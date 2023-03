30 čarobnih spomladanskih pohodniških točk v Budimpešti in okolici

Težko pričakovano lepo vreme je tudi uradno prišlo, tako da končno lahko več časa preživimo na prostem. V našem izboru za dobrodošlico pomladi so tudi divje poti, visoki gorski vrhovi, pustolovske soteske, sprehajališča ob jezerih, poti ob potokih, zapuščeni gradovi in očarljive kleti, da boste zagotovo poskrbeli za sončen vikend oddih. Za izlet!

Skale in grebeni

Družinam prijazne poti

Atrakcije ob vodi

Divje soteske

Zapuščene ruševine in kapele

Očarljive vrste kleti

Na vrhovih skal in grebenov

Kamnolom Róka-hegyi, Budimpešta

Do štiridesetih let prejšnjega stoletja je na gori Róka deloval največji rudnik apnenca v Budimpešti, njegovo rumeno rudniško dvorišče pa se bohoti nad mestom kot krajinska rana, vidna tudi od daleč. Najljubši cilj plezalcev in pohodnikov je običajno najlažje doseči s postajališča HÉV v Tszillaghegyju, vendar ni daleč od smeri jezera Gőtés. Na Róka-hegy boste našli številne jame, bogato floro in favno ter naravoslovno pot, njene skalne stene spominjajo na Veliki kanjon, z njegovega 254 metrov visokega grebena pa se odpira dih jemajoča panorama.

Kálvária-hegy, Budimpešta

Med vrhovi, ki pripadajo bloku Hármashátar-hegy Budimskega gorovja, so Les-hegy, Szarvas-hegy in Kálvária-hegy, ki doseže višino 384 metrov. Strmo razpotje pripelje do golgotskih križev na vrhu v gosto gozdu, a se vsekakor splača povzpeti zaradi razgleda od zgoraj. Pusti vrh ponuja osupljivo panoramo okolice, na primer celotne doline Solymári, gorovja Buda in pomembnega dela gorovja Pilis, na jasnem dnevu pa lahko opazite več ikoničnih zgradb prestolnice. Je tudi razburljiva destinacija v smislu kulturne zgodovine: čeprav so sedanji križ, okrašen s podobami Márije V. Majzik, zgradili katoliški prebivalci Pesthidegkúta, so ga po nekaterih virih lokalni verniki obiskovali v postnem času že v konec 18. stoletja.

Budimski panjski kamni, Budakeszi

Zanimivim naravnim formacijam se lahko približate s prijetnim sprehodom iz Budaörsa ali Budakeszija, na poti pa boste uživali v čudovitem razgledu. Panjski kamni so kamni iz trših, trdnejših kamnin, ki so odporne proti eroziji, zato izstopajo iz okolice v obliki steklenice sladkorja. V dveh čebeljih kamnih v Budimu, ki sta vidna že od daleč, je več vdolbin, katerih izvor ni znan, po mnenju mnogih so bile domovanje čebel, drugi jih pripisujejo verskim krajem, v katerih so bili žrtveni predmeti ali pepel sv. so bili postavljeni mrtvi.

Nyakas-kő, Biatorbágy

Samo 40 minut iz Budimpešte, na južni meji Biatorbágyja, lahko najdete Nyakas-kő, znan in poimenovan po svoji značilni obliki, na katerega ravni vrh se lahko povzpnete celo v suhem vremenu, če se povzpnete nekoliko višje, pa lahko vidite lep razgled na skalne formacije in okoliška naselja. Če začnete s parkirišča Nyakas-kő, mimo Madárszirte in Százslépcső na cesti, lahko obiščete priljubljeno pohodniško točko med prijetnim enournim popoldanskim izletom (1,9 km). Ker na skali ni ovir, ponekod se manjši in večji lahko povzpnejo na vrh s skoki, pa tudi pot je pogosto strma in večinoma spolzka, pohodniška pot otrokom ni priporočljiva.

