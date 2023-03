7 odličnih gledaliških in plesnih predstav v Budimpešti to pomlad

Za naše marčevsko priporočilo smo v šopek zbrali najrazličnejše gledališke predstave, v katerih se plesni večer ob spremljavi sodobnega jazza odlično ujema s krizno komedijo, ki se uspešno predvaja že leta. Napasite si oči!

Vrata vetra – ‘A Szél kapuja’

„Veter je v mnogih kulturah metafora za silo, ki premika svet in ljudi, ki sama ni nikoli vidna, le zaznamo njen učinek. Skozenj materialni svet vibrira, se premika, prebuja, živi, propada in se obnavlja. ‘Vrata vetra’ je človek sam, prehod med materialnim svetom in duhovnim prostorom. Veter prečka, povezuje te svetove, hkrati ruši meje in je tako prisoten povsod. Kje iščemo svoje misli in občutke? V postelji? V srcu? V naših celicah? Drug v drugem? V prostoru naših odnosov? V naših dejanjih? Gibalni svet predstave je kombinacija Tai Chi Chuana, Shen Dao Kung Fuja in naravnih gest, zgrajenih iz teh.” (Gábor Goda)

Artus – Predstava družbe Gábor Goda.

marec 2023, 19.00 | Nacionalni Plesni Teater

Vpliv

Dva poročena para večerjata skupaj, tako kot vsak drugi teden zadnjih deset let. Dekleta sta sestri. To je dolgoletna tradicija, ki je postala ne le naravna, ampak je s svojim dolgotrajnim potekom zanosila, a ni opuščena. Ta priložnost pa se iz nekega razloga obeta drugačna. Danes je nekaj v zraku. V že do mozoljev napetem zraku države. Kmalu bodo obvestila piskala na telefonih: voditelj države se bo oglasil v nekaj minutah. Kaj bi lahko spet bilo?

Začne se video sporočilo narodu, posneto pred državno zastavo. Država je bila napadena. Raketa je zadela obmejno naselje. Štirje so umrli. Država ne more pasivno gledati nepravične smrti svojih rojakov. Treba je ukrepati. To je naša vojna. Takoj se odredi vpoklic moškega vojaško sposobnega prebivalstva. In po dvanajstih urah bodo meje zaprte. Naši liki se morajo hitro odločiti, kar lahko vpliva na njihovo celotno življenje.

Predstavitev: 12. marec 2023, 19.00 | Kulturni Center Trg Marczibányi

Karinthy Frigyes: Potovanje po moji lobanji

Karinthyjevo delo je eden najboljših spominov na bolezen vseh časov, unikatno pa je tudi z vidika svetovne literature. Srce parajoča preiskava po „veliki diagnozi”. Od zdravja do bolezni – to je nočna mora vsakega človeka in skoraj neizogibna velika sprememba v drugi polovici njegovega življenja. V predstavi Nézőművészeti Kft., ki jo je oblikoval Péter Scherer, je mogoče ustvariti v vseh pogledih Koroški zvesto predstavo, v kateri sta poleg plastičnega izraza univerzalnega občutka ranljivosti in osamljenosti tudi možnost premikanja naprej in upanja. za prihodnost se lahko izrazi.

marec 2023, 19.00 | Galerija B32 in Trg kulture

Čarobni svet

Otroška predstava Jánosa Feledija se vrača v Nacionalni plesni teater: uprizoritev si lahko ogledamo v soboto, 18. marca, ob 11. in 15. uri.

Omara lahko skriva marsikaj, še posebej, če se skozi njo podate v drugo čarobno dimenzijo. Protagonist dela se skuša spoprijateljiti v pravljičnem svetu in srečuje različne lutke. Kmalu ugotovi, da lutke prevevajo enaka čustva, med njimi se spletajo enake vezi in odnosi, kot bi bili ljudje, in morda se v katero od njih celo zaljubiš.

marec 2023, 11.00 in 15.00 | Nacionalni plesni teater

Predstave budimpeštanskih gledališč

Esszencia

Plesni umetnik János Feledi in priljubljena jazz pianistka Dezső Oláh sodelujeta že vrsto let. Njihov sodobni jazz plesni večer z naslovom Esszencia, ki bo ponovno na sporedu 19. marca, bo spremljala igralka Narodnega gledališča Nelli Szűcs. Predstava, ki jo je navdihnilo 15 madžarskih kmečkih pesmi Béle Bartóka, je srečanje občutkov in čustev. Za najpomembnejšo vrednoto je Bartók štel starodavno, nedotaknjeno ljudsko glasbo, iz katere se v izvedbi osredotoča na lepoto našega okolja in duše. Med predstavo prevladuje deloma tradicionalen, deloma eksperimentalen pristop v priredbi za tolkala, bas in klavir.

marec 2023, 19.00 | Nacionalni plesni teater

Da, predsednik vlade!

Krizna komedija Da, gospod premier! predstavitev. Gábor Hevér je naslovni lik dela, ki pripoveduje o enem dnevu britanskega premierja, v vlogi vodje kabineta, ki je namazan z vsem, pa lahko občinstvo vidi Róberta Alföldija. Rešitev za gospodarsko in vladno krizo Velike Britanije ponuja zunanji minister dvomljive morale iz z nafto bogate vzhodne države. Vendar je posel odvisen od občutljivega pogoja…

23., 24., 25. marec 2023 | Átrium

Paradoks dotika

Najnovejša glavna odrska predstava Artus – Gábor Goda družba, Paradoks dotika, bo ponovno na ogled v Narodnem plesnem gledališču 2. aprila 2023.

„Sam dotik je prostor med nami. Fuga med ploščicami. Vas to ločuje ali povezuje? Kar ločuje, združuje. Kar nas združuje, nas ločuje. Ločuje in povezuje. Se vidimo v fugi. Majhno mesto dotika, njegov prostor je prostrano polje, kjer se lahko srečamo, kjer se zgodimo… Žanr predstave: Artus. Gibi, besede, dejanja, podobe, glasba, vse kaže v eno samo in skupno smer: navznoter, proti središču – kjer se morda lahko vključimo.” (Gábor Goda)

2. april 2023, 19.00 | Nacionalni plesni teater