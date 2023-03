Jame naše dežele lahko ves marec obiščete s popustom

Marec slovi kot mesec jam in ob tej priložnosti v petih nacionalnih parkih naše države, ki se ponašajo z jamami, za obiskovalce pripravljajo posebne programe in popuste.

Madžarski Nacionalni Parki Jamarimo! v okviru niza programov bodo ves mesec govorili o približno 4200 domačih jamah, od tega jih 174 leži pod prestolnico.

Cilj pobude je predstaviti in popularizirati madžarske jame med zainteresiranimi in jih tako usmeriti k ohranjanju domačih naravnih bogastev.

V marcu so posebne priložnosti za spoznavanje zgrajenih madžarskih jam, ki so udobno dostopne, opremljene z razsvetljavo in ograjo, ter neurejenih, avanturistično turističnih jam.

Gremo v jamo! Popusti ves marec:

Direktorat narodnega parka Aggtelek

Jama Baradla, kratka tura Aggtelek – 20% popust na ceno vstopnice za odrasle ves mesec

Jama Baradla, kratek ogled Jósvafő – 20% popust na ceno vstopnice za odrasle ves mesec

Jama Baradla, srednji ogled Vörötö – 20% popust na ceno vstopnice za odrasle ves mesec

Direkcija narodnega parka Balaton-felvidéki

Jama Lóczy – večkrat znižan vstop z dodatnimi elementi programa

Direkcija narodnega parka Donava-Drava

Muzej netopirjev (Abaliget) – brezplačno ga lahko obiščete ves mesec

Direktorat narodnega parka Donava–Ipoly

Gora Szemlő in jama Pálvölgy – min. Velik popust za skupine prijavljene 24 ur vnaprej

Budimska jama – skupinski popust ob delavnikih, za individualne obiskovalce: 25% popust na oglede v madžarskem

Jama Mátyás-hegyi – vstopnica s popustom ob delavnikih za tiste, ki se nanašajo na mesec jam z geslom „Buda termalni kras”