Sorrentske skale, Budaörs

Sorrentske skale so priljubljena destinacija za pohodnike Budaörsi, ki pohodnike vodijo skozi divji, z borovci poraščen del. Skalna skupina je dobila ime po skalah na obali Sorrenta v Italiji, ta sredozemski občutek življenja pa odmeva tudi pri plezanju na puste vrhove tega območja. Te posebne naravne tvorbe se nahajajo nekaj metrov druga od druge, tako da jih zlahka obiščete v eni uri, tudi kot družina.

Skala Vaskapu, Pilisszentlászló

Do osupljive skalne formacije najlažje pridete tako, da se iz Pilissántója odpravite proti Klastromu. Naša pot vodi skozi ruševine cistercijanske cerkve in samostana, ustanovljenega pred 800 leti, izvir Klastrom in travnik, poln las sirote, do Vaskapu-szürdokvölgy. Impresivna skalna vrata, visoka 6 in 15 metrov, so verjetno ostanek jame termalnega izvora. Ob prihodu sem ob pogledu na Dobogókő in na Két-bükkfa-nyereg takoj pozabimo na utrujenost prevoženih kilometrov.

Družinam prijazne naravne poti v Budimpešti in okolici

Naravoslovna pot Sas-hegyi, Budimpešta

Pohodnike ob vikendih, praznikih in praznikih pričakuje s cikcakastimi pobočji posejan naravni rezervat Budai Sas-hegy, ki se kot nekakšen zeleni otok skriva 250 metrov nad živahno prestolnico. Na vrhu gore so ogradili 30 ha veliko zelenico, obdano s stanovanjskimi zgradbami, kjer so uredili tudi 850-metrsko naravoslovno pot in razgledno teraso s posebno panoramo dihajočega mesta.

Pot Fő-kúti v borovem gozdu, Páty

V rekreacijskem gozdu, ki je priljubljena pohodniška točka v Pátyju – domačini ga imenujejo le Fenyves -, najdemo naravoslovno pot Fő-kút, ustanovljeno leta 2001. Lahko se mu približate po turistični cesti, označeni z zelenim kvadratom, ki se začne s parkirišča park gozda Fő-kúti. Naravoslovna učna pot v gozdu, ki je bil zasajen v 40. letih 20. stoletja, ne ponuja le koristnih informacij o črnem boru in borovem gozdu, temveč med drugim predstavlja tudi razpoko. Naravoslovna pot, zavarovana s pregrado, ponuja tudi možnost prijetnega piknika in obisk izvira Fő-kúti.

Pot Gubóvirág, Budaörs

Odkritje puščav Budaörsi, ki ležijo na južnem robu Budimskega gorovja, je samo po sebi regija, ki je bogata s stvarmi, ki jih je treba videti in doživeti, a raznolika pokrajina in njena temeljna skala, dolomit, služita tudi kot dom bogatemu živalskemu svetu. Skalnati travniki s sredozemskim pridihom so hkrati varuhi burne preteklosti in strašljivih rastlinskih zakladov, 6-stopijsko visoko Gubóvirág, označeno s potjo kokona, je še vedno mogoče enostavno raziskati z mobilno aplikacijo in knjižico z informacijami, ki jo je mogoče naložiti.

V globinah dolin in sotesk

Soteska Dera, Pilisszentkereszt

Južno od Pilisszentkereszta je soteska Dera, obrobljena s strmimi skalami, dolga 1 km. Reko Dera tu prečkajo majhni leseni mostički, ob prečkanju katerih dobite pravi pravljični občutek. Ker pohodniška pot ni zelo dolga, lahko sotesko raziščemo v eni uri, a na srečo je v bližini še nekaj drugih pohodniških poti. Najbolj praktičen način, da pridete v gozd iz Budimpešte je z avtobusom do Pomáza, od tam pa z avtobusom na dolge razdalje.

