Neustavljivo slastno pecivo: pikantni polžki z orehi (recept)

Pripravite si tega dišečega oreščkovega polžka, ki začinjen z začimbami poskrbi za prijetno vzdušje v domove kadarkoli v letu.

Sestavine (16 kosov)

Za testo:

250 g moke

30 g sladkorja + 1 žlička vzhajati kvas

1 vrečka vanilijevega sladkorja

1 rumenjak

20 g kvasa

1 ščepec soli

130 ml mleka

40 g (mehkega) masla

Za nadev iz orehov:

200 g mletih orehov

100 ml vode

100 g sladkorja

1,5 vrečke vanilijevega sladkorja

20 g kandirane pomarančne lupinice

½ žličke mleti cimet

¼ žličke mleti klinčki

¼ žličke mleti ingver

¼ žličke mleti muškatni orešček

Za mazanje:

100 ml mleka

1 žlica sladkor

1 vrečka vanilijevega sladkorja

Priprava:

Najprej pripravimo nadev, za katerega zavremo vodo s sladkorjem in z njo prelijemo orehe. Kandirano pomarančno lupinico narežemo na manjše koščke in jo skupaj z vanilijevim sladkorjem in začimbami zmešamo z orehi.

Medtem ko se nadev ohlaja, pripravimo testo. To storite tako, da segrejete mleko, vanj nadrobite kvas in ga vmešajte z žličko sladkorja.

Ostale sestavine testa, razen masla, damo v skledo, dodamo razžvrkljan kvas in začnemo mesiti. Ko se testo približno združi, mu v 3-4 delih dodamo mehko maslo in ga v nekaj minutah zgnetemo v lepo gladko testo.

Ko je testo pregneteno, ga pokrijemo na toplem in pustimo vzhajati, da se v 45 minutah podvoji.

Na pomokano površino vzhajanega testa položimo cca. Razvaljamo pravokotnik velikosti 48×26 cm in nanj enakomerno namažemo ohlajen nadev. Nato ga zvijte in z ostrim nožem narežite 16, cca. Iz njega izrežemo 3-centimetrskega polža.

Polžke položimo na pekač, obložen s papirjem za peko, konce zavihamo in jih z dlanjo malo pritisnemo navzdol. Pustite jih pokrite 25-30 minut.

Med vzhajanjem segrejemo mleko s sladkorjem in pečico segrejemo na 180 stopinj.

Vzhajane polžke premažite s sladkanim mlekom in pecite v ogreti pečici cca. Pečemo do zlato rjave barve v 15 minutah.

Začinjene in orehaste polžke ohladimo do mlačnega in postrežemo posute s sladkorjem v prahu.