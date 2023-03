5 odličnih razstav v Budimpešti, ki jih spomladi ne smete zamuditi

Pomlad v prestolnico vdre z vedno boljšimi razstavami! Letošnje sezone smo se veselili ne le zaradi sonca in prebujajoče se narave, temveč tudi zaradi naslednjih razstav, ki jih vsem srčno priporočamo, da jih obiščete v marcu.

Svoboda, enakost, bratstvo, čutnost

V Capa centru so odprli občasno razstavo z naslovom Perspektive ženske izkušnje, kjer si lahko zainteresirani ogledajo podobe in serije fotografij, ki se osredotočajo na osebne ženske izkušnje in medsebojno solidarnost. Posamezna dela so bila izbrana v sodelovanju z različnimi madžarskimi galerijami, tako da je nastala zelo pestra razstava. Predstavljena dela, projekte in zasedbe spremlja osebni komentar, v katerem ustvarjalci z lastnimi besedami razmišljajo o svojem delu.

Capa Center | Do 26. marca 2023

Susimania

Potujočo razstavo Japonske fundacije si lahko do 2. aprila ogledate v Madžarskem muzeju trgovine in gostinstva, kjer bo razkrito, v čem je čar sušija, ki je osvojil svet. Razstava poleg preteklosti in sedanjosti japonske hrane ponuja vpogled v japonsko kulturo in zgodovino, zainteresirani pa lahko izkusijo tudi, kakšen je občutek, ko se usedeš na stojnico s pristnim tokijskim sušijem. Skupaj z vstopnico obiskovalci prejmejo kupon za popust, ki ga lahko unovčijo v restavracijah Sushi Sei in Kicsi Japán.

Madžarski muzej trgovine in gostinstva | Do 2. aprila 2023

Zid se premika! István Mácsai v Kiscellu

Muzej Kiscelli se je lotil predstavitve raznolikega opusa slikarja, amaterskega filmskega ustvarjalca in fotografa Istvána Mácsaija. Umetnik, ki so ga kritiki zaradi njegove realistične upodobitve izločili, je bil rojen v 20. stoletju. živel in ustvarjal v drugi polovici 20. stoletja, zato je trenutna kustoska predstavitev in (pre)vrednotenje njegovega opusa v muzeju Kiscelli brez primere. Dela Istvána Mácsaija so specifični odtisi Kádárjevega obdobja, ki veljajo za posebej kul leta 2023, imajo pa tudi skriti pomen, ki oblikuje ostro družbeno kritiko proti komunističnemu režimu.

Muzej Kiscelli | Do 2. aprila 2023

Pridi na obalo

V zvezi s spominskim letom Petőfi 200 je bazar Várkert pripravljen s tematskimi programi skozi vse leto. Kot prvi del cikla je bila na južni panoramski terasi odprta nova razstava na prostem, kjer si je mogoče ogledati dela dijakov. Dijaki so v sodelovanju z grajsko upravo ter Višjo strokovno šolo in višjo šolo za likovno in uporabno umetnost likovno poustvarili poljubno izbran prizor iz pripovedne pesmi Jánosa vítéza. Na razstavi pravljični, nadrealistični svet pogumnega Jánosa oživi skozi 25 izbranih projektov, v edinstveni, umetniški osvetlitvi nadarjenih mladih ljudi.

Várkert Bazár| Do konca maja 2023

Svetovna igra – Polcz Alaine 100

Alaine Polcz, odločilna osebnost psihologije in madžarske literature, bi leta 2022 praznovala stoti rojstni dan. Ob obletnici se z občasno razstavo poklonijo umetnikovi znanstveni in literarni karieri, obiskovalci pa lahko podrobneje spoznajo nianse njegove osebnosti in najpomembnejše like v njegovem zasebnem življenju. Razstava se osredotoča na poklicne dejavnosti Alaine Polcz: od metod lutkovne terapije do sprememb, doseženih na področju bolnišnične oskrbe, ki so spremenile poglede generacij.

Literarni muzej Petőfi | Do 31. oktobra 2023