Učna pot Jági, Pilisszentiván

Pilisszentivánov klin je prenovljena 4,3 km dolga naravoslovna pot Jági, h kateri se lahko približate s športnega igrišča v senci velikih hrastov. Naša pot nas bo vodila po majhni poti, čez nekaj časa pa bomo prispeli do najbolj atmosferskega dela naše ture, jezera Jági, ki mrgoli žab. Pokrajino zaobidemo potok Arany in nad njim lesen most, kjer ob prečkanju potoka počasi izstopimo na najvišji točki (290 m) naravoslovne poti. Pot se tu ne konča, pripelje nas v prijeten gozd, kjer na eni od postaj odkrijemo arheološko izkopanino dva tisoč let stare naselbine.

Naravoslovna pot Fóti-Somlyó

Naravoslovna pot Fóti-Somlyó je od Budimpešte oddaljena le 25 km. Naravoslovna pot, znana kot gora metuljev, nas vodi skozi pester živalski svet v široki paleti lokalnih značilnosti, obiskovalcem pa ponuja čudovito panoramo, ki lahko ob prihodu na vrh hriba uživajo v veličastnem pogled na gore Buda in gore Pilis. Krožna učna pot, ki jo prehodimo v 2,5 urah, se začne pri tiskarni Fáy, od tam se zanašamo na oznake modrih metuljev, ki nas zanesljivo vodijo po poti, ne glede na to, ali smo sami ali z družino.

Učna pot Gyada, Szendehely

Učna pot Gyadai s 13 postajami, ki vodi med gorama Börzsöny in Cserhát, je raznolika pohodniška pot, polna doživetij in vznemirljivih vizualnih elementov, idealna za mlade in starejše. Naše izhodišče je center za obiskovalce Katalinpuszta: od tu sledimo zeleni T-oznaki nekaj časa sledimo črti Lósi-patak, nato pa po prečkanju dveh mostov prispemo na prostran travnik. Z jase zavijemo levo navzdol, škornje osušimo s stopanjem na vrsto hodulj, ki prečkajo pravljični poplavni gozd, pridemo do drugega travnika, nato pa nazaj v dolino Lósi-patak, kjer prav tako naletimo. nagibni most, preden stopite na travnik Gyadai, ki pripada Naszályju. Nato sledi vrhunec naše ture: 15 metrov dolg viseči most, ki se razteza čez globoko sotesko. Po mostu moramo le slediti liniji National Blue Tour in čez eno uro se bomo vrnili na izhodišče naše ture.

Izlet ob vodi

Jezero Naplás, Budimpešta

Jezero Naplás, duhovito imenovano Budimpeštanski Balaton, izvira iz 16. stoletja. bogati okolico Cinkota v okr. Največja mirna voda v Budimpešti je bila ustanovljena leta 1978, njena obala pa nam obljublja veliko možnosti za aktivno rekreacijo. Če bi se res odmaknili od mestnega vrveža in nekoliko upočasnili tempo, vam bodo naravni zvoki kina z želvami, trstičja, bingljanja z nogami ob jezeru in mirne peke na žaru na ognjiščih v celoti prinesli to. izkušnje. Naravoslovna pot, ki obdaja jezero in poteka skozi gozd Cinkote, nam predstavi gozdni, barjanski in močvirski živalski svet kraja, z razgledne točke pa lahko občudujemo jezersko območje, imenovano tudi pljuča vrtnega mesta.

Jezero Sasfészek, Páty

V okolici Pátyja lahko najdemo 4 ha velik ribnik, znan kot jezero Sasfészek, ki kljub svoji velikosti velja za pomembno mokrišče. Živalski svet naravnega jezera je še posebej bogat: služi kot domovanje zaščitenim vodnim pticam, plazilcem, dvoživkam in občasno vidri. Od leta 2018 se skozi trstičje urejenega jezera vije naravoslovna pot. Počivališče ob jezeru ponuja možnost piknika, razgledna ploščad za opazovanje ptic, pomol, ki sega v jezero, pa omogoča brezskrbno sprostitev ob vodi.

