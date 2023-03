Essentia Artis marca ponuja 70 brezplačnih programov

V sklopu razstavno-programskega sklopa Essentia Artis pričakuje 70 umetnikov iz 9 umetnostnih panog z več kot 70 brezplačnimi programi, koncerti, filmskimi projekcijami, modnimi revijami, navdihnjenimi z ljudsko umetnostjo, plesom, otroškimi predstavami in vodenimi ogledi med 2. marcem in 2. april v Pesti Vigado.

Essentia Artis je zaključna razstava in programska serija umetniških štipendistov MMU, ki so diplomirali v letu 2022, ki jo letos prvič organizira Raziskovalni inštitut za umetnostno teorijo in metodologijo MMU.

Essentia Artis (2. marec – 2. april 2023)

marca učence od 6. do 12. razreda čaka osupljiv in edinstven improvizacijski kviz. ocenjevalci v Connect! (Eureka Games), kjer za temo in igro poskrbi občinstvo.

marca, v spomin na rojstni dan Béle Bartóka, si je mogoče ogledati produkcije umetnikov po tradicionalnih motivih. Tamás Ildikó, raziskovalec folklore, kulturni antropolog, višji znanstveni sodelavec na Inštitutu za etnografijo BTK, sprašuje oblikovalko oblačil Natálio Gyulai, oblikovalki nakita Dóro Domokos in Fanni Füstös ter oblikovalko in stilistko Beatrix Szűcs o tem, kako izgledajo oblačila, tekstil in nakit. sanjarijo se dedujejo, oblikujejo in postajajo stari motivi, materiali in tehnike postajajo naravni del sodobnega sveta.

Izdelovalka klobučevine Anna Vidák, ljudska rokodelka Gabriella Kiss in ljudski umetnik Csaba Barsi, raziskovalec ljudskih noš, bodo razkrile, kako lahko moški naredijo svoja oblačila bolj prestižna in kaj obleči, če je moda moda.

Na popoldanskem slavnostnem koncertu bo izvajalka Andrea Csereklyei izvajala pesmi Francisa Poulenca v svojem značilnem dramatičnem izvajalskem slogu ob spremljavi Dóre Bizják na klavirju.

Pianist Norbert Káel igra Bartókove skladbe, med produkcijo se ljudska glasba in klasična glasba srečata z glasom ljudskega pevca Andree Navratila, sodeluje pianist Mihály Berecz. Zvečer oder pripada družini Berecz.

marca režiser animiranega filma Bálint Gelley povabi otroke, da gredo skupaj v kino, kjer lahko skozi lončeno peč padejo v čarobni svet Másvárosa. Po sledi dveh šolarjev, Kázmérja in Kamille, lahko doživita nenavadne dogodivščine na kinematografskem platnu.

Medtem ko bo Feledi Project 16. marca predstavil plesno predstavo po Čehovljevem Galebu, bo 22. marca Déryné Company predstavil šeststokrat uprizorjeno predstavo o legendarnem pesniku Sándorju Petőfiju.

Odlomek iz predstavitve projekta Feledi Galeb

25. marca bo svojo torbo, polno zgodb, igrač, glasbil in čarovnij, prinesla pravljičarka in pevka Maja Bumberák.

marca bo vse, ki se bodo udeležili delavnice svetlobne improvizacije plesne umetnice Tabe Benjámin z živo glasbo, vodil ritem, ki mu bo sledil plesni nastop.

Programi Essentia Artis, ki potekajo med 2. marcem in 2. aprilom, so brezplačni, obvezna pa je prijava. Prijavitelji programov si lahko razstavo na dan prireditve ogledajo brezplačno.