11 očarljivih I. arboretumov na Madžarskem, ki vabijo na sprehod zgodaj spomladi

Po slovesu od zadnjega zimskega meseca ni lepšega kot oditi v naravo in se prebuditi iz zimskega spanca naužiti prvih pomladnih sončnih žarkov v najlepših arboretumih pri nas.

Arboretum Kecskemét

Do arboretuma glavnega mesta Kiskunság, ki ga lahko obiščete brezplačno, lahko pridete iz Kecskeméta z avtobusom št. 14, medtem ko za tiste, ki prihajate z avtomobilom, čaka brezplačno parkirišče. „Slavni” Arboretum Kecskemét lahko razdelimo na tri glavne dele, zaščiteni gozdni pas, zbirko hrastov in zbirni del, slednji se lahko sprehodite po 14 poteh. Zahvaljujoč kapelici, vrtnemu ribniku, poseljenemu z vodnimi rastlinami in zlatimi ribicami, otroškemu igrišču, postavljenim tablam in leta 2020 dokončani razgledni ploščadi, lahko spoznavamo poseben naravni svet.

6000 Kecskemét, Nyíri út 48.

Cistercijanski Arboretum Zirci

Zbirka najvišje ležečih dreves pri nas vabi navdušene pohodnike v naravo v Zirc, prestolnico Bakonya. V zgodovinskem okolju Cistercijanske opatije ponuja arboretum, ki je od leta 1951 zavarovano naravno območje državnega pomena, čudovito sprostitev v vseh letnih časih. Poleg avtohtonih dreves in grmovnic, ki so značilne za Bakony, ponujajo očarljiv prizor drevesa lilij, potok Cuha, ki prečka park, in baročni kamniti mostovi, ki so čeznj. Ne smemo pa oditi, ne da bi si privoščili počitek v filagoriju v vrtu ali obiskali več kot 400 let star hrast lužnjak.

8420 Žirc, Damjaničeva ulica 19.

Arboretum Szelestei

Le 20 km od Szombathelyja Arboretum Szelestei svoje obiskovalce pričakuje brezplačno vse leto, vsak dan med 7. in 17. uro. Park, ki je prav tako blagoslovljen z odprtim, gozdnatim območjem in gostejšimi, divjimi gozdnimi detajli, je ustanovil grof Andor Festetich leta 1873 v skladu z angleško krajinsko vrtnarsko tradicijo. V arboretumu, kjer domuje nešteto veveric in ptic, obiskovalce pričakajo prosto obiskana kapelica, ceste, obdane z tisami, privlačni deli gozda in zaščitene zelnate rastline.

9622 Szeleste, Fenyő utca 3.

Arboretum Deseda in park gozd, Magyaregres

Eden od zakladov Somogyszága je lokalno zaščiten arboretum, ki ga objema jezero Deseda, ki se nahaja severno od Kaposvára, med Kaposfüredom in Somogyaszaló. Nekaj ​​let pozneje je na polotoku, ki je nastal z zajezitvijo potoka Deseda leta 1974, nastalo 30 hektarjev gozda. Pustolovski park v arboretumu, posebna flora in favna, rododendroni, ki jih lahko tu in tam ujamete, sprehajalna pot, obrobljena z zlato palico, in jezerska obala ponujajo spomladi res posebno doživetje. Zaradi obnove mostu čez jezero je arboretum trenutno možen dostop iz Magyaregresa.

Arboretum Erdőtelki

V Arboretumu v Erdöteleku obiskovalce pričakuje najstarejši in največji sladkorni bor pri nas, ki je ocenjen na več kot 100 let. Roman Kálmána Mikszátha Čudna poroka se dogaja na tukajšnjem gradu in v zbirki živih dreves z grajskega vrta, ki ga je nekoč občudovalo pol države. Bogastvo arboretuma je še vedno brez primere, saj več kot 1200 dreves, grmovnic in trajnic, redke rastline, očarljiv svet različnih rastlinskih območij in očarljivo vrtno jezero sprejmejo tiste, ki si želijo sprostitve v naravi.

