8 senzacionalnih zajtrkovalnic v Budimpešti, kjer se dan vedno začne prijetno

Tokrat bodo v središču pozornosti celodnevni zajtrki in brunchi z nepozabno atmosfero, kjer vam lahko resnično omogočimo, da uživate v prvem in najpomembnejšem obroku dneva.

Honey

Honey pozdravlja svoje goste v središču Budimpešte z medeno sladkim zajtrkom in širokim izborom jedi za zajtrk. V brunch baru Sas utca se cel dan vrti okoli zajtrka, zato je njegov obisk zjutraj, opoldne in zvečer pravo doživetje. Dan lahko začnete ali nadaljujete s pecivo z dimljenim lososom, puhastimi ameriškimi palačinkami ali sanjsko popolnimi jajčki Benedict, pripravljenimi z lokalno pečenimi angleškimi mafini. V skladu z imenom Honey lahko svoje pecivo tukaj začinite s posebnimi sladkimi okusi, kot so pistacija, breskovo žganje ali med s tartufi.

1051 Budimpešta, Sas u 12.

VAJ

Živahen masleni imperij prestolnice Budimpešte nikoli ne zapusti brez nebeškega kruha iz kislega testa in vrhunskih tort. Vsak dan v tednu je priporočljivo, da pridete lačni v VAJ, ki vas premami v József körút, da okusite najboljše, kar ponujajo. Vsekakor je priporočljivo, da jih obiščete zjutraj na kavni kombinaciji, poveličani z rogljičkom, zlatim polžkom cmokom ali skutno vrečko, prenovljeno kot Rákóczijeva skuta, opoldne zaradi pestre dnevne ponudbe kosil, zvečer pa zaradi doživetja pico in sveže točeno pivo.

1085 Budimpešta, József krt. 30-32.

Cinnamon

Brez izjeme Cinnamon, ki velja za trdnjavo budimskih zajtrkovalcev, polepša vsako jutro. Če na zajtrk ne gledate le kot na obrok, ampak kot na občutek življenja, potem se bo vsekakor splačalo zaviti na ulico Csalogány. Čez dan svoje goste pričakujejo s sveže pečenim pecivom, doma praženo kavo in bogato izbiro osvežilnih smutijev. S požirkom šampanjca lahko okronate njihova umešana jajca, postrežena na kruhu iz kislega testa, njihovo listnato pecivo s tartufovo kislo smetano in njihove rajske Cinnamon jabolko-cimetove krofe ali Eggs Benedict.

1027 Budimpešta, Csalogány utca 21.

à table!

Z nič manj kot 14 trgovinami in vonjem po svežem francoskem pecivu à table! svoje goste premami na celodnevne zajtrke in prijetne malice. V Budimpešti je nešteto časov, zato imamo priložnost ustaviti čas s pristnimi francoskimi pecivi in nebeškimi, hrustljavimi rogljički. Odslej lahko naš rogljiček naročimo tudi kot sendvič Benedict s poširanimi jajci in svilnato holandsko omako, s prelivi iz tartufov, salame, suhih paradižnikov ali lososa in kaper, v upanju na fantastičen začetek dneva.

14 lokacij v Budimpešti

Brooklyn Bagel

Brooklyn Bagel, najnovejša trgovina z žemlji v Újlipótvárosu, je bila odprta maja 2022, le eno roko stran od Jászai Mari tér. V edini košer bagel restavraciji v Budimpešti lahko poleg edinstvenega pogleda na Donavo, nasmejanega osebja in božanskih brezmesnih variacij bagel po zaslugi izraelskih gostov okusimo bližnjevzhodni občutek življenja. Poleg celodnevnega zajtrka svojim gostom od poldneva privoščijo dnevno kosilo, v prvem tednu marca ob Purimu pa ob vsakem meniju pogostijo še vrečko Haman. Mizo lahko rezervirate tako, da pokličete +36 30/319-4356 ali pošljete e-pošto manager@brooklynbagel.hu.

1137 Budimpešta, Újpest rkp. 1.

Aranypinty

Skrit v vedno prijetni Palace Quarter, Aranypinty sije kot majhna škatla z dragulji in obljublja tako posebne kot tradicionalne jedi za zajtrk. Okusno in umetniško urejen lokal vedno zjutraj zadiši po sveži kavi in lokalno pečenih, hrustljavih rogljičkih. V Aranypintyju, ki skoraj ustvari vzdušje apartmajske restavracije, si lahko za zajtrk privoščite celo klasične jajčne jedi s šampanjcem in polnjenim krznenim kruhom na vilicah. Po bogatem zajtrku sledi lahko kosilo, mizo pa rezervirajte po elektronski pošti ali na telefonski številki +36 1/408-7263.

1088 Budimpešta, Puškin utca 22.

Arioso

Leta 2016 je idilična oaza Arioso Budapest Café & Brunch, odprta v vrtincu Király utca, prvič navdušila svoje goste. Priljubljena zajtrkovalnica je po krajši prenovi svoja vrata gostom znova odprla 4. februarja. S širitvijo prostora za goste Arioso zdaj lahko sprejme še več ljudi, ki želijo zajtrkovati. Poleg nebeške kave lahko za predjed zahtevate burrito za zajtrk, prelit z avokadom ali slanino, rogljiček BLT ali celo palačinko z arašidovim maslom in marmelado.

1075 Budimpešta, Király utca 9.

Úri cipő – kaptafa

Če želite biti del izjemnega zajtrka, občasno obiščite Akácfa utca. V Úri cipő – kaptafa jutranja umešana jajca in sveže ocvrta jajca še topla objamejo hrustljavi mlinci. Tudi svojih bund ne prepuščajo naključju, saj jih poleg sira in slanine polnijo še z domačo sirovo kremo. Če pa želite, lahko dan začnete veselo z njihovimi globoko ocvrtimi kumarami iz kislega testa, ki jih lahko pomakate v majonezo s koprom, njihovimi dobro zapakiranimi sendviči na žaru, njihovo nebeško kavo in za tiste, ki so pripravljeni, bombonom, ki pride zraven. čokoladna skodelica.

1072 Budimpešta, Akácfa utca 37-39.