8 pohodniških točk ob reki po vsej državi za izlete v divji gozd

Vabimo vas, da skočite po kamenčkih do očarljivih pohodniških točk naše dežele, kjer lahko ob nežno tekočih potočkih raziskujete marčevsko pokrajino.

Jegenye-völgyi-slap – Potok Paprikás (Solymár)

Največji slap v Budimskem gorovju se nahaja 20 kilometrov od Budimpešte, na meji z Solymárjem, napaja pa ga potok Paprikás, ki teče v čarobni Spodnji dolini Jegenye. Voda, ki pada z višine približno 4 metre in se skriva v globini gozda, ponuja poseben prizor, zaradi česar je območje eno izmed najbolj priljubljenih pohodniških točk. Tura je razmeroma kratka, prehodimo jo v uri in pol in jo brez težav prehodimo tudi z vozičkom. Slap je najlepše občudovati od zgoraj, lahko pa se povzpnemo tudi do dna, vendar previdno, saj je teren lahko spolzek.

Soteska Dera – Potok Dera (Pilisszentkreszt)

Ena najbolj atmosferskih potočnih dolin v Pilisu, soteska Dera v Visegrádskem gorovju. Vije se jugovzhodno od Pilisszentreszta, v bližini prekopa Holdvilág. Čeprav je v Donavskem okljuku manj poznana, tako kot Spartakova pot, je vsaj tako privlačna: obarvana je s skritim potokom, slapovi, slapovi, prenovljenimi lesenimi mostovi in spektakularnimi skalnimi formacijami. Soteska v bližini prestolnice je izletniška destinacija veseljakov, saj jo je mogoče prehoditi v kratki, lahki krožni turi v 1-2 urah tudi z majhnimi otroki ali pa jo po potrebi vključiti v traso daljših tur. Na žalost je potok Dera večino leta suh, tako da, če želite pravo potovanje ob vodi, turo namenite za obdobje po deževju!

Naravoslovna pot Szarvaskő – Potok Eger (Szarvaskő)

Učna pot Szarvaskő, zgrajena na verigi geoloških zanimivosti, je tudi ena izmed priljubljenih pohodniških poti v regiji, ki se začne v središču mesta Szarvaskő, ki velja za eno najlepših naselij v gorovju Bükk. 7,5-kilometrski krožni sprehod skozi 11 postaj razkriva naravne in zgodovinske zaklade soteske doline potoka Eger, od bazalta vulkanskih izbruhov pod morjem do ostankov gradu Szarvaskő, ki je še leta deloval kot trdnjava Egerja. 13. stoletje. Danes se ruševine gradu uporabljajo kot razgledna točka, če pa se želite posladkati, se lahko povzpnete tudi na stolp na strehi Majorja in takoj vam bo jasno, zakaj so ljudje tam zaradi lokacije Szarvaskő.

Slap Dömörkapu – Potok Bükkös (Szentendre)

Dömörkapu v Szentendreju ni le priljubljen cilj med pohodniki, ker je lep, blizu prestolnice in enostaven za sprehod z otroki. Priljubljena je tudi zato, ker je v okolici nešteto zanimivih naravnih bogastev. Primeri so potok Bükkös, izvir Lajos in slap Dömörkapu, do katerih lahko udobno pridete v nekaj minutah s parkirišča. Majhen, a toliko bolj poseben slap najdete pri mostu, ki si ga lahko pobliže ogledate, če se spustite po nekaj stopnicah. Od tu se splača pot nadaljevati ob potoku, ki vas kmalu pripelje do čudovitega slapa Anna-völgyi-slap.

Naravoslovna pot Gyada – Potok Lósi (Szendehely)

Učna pot Gyadai s 13 postajami, ki vodi med gorama Börzsöny in Cserhát, je raznolika pohodniška pot, polna doživetij in vznemirljivih vizualnih elementov, idealna za mlade in starejše. Naše izhodišče je center za obiskovalce Katalinpuszta: od tu sledimo zeleni T-oznaki nekaj časa sledimo črti Lósi-patak, nato pa po prečkanju dveh mostov prispemo na prostran travnik. Z jase zavijemo levo navzdol, škornje osušimo s stopanjem na vrsto hodulj, ki prečkajo pravljični poplavni gozd, pridemo do drugega travnika, nato pa nazaj v dolino Lósi-patak, kjer prav tako naletimo. nagibni most, preden stopite na travnik Gyadai, ki pripada Naszályju. Nato sledi vrhunec naše ture: 15 metrov dolg viseči most, ki se razteza čez globoko sotesko. Po mostu moramo le slediti liniji National Blue Tour in čez eno uro se bomo vrnili na izhodišče naše ture.

Dolina Apátkúti – Potok Apátkúti (Višegrad)

Posebej lepa točka v Višegrajskem gorovju je dolina Apátkúti, na katere cestah lahko najdete slapove, jezera in gozdna igrišča. Zanimivosti vključujejo Bertényi Miklós Füvészkert, slap Ördögmalom, izvir Kaán, Postrvja jezera in planino Telgárthy, od koder lahko celo začnemo našo turo po dolini. V dolini se lahko sprehodimo tik ob potoku Apátkúti, medtem ko se skalne stene dvigajo proti nam, lahko pa celo vstopimo v divje izmišljeno sotesko dolino, obrobljeno z morji kamnov, bučečih dreves in gnilih hlodov.

Naravoslovna pot Vízfő – Potok Orfű (Orfű)

Učna pot, dokončana leta 2020, se nahaja v kraju Orfű, 14 kilometrov od Pécsa, in je dolga skoraj 1 kilometer. Pot s štirimi postajami se začne na parkirišču Mlinarskega muzeja v Orfűju, kjer lahko sprehajalci dobijo vpogled v svet vodnih mlinov, neprekinjeno delujoč mlin na potoku pa je edinstvena znamenitost v državi. Od tam vodi pot ob strugi potoka Orfű, po stezi iz kamnitih plošč vse do jame Vízfő in tukajšnjega izvira, kjer si lahko na nedavno prenovljenem počivališču privoščimo malico, prineseno od doma. Tretji postanek poti poda informacije o tipih travniških in močvirnih habitatov, zadnji postanek pohoda pa predstavi živalski svet zavarovanega jelševo-močvirnega gozda.

Csörgő-szürdok – Potok Csörgő (Mátra)

Divji dolini Csörgő-patak se je mogoče približati iz več smeri. Ena najbolj iskanih izletniških destinacij v Mátri je soteska Csörgő, poimenovana po potoku, ki vsako sezono privabi številne pohodnike v pohodnih čevljih. Priljubljenost skalne soteske ni naključje, njene navpične, vulkanske andezitne stene segajo v nebo kot monumentalna znamenitost. Potok, ki teče na nadmorski višini 750 metrov, je dobil ime po posebnem naravnem pojavu: po obilnem deževju se v potoku zaletavajo prodniki, ki jih mnogi opisujejo kot ropotanje.