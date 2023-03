6+1 zelena oaza v Budimpešti, če želite spiti kavo in si napolniti baterije v objemu rastlin

V nenehnem mestnem vrvežu se je kdaj pa kdaj dobro odpočiti in kje drugje bi imeli to priložnost, če ne v zelenih oazah in urbanih džunglah Budimpešte, svežih in svežih z rastlinami?

Twentysix

Živahno mestno središče Budimpešte skriva toliko skrivnosti in presenečenj. V ogromni starodavni oazi Twentysix, ki se nahaja v Király utca, nas na vsakem koraku spremljajo v nebo visoke palme, rastline in sredozemska mikroklima. Razgibana urbana džungla si je seveda zaslužila naziv najbolj zelene restavracije: ob botaničnem trgu svoje goste pričakujejo s kulinariko, ki je blizu naravi, ter ozaveščenim in odgovornim gostoljubjem. Vsekakor jih obiščite, če želite ob jutranji kavici, večerji ali toastu uživati v 365-dnevnem, 26-stopinjskem sredozemskem poletju.

1061 Budimpešta, Király utca 26.

Trafik

Dve roki in deset prstov je premalo, da bi prešteli, zakaj bi se morali potepati na Liliom utca Trafik. Ne glede na to, ali gre za študij, srečanje, srečanje s prijatelji ali morda za vreden začetek sodobne predstave Trafós, boste tukaj vedno našli osvežujoče vzdušje, polno bujnih rastlin. Na meniju pijač boste našli veliko odžejalnikov, kot nalašč za začetek dneva, ter posebne prigrizke čez dan. In če se želite naslednje jutro po večerni podlagi vrniti med zeleno vegetacijo, vas bodo prav tako toplo pozdravili z žemljicami, brunchom in posebnimi toastmi, ki so znani po vsem mestu.

1094 Budimpešta, Liliom u. 41. | Facebook

Orient Café Budimpešta

V specializirani kavarni Orient Café Budapest, ki se nahaja nasproti železniške postaje Keleti, vas čaka pravo okolje urbane džungle. Zahvaljujoč oazni atmosferi kavarne služi kot nekakšen otok miru v atrakcijskem območju vedno živahne, vedno prometne železniške postaje. Tu se je najlepše odpočiti pred ali po dolgem potovanju z vlakom, ne dvomimo pa, da bosta delo in študij zaradi prijazne postrežbe, skodelice odlične kave in prigrizka lažje tekla v objemu živih rastlin.

1077 Budimpešta, Baross tér 13.

Baba Budapest

Dobro je vedeti, da vas na ulici Sas utca čaka prenovljeno kavarniško življenje s preloma stoletja, obdano z rastlinami. Skratka, Baba Budimpešta je izjemno raznolik javni prostor, ki obiskovalcem zjutraj, opoldne in zvečer pokaže različne plati. Zjutraj vas pričakajo s prijetnim, obilnim brunchom, z DIY Benedictom, če ne želite ničesar prepustiti naključju. V popoldanskih in večernih urah se Baba prelevi v bar s sproščenim vzdušjem, kjer je dobro v družbi prijateljev okusiti ponudbo barske hrane, zraven pa se lahko poda tudi koktajl iz pestre ponudbe pijač.

1051 Budimpešta, Sas utca 2.

Bistro Déryné

Bistroja Déryné, enega od gastronomskih točk v Budimu, ki jih morate obiskati, verjetno ni treba nikomur predstavljati. Ikonična lokacija Buda, ki obljublja ostre bistrojske jedi, vas pričakuje z vsem, kar vam pade na pamet: pekarna, slaščičarna, zajtrk, kosilo in večerja, pa tudi obilen brunch in brez izjeme živa glasba, ki spremlja vsak hod. Kajti le kdo si ne bi želel srkati kave v bistrojskem okolju, sveže iz rastlin, ki ni bilo po naključju nekdanje zatočišče Márai?

1013 Budimpešta, Krisztina tér 3.

NOA Mixology

Koktajl bar v središču mesta, NOA Mixology, ki svoje goste očara z vrhunskimi eliksirji, dviguje standard priprave koktajlov na povsem novo raven. Ekskluzivna notranjost, ki spominja na art deco, impresivna notranjost in strokovna ekipa samo še povečajo izkušnjo, ki gre z roko v roki s pitnim, čistim užitkom. Morda ni treba poudarjati, če jih izberete za večerne pijače, vas tukaj čaka gastronomsko doživetje, ki prizadene vse čute. Poleg tega nam ni treba dolgo čakati, da uživamo v pravljičnih večernih lučkah bazilike in mestnega jedra ob nargilu in koktajlu s terase, ki se odpre spomladi.

1051 Budimpešta, Sas utca 10-12.

+1 Széchenyi Pálmaház

Ekskluzivno območje za sprostitev kopališča Széchenyi, Széchenyi Pálmaház, vas vabi na celodnevno sprostitev in tropsko sprostitev. Glede na izbrane pakete doživetij si lahko privoščite celodnevno nepozabno doživetje zelene oaze, kjer boste zlahka pozabili na živahno prestolnico, ki vas obkroža. Izkušnjo ekskluzivne sprostitve popestri le koktajl, med katerim lahko izbirate, košara sočnega sadja, lahko pa si izberete celo masažo za popolno fizično in psihično osvežitev.

1146 Budimpešta, promenada Kós Károly