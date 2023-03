7 fantastičnih krajev v aglomeraciji Budimpešte za nepozabne kulinarične dogodivščine

Čeprav nam Budimpešta obljublja nešteto odličnih restavracij in lokalov za jesti, ne škodi raziskati aglomeracije prestolnice in poiskati gastronomskih biserov.

Dabas Deli Bistro

Ljubezen, strast in visoka stopnja predanosti poganjajo gastronomsko svetišče srca Dabasa, Dabas Deli Bistro, naprej. Restavracija, ki se nahaja v središču mesteca, je pravi gurmanski raj, saj pod eno streho združuje trojček delikatese, zajtrkovalnice in bistroja ter ponuja najvišjo kakovost od vseh. Zaradi prisrčnega gostoljubja, domačih okusov in pestrosti srednjeevropske kuhinje je res vredno potovanja. Poleg slastnih zajtrkov, nebeških bistrojskih jedi in nepozabnih sladic tudi odžejalniki niso prepuščeni naključju.

2370 Dabas, Szent István tér 1/c

Nasveti za izlete v okolici:

Szent Jakab promenada

Naravoslovna pot Selyemrét

Ócsá Tájház in samostan Premontre

Stübli Vendéglő, Nagykovácsi

Stübli Vendéglő se kot očarljiva skrinjica z dragulji skriva v osrčju Nagykovácsa in pričara švabsko vzdušje. Domači in posebni okusi v prijetnem ambientu, meni z dvema hodima ob delavnikih in ponudba kuharja, ki se ujema z aktualnim menijem ob vikendih, vas privabijo v aglomeracijo Budimpešte. Poleg chefove ponudbe, ki dopolnjuje divjačinsko meso in ribe, ki so trenutno v središču pozornosti in hkrati blestijo na krožniku, Cezarjeva solata s trakci fileja, svinjski fileji s parmezanom, krompirjeva solata s šnidlingi-jabolčno-majonezo in Stüblijevo makovo torto je vredno obiskati za vsak grižljaj.

2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 109.

Nasveti za izlete v okolici:

Nagy-Szénás naravoslovna pot

Grad Teleki-Tisza

Razgledna točka Pál, Csergezán

Napolizza, Gödöllő

Zahvaljujoč Napolizzi je v Gödöllő prispela neokrnjena in nikoli dolgočasna kultura neapeljske pice. Pristne neapeljske pice, mehke znotraj in hrustljave zunaj, pečejo v krušni peči v lesenem separeu v objemu športnega kompleksa Táncsics Mihány út. Prvotno vzdušje južne Italije nas spremlja že od sestavin, pšenične moke Caputo, paradižnikove omake iz paradižnikov San Marzano, pridelanih na Vezuvu. Našo pico, ki je pripravljena v nič manj kot 90 sekundah, lahko naročite tako v tradicionalni kot gurmanski različici: s tartufi, dimljenimi rebrci in hrenom, pa tudi s klobaso in ostrimi feferonkami.

2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út 3.

Nasveti za izlete v okolici:

Grad Grassalkovich

Elizabetin park

Arbo-park Gödöllő

Restavracija Cukorborsó Garden, Páty

Po prijetnem izletu v Páty si morate ogledati očarljivo gostišče Cukorborsó Garden Guest House. Ne glede na to, ali ste prišli namerno ali po naključju, ne boste razočarani v nobenem primeru, saj vas rustikalna družinska restavracija, skrita v čarobnem okolju, navduši z rajskimi jedmi. Njihove klasične glavne jedi, hamburgerji in celo specialitete iz pic so nebeške, in če vam lahko priporočimo eno, ne smete oditi, ne da bi okusili pappardelle z gozdnimi gobami iz Pátyja in Biankino jabolčno pito iz Pátyjevega kislega testa.

2071 Páty, Galagonya u. 4.

Nasveti za izlete v okolici:

Razgledna točka Pál Csergezán

Pátyi vinski klet

Jezero Sasfészek

Pizza Mamma, Dunakeszi

Medtem ko Dunakeszin skrbi lokalno, Pizza Mamma privablja tiste iz prestolnice v aglomeracijo s svojo pristno neapeljsko pico. In tradicionalna pica, pečena na drva, je vredna vsakega kilometra, prav tako družinsko vzdušje in neskončna ljubezen do pic, ki se kaže v vseh najmanjših detajlih. Zaščitene sestavine iz Italije, dolgo kvašeno testo in hrustljava zunaj, kot las tanek končni rezultat v notranjosti so šele začetek, tako kot balzamična karamela, s katero poveličujejo nekatere predjedi.

2120 Dunakeszi, Fóti út 39.

Nasveti za izlete v okolici:

Šotni ribnik Dunakeszi

Naravoslovna pot Fóti-Somlyó

Rudnik peska v Fótu

Major, Budaörs

Major je leta 2017 vstopil v zavest prestolnice in okolice kot priljubljeno gastronomsko stičišče Budaörsa. Zjutraj vam nor/ma’s sveže kisle kruhke in peciva ter nebeške orientalske jedi pričarajo nasmeh na obraz, v času kosila in večerje pa vam pričarajo kulinarično doživetje z juhami in neapeljsko pico, pečeno v leseni pečici. zažgana peč. Njihovo tradicionalno neapeljsko pico lahko naročite v posebni različici, s črno česnovo paradižnikovo omako ali celo s kislo kumarično mascarpone kremo. In če to ni dovolj, vas redno vabijo v vrtno mestno okolje s tematskimi gastro vikendi.

2040 Budaörs, Clementis László utca 22.

Nasveti za izlete v okolici:

Nyakas-kő in Madárszirt

Csíki gore

Kapela Boti

+1 Bubblimo Bistro, Pilisborosjenő

Od četrtka do nedelje Bubblimo Bistro v Pilisborosjenő sprejema svoje goste z odprtimi vrati in čudovitim razgledom na goro Hármashatár in Budimpešto. Ne glede na to, ali se boste odpravili na prijeten izlet ali pa boste za cilj izbrali bistro s teraso, boste tukaj vedno uživali v družinskem vzdušju in prijazni dobrodošlici. Lakoto si je vredno potešiti z edinstveno pico specialiteto Finozza ter okusnimi sendviči in sladicami. Njihova znamenita limonada Bubblimo bo zagotovo takojšnja najljubša najmlajšim, medtem ko se lahko veliki žejo odžejajo s koktajli in kakovostnim točenim pivom. Vsekakor se splača rezervirati mizo pri njih!

2097 Pilisborosjenő, Hóvirág utca 29.

Nasveti za izlete v okolici:

Kamnolom Róka-hegyi

Teve skala

Oszoly vrh