnejših medijskih imperijev v ZDA, ustanovitelj kanala FOX News, ni selektiven pri orodjih, pa naj gre za sočno zgodbo ali poniževanje zaposlenih. Zdelo se je, da je moč zloglasnega mogotca v trenutku padla, ko ga je Gretchen Carlson (Nicole Kidman), nekdanja voditeljica kanala, tožila zaradi spolnega nadlegovanja. Ženske, ki so do zdaj molčale, med njimi tudi priljubljena novinarka Megyn Kelly (Charlize Theron), so tudi razkrile, da jo je direktor kanala večkrat žalil.

The First Wives Club

Leta 1969 so štiri dekleta Xintia, Elise, Brenda in Annie hkrati diplomirale. Štirje nerazdružljivi dobri prijatelji, ki si obljubljajo večno pomoč in prijateljstvo. Toda z leti postaneta daleč narazen in žalostna tragedija, Xintiin samomor, ju ponovno združi. Izkazalo se je, da drug drugega zelo potrebujeta. Vsi trije so se ločili in bili hudo psihično in finančno potolčeni. Skupna nesreča ju kuje v enotnost, psihično se pripravljata na maščevanje nekdanjim možem. Ker so ženske poleg lastne kariere igrale pomembno vlogo pri gradnji poslovnega življenja svojih mož, se zavedajo svojih slabosti. Večno stigmatizirane “prve žene” krenejo v napad na svoje nekdanje može, da bi jim “povrnile” vse, z obrestmi.

The Color Purple

Film je zgodba temnopolte pisateljice, ki živi v južnem delu ZDA, ki ne govori le o drugouvrščenih temnopoltih, ampak tudi o ženskah, ki so drugouvrščene v temnopolti družbi. Celie, katere razvoj spremljamo od štirinajstega leta skozi vse življenje in ki je lahko mnogo, mnogo let le pisala svoja pisma Bogu, zahvaljujoč svoji človečnosti in pomoči dveh ljubljenih žensk, še vedno stoji na nogah in se sooča z mnogo kletvic.

Filmi o močnih ženskah

Iron Jawed Angels (HBO Max)

HBO-jeva lastna produkcija pripoveduje resnično zgodbo o Alice Paul in Lucy Burns, dveh kljubovalnih in briljantnih mladih aktivistkah, ki sta tvegali svoji življenji, da bi vodili gibanje za volilno pravico žensk do uspeha in Američankam pridobili volilno pravico.

Real Women Have Curves (HBO Max)

Film pripoveduje zgodbo o mladem mehiško-ameriškem dekletu prve generacije iz Los Angelesa, ki se trudi najti ravnovesje med svojimi povprečnimi ambicijami in kulturnimi pričakovanji, medtem ko se skuša postaviti na lastne noge.

+1 Moana (Disney+)

Glavna junakinja zgodbe je Vaiana, odločna hči polinezijskega poglavarja, ki jo sam ocean izbere, da vrne izgubljeno srce mitske boginje, ki je majhen zelen kamenček. Ko se plemenski ribiči vrnejo brez ulova in pridelek kokosa propade, se Vaiana odpravi iskat Mauija, legendarnega polboga, katerega naloga je vrniti srce boginji in rešiti njeno ljudstvo pred lakoto.