Ribnik Etyek

Ljubiteljem rekreacije ob vodi priporočamo 21 ha veliko ribiško jezero v Etyeku, ki se nahaja na meji Etyeka. Umetno jezero, ki je nastalo v sedemdesetih letih 20. stoletja, je tesno povezano z grozdjem in vinogradništvom, značilnim za regijo, saj ga je Hungaronvin ustvaril z namenom namakanja prostranih vinogradov, ki so osnova znamenite penine Törley. Jezero se oskrbuje z vodo iz vira, znanega kot Magyar-kút, ki se nahaja v središču Etyeka, a ker gre za zasebno dejavnost, lahko v jezeru lovijo samo gostje ribiškega društva Etyek in njegovi člani.

Slap Dömörkapu, Szentendre

Dömörkapu v Szentendreju ni le priljubljen cilj med pohodniki, ker je lep, blizu prestolnice in enostaven za sprehod z otroki. Priljubljena je tudi zato, ker je v okolici nešteto čudovitih naravnih bogastev. Primeri so potok Bükkös, izvir Lajos in slap Dömörkapu, do katerih lahko pridete tako, da na glavni cesti zavijete levo. Pri mostu najdemo majhen, a toliko bolj poseben slap, ki si ga pobližje ogledamo, če se spustimo po nekaj stopnicah.

Slap v dolini Jegenye, Solymár

Največji slap v Budimskem gorovju se nahaja 20 kilometrov od Budimpešte, na meji z Solymárjem, napaja pa ga potok Paprikás, ki teče v čarobni Spodnji dolini Jegenye. Voda, ki pada z višine približno 4 metre in se skriva v globini gozda, ponuja poseben prizor, zaradi česar je območje eno izmed najbolj priljubljenih pohodniških točk. Tura je razmeroma kratka, prehodimo jo v uri in pol in jo brez težav prehodimo tudi z vozičkom. Slap je najlepše občudovati od zgoraj, lahko pa se povzpnemo tudi do dna, vendar previdno, saj je teren lahko spolzek.

Naravoslovna pot jezera Veresegyházi

Jezera Veresegyházi, sestavljena iz treh jezer, so Pamut-tó, Ivacsi-tó in Malom-tó, vsa so zelo priljubljena med ribiči, ki živijo v bližini, poleti pa je en del jezera tudi popoln kraj za plažo. . Med sprehodom po naravni poti ob njihovi obali lahko srečate divje race, orhideje in celo sladkovodne meduze. 4880 metrov dolgo območje lahko raziskujete samostojno ali z vodenim ogledom. Mali krog lahko opravite v 2-2,5 urah, medtem ko veliki krog traja 4-4,5 ure. Malom jezero že od leta 1985 velja za naravni rezervat, zato je pomembno, da skrbimo za naravo, ko smo tam. Okoli jezera najdete tudi lesene klopi, kjer si lahko v prijetnem okolju privoščite piknik. Učno pot lahko obiščete od začetka aprila do konca oktobra.

Brezno Vasas, Szentendre

Na obrobju Szentendreja, na severni strani Cseresznyés-hegy, lahko opazujemo posebno, razcepljeno goro Brezno Vasas. Osem metrov visoka naravna tvorba vulkanskega andezitnega tufa daje vtis, kot da je gora presekana na dvoje, prepad pa je v resnici nastal zaradi premikanja zemlje, ki je skale ločilo med seboj. Razpoka skriva skupno pet jam različnih velikosti, vse pa so vredne ogleda tudi z otroki, saj jih bo zagotovo navdušil pogled na ogromne skale, porasle z mahom, ki pohodnike spominjajo predvsem na čarobni svet.

