Izsledili smo najokusnejšo strapacsko: 5 restavracij v Budimpešti, kjer lahko res dobro jeste

Malokdo ve, da je jed, ki jo pri nas poznamo pod imenom strapacska, pravzaprav precej drugačna od svoje slovaške dvojnice, to je cmoka, ki vsebuje nariban, surov krompir, dušeno kislo zelje in meso. Na Madžarskem so bolj priljubljeni ovčji skutni cmoki, postreženi s slanino in rdečo čebulo. Z veseljem vam pokažemo najboljša mesta za strapac v Budimpešti!

Kuhinja Lidi Mama

Ime kuhinje Lidi Mama, v kateri vlada družinsko vzdušje, je navdihnila lastnikičina babica, ki je vedno kuhala izredno okusne jedi in ustvarjala domače vzdušje. Ta občutek so poskušali ustvariti v XVII. v okrožni restavraciji, tako z vidika notranje opreme kot hrane, pripravljene po izvirnih receptih in kakovostnih sestavinah. Zagotovo bo v ponudbi vsak našel okus, ki mu je všeč, a če nam boste prisluhnili, boste zagotovo poskusili strapec strapacsko, ki je do neba narejen z dimljenimi, na žaru pečenimi členki.

1173 Budimpešta, Vadkacsa utca 57.

Restavracija Harapó Mókus

V najbolj prijazni restavraciji Óbuda, Harapó Mókus, vlada posebno vzdušje. Restavracija, ki predstavlja pestrost okusov Karpatske kotline, nas pričakuje z ogromnimi porcijami in prijaznim osebjem, tako da lahko uživamo v jedeh iz človeškega mesa, medtem ko sedimo na senčni terasi. Chef József Fraunberger ni ponosen le na mesne jedi in odlično vinsko karto Harapó Mókusa, restavracijo v Óbudi pa priporočamo (samo) iz teh razlogov: tukaj somovega paprikaša v prahu ne pripravljajo s skuto, ampak z ovčjim sirom. skuta strapacska, v duhu slovaško-madžarskega gastronomskega prijateljstva.

1032 Budimpešta, Zápor utca 69.

Csalogató restavracija

V vrtnem mestu Zugló se skriva Csalogató Éttérem s svojimi klasičnimi jedmi in karirastimi prti ter družinskim vzdušjem. Jedilni list, ki v osnovi predstavlja domače madžarske jedi, vključuje tudi božansko pripravljeno strapačko z ovčjo skuto, ki jo lahko naročite vegetarijansko z rdečo čebulo, ljubitelji mesa pa jo lahko naročite z nožci. In če ste to že okusili, se splača imeti v mislih četrtek, saj v restavraciji praznujejo ribji dan, kar pomeni veliko, veliko dobrot.

1145 Budimpešta, Amerikai út 64.

Szatyor Bár in galerija

Prostor skupnosti na Bartók Béla út je morda eden najbolj priljubljenih na tem območju, zahvaljujoč barvitim kulturnim in umetniškim programom ter seveda posebni, eklektični notranjosti. In posebej pripravljene novovalovske in okusne jedi na meniju. Meni Szatyor Bár in galerija ne sme zamuditi strapacske, ki jo postrežejo s pečenim kislim zeljem in slanino po okusu. Poskusili smo ga in res je nebeški! Zaradi priljubljenosti restavracije je priporočljiva rezervacija mize en dan pred prihodom preko spodnje povezave.

1111 Budimpešta, Bartók Béla út 36.

Pozsonyi Kisvendéglő restavracija

Glavna atrakcija te udobne kotne restavracije, ki se nahaja le nekaj ulic od Jászai Mari tér, je njeno znano in domače vzdušje, karirasti prti in velike jedilne kabine. Od leta 1992 Pozsonyi Kisvendéglő stoji kot trdna skala v nevihtnem morju budimpeštanske gastronomije in privablja obiskovalce z vsega sveta, da poskusijo njihovo domačo hrano. Njihov sezonsko spreminjajoč se meni vključuje madžarske jedi, kot so goveja enolončnica, enolončnica, ribja juha, fižolova juha Jókai in polnjeno zelje, pa tudi strapacska s čebulo in slanino, v velikodušnih porcijah. Ker je Pozsonyi Kisvendéglő eden najbolj priljubljenih pubov na tem območju, je vredno rezervirati mizo pred prihodom.

1137 Budimpešta, Radnóti Miklós utca 38.