12+1 divji roman I. učna pot za spomladanska potepanja okoli Blatnega jezera

Naravoslovna pot divje čebule, Vállus

Naravoslovna pot se začne v središču Vállusa, majhne vasice v okrožju Zala, in prečka divje doline, ki spomladi, skladno s svojim imenom, dišijo po sveži šalotki. Po poti lahko pridemo do razgledne točke Láz-tetö, ki je relativno nova med razglednimi točkami okoli Blatnega jezera in se nahaja na grebenu Láz-hegy, na višini 380 metrov, kjer se ob prihodu na vrh pred nami se vidijo ruševine Rezi-vára, stavbe Béke-stúpa v Zalaszántóju in Vállusu, njegove prijetne uličice, v daljavi pa se dvigajo valovi Blatnega jezera.

Pot očeta Peleja, Balatonederics

S pomočjo gospoda Peleja lahko tudi najmlajši spoznavajo skrivnosti gozda in okolice na posebej za otroke ustvarjeni učni poti. Promenada povezuje Balatongyörök in Balatonederics ter se dotika glavnih znamenitosti obeh naselij, kot sta Afriški muzej v Balatonedericsu ali Szépkilátó. Na 8,5 kilometra dolgi poti je skupaj 38 postaj, kjer table v madžarskem in angleškem jeziku pohodnike obveščajo o naravnih vrednotah gorovja Keszthely in lokalnih zanimivostih.

Naravoslovna pot Bazaltorgonák, RaposkaOkolico Blatnega jezera lahko raziščete po številnih naravoslovnih poteh, med katerimi je ena najlepših naravoslovna pot Bazaltorgonák na Szent György-hegy. Skoraj 4 km dolga učna pot s sedmimi postanki v madžarskem in nemškem jeziku vabi pohodnike na lahkotno krožno turo, na kateri lahko spoznajo geološko zgodovino, kamnine in živalski svet gore in njene okolice ter nenazadnje , lahko izvedo vse o istoimenskih bazaltnih orglah.

Učna pot Haláp, Zalahaláp

Vrh Haláp-hegy je nekoč pokrivala bazaltna kapa, podobna Badacsonyju in Szent György-hegyju, vendar je zaradi dolgoletnega rudarjenja izgubila prvotno obliko. Tudi če nimate več strehe, je zaradi pestre pokrajine in nenavadnih tvorb, ki so nastale kot posledica rudarjenja bazalta, vredno obiskati naravoslovno pot. Na 3 kilometre dolgi turi z 10 postanki, včasih tavanjem po gostem gozdu, drugje pa s hojo skozi krater, obdan s skalno steno, dosežemo zadnjo postajo in hkrati najlepši del učna pot. Ob vznožju vrha Haláp nas pričakajo posebne skalne skulpture, ki spominjajo na Stonehenge, nato pa se po strmih stopnicah povzpnemo do dih jemajoče 360-stopinjske panorame.

Naravoslovna pot Tűzgyűrű, Badacsonytomaj

4,6-kilometrska naravna pot Tűzgyűrű nas popelje po najlepših pokrajinah Badacsonya, obenem pa nam omogoči pogled v svet vulkanov in zgodovino nastanka Blatnega jezera. Na začetku naše poti lahko srečamo Rózskakő, ki napoveduje poroko in obljublja ljubezen, nato pa nas zaslepi pokrajina z razglednih točk Páholy in Kisfaludy. Tukaj je koristno nabrati moči za nadaljevanje ture, saj se po nekaj postankih soočimo s 464 stopnicami Bujdosók stopnic. Vendar pa je vsak korak vreden, saj že z naslednje postaje učne poti, razgledne točke v Tördemici, lahko uživate v nepozabni panorami bazaltnih orgel Szent György-hegy. Nenazadnje ne smemo izpustiti niti slikovitega razgleda na Ranolderjevem križu, saj lahko našo turo zaključimo s čudovitim razgledom na Blatno jezero.

Kitaibelska učna pot, Doba

V okrožju Veszprém, nedaleč od Devecserja, se učna pot Kitaibel z 9 postajami začne pri kapeli Margit, ki se nahaja ob vznožju 431 metrov visoke vulkanske Somló-hegy, ki predstavlja naravne vrednote in kulturne znamenitosti regije. Ko dosežemo goro, sredi gostega gozda najdemo trdnjavo najmanjše vinske regije na Madžarskem, grad Somlói nepravilne oblike z notranjimi stolpi in več dvorišči.