Holdvilág jarek, Pomáz

Resnično divja pustolovščina čaka tiste, ki se podajo na eno najbolj razburljivih pohodniških poti v Pilisu, ki vas popelje skozi kanjon, dostopen po železnih lestvah in lesenih mostovih. Soteska se na krajšem delu, približno 50-60 metrov, zoži v ozek enoosebni kanjon, zato ni priporočljivo, da bi jo obiskali z majhnimi otroki. Izlet se splača začeti s parkirišča pred nekdanjo turistično hišo v Csikóváralji, ki se nahaja eno uro iz Budimpešte, od koder nas bo znak rdečega križa pripeljal do kultnega jarka Holdvilág, ki ga lahko varno obiščemo le v popolnoma suhem vreme. Ko boste tam, ne zamudite vzpona po Meteorski lestvi in spusta v globok kanjon. Če pa imate raje udobnejšo pot, se lahko soteski izognete po serpentinasti poti.

V sled zapuščenih ruševin in kapelic

Kopija gradu Egri, Pilisborosjenő

Film Egri csillagok (1960) pravzaprav ni bil posnet na gradu Eger, ampak približno 130 kilometrov od tam, ob vznožju najlepšega gorskega vrha Pilis (Nagy-Kevély), v kraju Pilisborosjenő v okrožju Pešta. Zaradi snemanja so na obrobju naselja zgradili repliko gradu, ki ga po koncu snemanja na veselje turistov niso podrli. Radi ga obiščejo izletniki, pohodnikom pa je všeč zaradi naravoslovne poti Kevélyhegy. Tu se razteza trasa Nacionalne modre poti, nedaleč stran pa sta Kamelja skala in Medvedja jama. Če se vrnemo na snemanje, so ekipe filmov Madžarski potepuh, Roparjevi sinovi in V angelski koži posnele tudi prizore ob ruševinah lažnega gradu v slikoviti okolici.

Kapela Boti, Etyek

V vasi Etyek v Botpuszti že več kot 600 let stoji obrabljena, poznogotska zgradba kapele Boti. Predhodnica cerkve, posvečene Brezmadežnemu spočetju, je morda že stala v 12. stoletju, njeno delno rušenje in bolj okrašena prezidava pa sta povzročila še vedno vidno, enokvadratno svetišče, podprto s podporniki na južni in vogalih na začetku cerkve. 15. stoletje. Sredi 17. stoletja sta dva italijanska meniha s severne strani cerkvi prizidala križni hodnik, ki je med epidemijami kuge deloval kot bolnišnica – iz tega obdobja je tudi stolp s čebulasto čelado. Domnevno od prvotne stavbe iz Árpádove dobe je ostala kamnita plošča, ki je krasila skrajni južni vogal kapele, v katero je bilo vpraskano vandalsko znamenje, ki dokazuje preživetje šamanizma dolga stoletja.

Marijina kapela, Budaörs

235 metrov visoka Kő-hegy se nahaja v stanovanjskem območju Budaörs, kot del Budimskega gorovja, severno od središča Budimpešte. Kapelica in križ, zgrajena na vrhu gore, posejani z apnenčastimi skalami, sta postala ena najbolj znanih znamenitosti v regiji in veljata celo za romarski kraj. Ogled je lahek, saj po zidanem stopnišču pridemo do nedavno prenovljene Marijine kapele, na levi strani katere stoji kamniti križ. Čeprav kapelice trenutno ni mogoče obiskati, se kljub vsemu splača okoli gore vseeno sprehoditi, saj je z vrha neponovljiv razgled.

Ruševine predmontrske cerkve, Zsámbék

Vsekakor si velja pobližje ogledati srednjeveško cerkev Zsámbék, katere porušeno stanje ni posledica vojskovanja ali cesarskega maščevanja. Bazilika z dvema stolpoma, zgrajena med letoma 1220 in 1234 v poznoromanskem in zgodnjem gotskem slogu, je bila poškodovana v velikem potresu Komárom, ki je pretresel regijo leta 1763. V dveh stoletjih in pol, ki sta minili od takrat, se ni veliko spremenilo. Porušeno cerkev si je mogoče ogledati med odpiralnim časom z menjavo vstopnice, velja pa tudi upoštevati, da atrakcija žal ni dostopna s psi.