3358 Erdőtelek, Fő utca 129.

Arboretum Nyíri, Nyírpazony

Mlad arboretum, ki se še danes širi in bogati, nas pozdravlja na meji med Sóstóhegy in Nyírpazony, če se odločimo, da bomo Arboretum Nyíri izbrali za cilj spomladanskega sprehoda. Na 2,4 ha velikem območju rastejo predvsem rastlinske združbe, značilne za Karpatsko kotlino, najdemo pa tu tudi okrasna drevesa in tuje drevesne vrste. V arboretumu pohodnike čakajo ribnik, 200 let stare vrbe in pravljična koča z gankom in brbotajočo pečjo. Vendar ne pozabite, da je Arboretum Nyíri mogoče obiskati po predhodni prijavi in dogovoru.

Arboretum Alcsúti

S koncem zime Arboretum Alcsúti, ki leži manj kot uro od Budimpešte, skoraj takoj privabi prebivalce mesta v naravo s svojimi čudovitimi polji snežnih rož. 40 ha velik arboretum skriva nešteto stvari, ki si jih lahko ogledate in odkrijete, vključno z mostovi, ruševinami gradu, spomeniki in celo naravo, ki odseva v jezeru, ne glede na letni čas. Zato najizvirnejši angleški park pri nas ne razočara niti spomladi: dišeča drevesa, pisano cvetje, ki razpira svoje cvetne liste, in ptičje žvrgolenje postopoma prebudijo obiskovalce.

8087 Alcsútdoboz, Kastély 2.

Arboretum Tiszakürt

Od nekdanjega grofovskega parka do naprednega arboretuma je Tiszakürt, ki se nahaja v regiji Tiszazug, zdaj 60 hektarjev velik naravni rezervat. Ne manjka močnih dreves in lesenih matuzal iz Potisja, saj 150 let stara tisa, ki jo je posadil grof, več sto let star hrast lužnjak in nenavadna trojna platana pozdravljajo ljubitelje narave, željne nečesa. poseben. Arboretum, ki cveti spomladi, lahko raziskujete po sprehajalnih poteh, cvetočih rododendronih in umetniških rezbarijah, a tudi z razgledne ploščadi arboretuma se odpira čudovit razgled na pokrajino.

5471 Tiszakürt, Bolza gróf utca 5.

Arbo-park Gödöllő

Gödöllő Arbo-Park, ki leži na meji med Gödöllő in Isaszegom, si ni naključno prislužil imena gozd s tisočerimi obrazi. V 137 ha velikem arboretumu raznoliki gozdni vzorci vabijo na globok sprehod, na desetine jas pa ponujajo možnost za postanek med sprehodom. Gozd, zasajen leta 1902, je bil prvotno ustvarjen za uvedbo novih vrst dreves, predvsem borovcev, na tem območju. Arboretum, ki mu gozdnih doživetij ne primanjkuje, se lahko ob delavnikih potepa po divjih poteh brezplačno, ob vikendih in praznikih je treba vstopnico zamenjati.

2100 Gödöllő, Isaszegi út 164.

Arboretum Tuzson, Tar

Arboretum Tuzson, ki se nahaja na meji Tar, ki velja za resnično osamljeno, zaščiteno naravno območje lokalnega pomena, ne moremo izpustiti iz našega izbora. Arboretum, dostopen od izvirov Csevice preko rumene table, je Dr. Za eksperimentalne namene ga je ustvaril botanik in univerzitetni profesor János Tuzson. Območje, ki je nastalo na obrežju potoka Szalajka, si je mogoče ogledati brezplačno, predvsem pa bo služilo kot prava osvežitev tistim, ki se spomladi radi podajo na daljši sprehod v divje, večinoma zimzeleno gozdno okolje.

Arboretum Folly, Badacsonytomaj

Zgodovina Arboretuma Folly v Badacsonytomaju sega nič manj kot 120 let nazaj, za katerega zdaj s polno predanostjo, srcem in dušo skrbi že četrta generacija. Zgodovina arboretuma se je z leti tako razširila, da se je njegova površina z 0,4 ha povečala na 5 ha. Med vodenimi ogledi lahko celo spoznate naravoslovne poti, ki se vijejo med stotinami borovcev z vsega sveta. V arboretumu, ki ponuja celoletno doživetje, vas pričakujejo posebne cedre, ciprese in pisano cvetje, igrišče za otroke in sezonska restavracija za tiste, ki si želijo počitka po sprehodu.

8257 Badacsonytomaj, Kápolnavölgyi út 25.