5 kmetijskih tržnic v Budimpešti za lokalne in sezonske dobrote

Ko se pojavijo prvi spomladanski sončni žarki, se mestne kmečke tržnice skoraj takoj napolnijo z vsemi zemeljskimi dobrotami in sezonskimi dobrotami. Oglejte si jih do zadnjega kotička!

Biokultúra Ökopiac

Vsako soboto od 6.30 do 13.00 v bližini kulturnega centra MOM nestrpne obiskovalce pričakuje največja nadzorovana ekološka tržnica v Srednji Evropi. Biokultúra Ökopiac ni le tržnica, temveč skupnost, kjer lahko ne le nakupujete, brskate in dobivate navdih, temveč tudi jeste okusno hrano. Medtem lahko izbirate med ponudbo svežih, okusnih, ekoloških in sezonskih izdelkov lokalnih kmetov in ekoloških kmetij. Zaradi velike izbire lahko na enem mestu, tik ob kostanjevem sadovnjaku, dobite vse od sadja in zelenjave do vrhunskih izdelkov.

1124 Budimpešta, Csörsz utca 18.

Rimska obalna tržnica

Rimska obalna tržnica je vsako soboto od 8. do 13. ure le streljaj od Donave in ponuja pristno tržno vzdušje. Sončna, vedno vesela tržnica na široko odpira svoja nevidna vrata z vonjem flamingov in seveda s široko ponudbo blaga, med katerim lahko izbirate. Mize, pulti, zaboji in pozneje košare so do roba napolnjeni s srčno izdelanimi izdelki. Nima smisla ostati doma, če ste po tedenskem nakupovanju rokodelskih izdelkov ali če si želite okusnega kosila na Malem dvorišču.

1031 Budimpešta, Nánási út 47-49.

Društvo Za Žive Tise tržnica na kmetiji Városmajori

Ob ponedeljkih, sredah in petkih, med 8. in 15. uro, se je še posebej vredno odpraviti v Városmajor. Takrat okolico cerkve Srca Jezusovega v Városmajorju napolnijo dobrote skrbno negovanih in srčno pripravljenih tradicionalnih kmetov. Sezonsko sadje in zelenjava, prekajeno meso in mlečni izdelki, kruh in pecivo so del stalne ponudbe, vendar se izbira spreminja od priložnosti do priložnosti. Tako se lahko občasno domov vrnete z zdravilnim česnovim napitkom, piščancem iz Dabasa, suhim sadjem, marmeladami in specialitetami.

1122 Budimpešta, Csaba utca 5.

Mini kmečka tržnica Rákosfalva

Mini kmečka tržnica v Rákosfalvai je odprta vsak teden ob četrtkih med 13.30 in 17.30. Poleg sadja in zelenjave se lahko domov vrnete z medom, svežim mlekom in sirom, kruhom, najboljšim iz shrambe in v zadnjem času tudi z dobrotami iz mangalice. Poleg domačih sestavin in jedi s kmečke tržnice v prostorih strežejo tudi sveže pečene jedi iz osliča in soma, sladokusce pa v Zugló mikajo rogove, štruklje in celo vrsto drugih slaščic.

1144 Budimpešta, park Rákosfalva 6-8.

Wekerlei Majhna Tržnica

Vsak četrtek popoldne, med 16. in 19. uro, na majhni tržnici v četrti Wekerle, ki jo krasi nenavadno vzdušje, vlada tržni vrvež. Na lesenih mizah s strehami se srečujejo stojnice s kmečkimi in ekološkimi izdelki, na njih pa se vrstijo sveži sezonski izdelki, ki čakajo na kupce. Tržnico naredijo še bolj nepozabno s programom dogodkov, hrano iz kavarne in kuhinje SKUPAJ – ter nebeškimi veganskimi burgerji. In če to ni dovolj dobrega, lahko poleg četrtkovih seans tradicionalno tržno ponudbo poskusite tudi ob torkih in petkih zjutraj.

1192 Budimpešta, Nádasdy u. 1.