Kapela Zichy, Lórév

Blizu glavnega kraka Donave, na južnem delu otoka Csepel, je eno najstarejših naseljenih krajev v grofiji Pest, Lórév pri Ráckeveju. Izjemna znamenitost majhne vasice je kapelica Zichy na mirnem otočku v poplavnem območju Donave, ki se s prostim očesom vidi tudi iz Adonyja na drugi strani. Majhna enoladijska stavba, zgrajena leta 1859, je bila postavljena v spomin na grofa Ödöna Zichyja, nekdanjega podžupana okraja Fejér, ki je bil na tem mestu usmrčen po revoluciji 1848-49 in osamosvojitveni vojni. Lokacija s tragično zgodovino še danes mnoge privablja s svojo romantično, neogotsko podobo in slikovito okolico.

Ob očarljivih vrstah kleti

Pátyi kletna gora

Kletna gora v Pátyju, ki velja za pravo zanimivost, obljublja poseben, zgodovinski sprehod in zanimivosti, saj se v vrsti kleti ponaša z več kot 200 vinskimi stiskalnicami. Ne pretiravamo, če rečemo, da gre za zanimivost, saj gre za eno najbolj enotno ohranjenih nizov kleti v porečju Zsámbéki. Kleti, skrite med raznovrstnim drevjem, lipami, orehi, jeseni in akacijami, so bile zgrajene v prvi polovici 19. stoletja in vse do danes pričakujejo svoje obiskovalce pretežno urejene, tu in tam prezidane. Med potepanjem po ulicah, poimenovanih po sortah vinske trte, se lahko sprostite na klopeh in mizah.

Kletna vas Monori

”Mesto tisočerih kleti”, torej Monor, se nahaja le 25 kilometrov od Budimpešte, na stičišču hribovja Monor-Irsai in Alfölda. Kraj ne slovi le po 190 metrov visokem hribu Strázsa, temveč tudi po romantičnih kleteh in v les vkopanih stiskalnicah, ki tako verno poustvarjajo vzdušje podeželske idile. Kletarsko naselje, ločeno od vinogradov, je edinstveno ne le v tej regiji, ampak tudi v državi, saj ponuja vpogled v približno 960 kleti in stiskalnic ter vinogradniško-vinarsko pot, na koncu katere nas lahko gledate na valovite vinograde z razgledišča, obdanega z igriščem. Vredno je spremljati tudi Facebook stran vasi, saj občasno obiskovalce razveselijo z otvoritvenimi dogodki kleti.

Vrsta kleti v Ócsi

Premontrski menihi, ki so se v Ócsá naselili iz Francije, niso s seboj prinesli le svojih molitvenikov, ampak tudi kulturo vinogradništva. Vendar pa so slamnate stavbe vasi Old Hegy Cellar iz poznejšega časa: tipično nižinske, v strnjenih vrstah in v zemljo vkopane kleti s streho, tvorijo edinstven kompleks gospodarskih spomenikov pri nas, njihovo število pa je blizu sto. Če naletite na domačega kmeta, se splača pogovoriti z njim: tako lahko izveste, kaj je gador, kako so predniki kopali kleti, na koncu pa morda celo na pokušino!

Kletni vas v Etyeku

V predelu Etyek v Budimpešti, ki slovi kot vinograd, so lesnato rastlino z grozdastimi plodovi gojili že v času Rimljanov, pravo obdobje cvetenja pa je nastopilo v 17. stoletju s prihodom nemških naseljencev. Eno od istoimenskih naselij vinorodnega okoliša Etyek-Buda, ki ima tudi mednarodno odmeven filmski studio, danes obiskovalce pričakuje s stotinami kamnitih kleti in odličnimi vini. Zgodovinsko pomemben Körpincesor, (rahlo propadajoča) kapela Botpuszta iz začetka 15. stoletja, ribiško jezero za njo in hrib Kálvária, ki se dviga nad vasjo kot oaza miru in tišine, so vse, kar si morate ogledati, a bližina prestolnica, očarljivo podeželsko vzdušje in bogata gastronomska ponudba kletne stene je tudi zagotovilo za doživetja bogato preživljanje prostega časa.