Naravoslovna pot vulkana, Mencshely

Na najvišji točki Balatona, na vrhu 400 metrov visoke gore Halom, lahko najdete nedavno ustvarjeno učno pot Vulkán, ki je geološka razstava, ki razlaga zanimivosti in divje živali ugaslega vulkana. , kjer lahko občudujete tudi makete iz izkopanih skal in ogromen zemljevid Balatona. Gore ni vredno obiskati le zaradi pustolovske naravoslovne poti, saj se z vrha nedavno obnovljenega razgledišča Kossuth odpira bleščeč panoramski razgled: z vrha lahko vidite Balatonsko višavje, Tánuhhegy in seveda jezero, ki se sveti v vseh odtenkih modre.

Učna pot Olaszrizling, Csopak

Naravoslovna pot Olaszrizling, ki se vije med trtami vinorodnega okoliša Csopak, se razteza od ulice Petőfi Sándor v Csopku do Tódi út v Palozni. Med našo turo lahko s pomočjo 12 unikatnih informativnih tabel, okrašenih z motivi ljudske umetnosti, spoznamo značilne sorte vinske trte balatskega visokogorja, preberemo o nastanku značilne rdeče prsti regije in si ogledamo najbolj pomembne korake pri gojenju grozdja. Ob naravni poti je vredno obiskati tudi razgledni stolp Endrődi Sándor na hribu Csákány, od koder se odpira edinstvena panorama vzhodne kotline Blatnega jezera.

Naravoslovna pot Tátorján, Balatonkenese

Skoraj tri kilometre dolga naravoslovna pot Tátorján se vzpenja iz osrčja Balatonkeneseja skozi vijugaste ulice in ozke poti do vrha hriba Soós, znanega po 75 metrov visoki navpični steni iz lesa, ki se dviga nad naseljem. Na pohajkovanju po deželi tatorijcev, ki cvetijo aprila, lahko spoznate tamkajšnjo floro, madžarsko morje pa lahko občudujete iz nove perspektive z razglednega stolpa na vrhu hriba, ki je bil zgrajen iz nekdanji davčni stolp. Pogumnejši se lahko sprehodite po strmi poti in si ogledate skrivnostna jamska bivališča, vklesana v lesno steno, Tatarlike, ki so bila naseljena še v 19. stoletju.

Naravna pot jezer Töreki, Siófok

Ob obisku okolice Siófoka se vsekakor splača sprehoditi po naravni poti Töreki-tavak, katere dolžino lahko vsakomur prilagodite: skupna dolžina naravoslovne poti je 8,5 km, lahko pa jo povežete tudi s 14. km dolge pohodne poti v okolici, možni pa so tudi krajši sprehodi. Dolina ob okrožju Törek je bila leta 1994 razglašena za zaščiteno območje, saj ima območje veliko naravnih bogastev, ki jih zaradi atmosferske pokrajine še bolj navdušuje. Po trasi naravoslovne poti imate priložnost spoznati živalski svet tamkajšnjih jezer, mokrišč, gozdov in travnikov, z opazovanja ptic pa lahko začutite tudi vsakdanje življenje ptic.

Naravoslovna pot Búbos vöcsök, otok Kányavári

Naravoslovna pot Búbos vöcsök, ki se nahaja v nacionalnem parku Balaton-felvidék, je ena najbolj obiskanih poti na tem območju s 15 postajami, pribl. Pot, ki jo je mogoče prehoditi v 1-1,5 ure, je posebej namenjena predstavitvi ptičjega sveta Kis-Balatona. Vsak od znakov, ki označujejo postaje, opisuje skupino ptic, tako da lahko med drugim izveste vse o pobrežnicah, pticah pevkah in plenilkah. Pogosto je viden tudi soimenjak: opazite lahko tudi ptico žerjava, ki je tudi simbol območja.

Naravoslovna pot lokvanja in sprehod po krošnjah, Hévíz

Če želite prijeten sprehod v mirnem okolju, potem se odpravite v Hévíz. Zahvaljujoč lanskoletnemu projektu so že tako izjemno in svetovno znano zdravilišče v Zalski županiji razširili z več kot 20.000 novimi drevesnimi sadikami, 2,5 km dolgo promenado za lokvanje in 15 metrov visoko razgledno ploščad s krošnjami.

+1 Vodna tura Nádi Szél Učna pot, Badacsonytördemic

Prva izobraževalna pot po Balatonu se začne v centru za obiskovalce ekoturizma v kraju Badacsonytördemic, kjer lahko med sedenjem v kanuju dobite vpogled v neverjetno bogat živalski svet jezera. Dolžina 6 postaj označenih s QR kodami in GPS točkami je 3 km, za kar organizatorji poskrbijo tudi z rešilnimi jopiči.