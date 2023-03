Lov na zaklad v Budimpešti: 5 nezgrešljivih sejmov in tržnic za marec

Morda ni bolj idealnega časa za obisk budimpeštanskih sejmov na prostem kot prvi pomladni dnevi, ko končno začutimo, da smo zimsko sivino pustili za seboj. Čas je torej, da se odpravite na lov za zakladom na svež zrak in nakupujete pri domačih pridelovalcih ali pa osvežite že dolgočasne omare!

Sejem oblikovanja WAMP

V prvem pomladnem mesecu ne bomo ostali brez zelo priljubljenega mesečnega oblikovalskega sejma WAMP, saj se bodo najboljši madžarski oblikovalci 12. marca ponovno zbrali v 1. nadstropju Bálne Budapest. Nekaj je gotovo, na voljo bo nešteto lastno oblikovanih, maloserijskih izdelkov, pa naj gre za oblačila, nakit, dodatke, opremo za dom ali celo gastronomske dobrote. Tako vam zagotovo ne bo dolgčas, v znamenju trajnosti lahko namreč poiščete najljubše kose te sezone ali pa pojeste nekaj res slastnega. Dogodek je otrokom in psom prijazen!

1093 Budimpešta, Fővám tér 11-12. | Spletna stran

Sejem garderobe

Kdo nima doma neštetih kosov oblačil, ki so mu dolgčas, so prerasli, jih nikoli niso nosili, pa jih je žal zavreči, ker se jim zdijo več vredni? Prav zato je nastal skupnostni sejem Gardrób, ki bo prvič, tokrat 11. marca od 10. do 14. ure, v dvorani Gömb ELTE. Ne glede na to, ali pridete kot prodajalec ali kupec, vam zagotovo ne bo žal, saj bo lov na zaklad poskrbel za pravo doživetje. Če želite tudi vi prodajati, se še vedno lahko prijavite!

1117 Budimpešta, promenada Pázmány Péter 1/A | Spletna stran

Rimska obalna tržnica

Vsako soboto od 8. do 13. ure vas domači mali proizvajalci pričakujejo s svojim najboljšim portovcem na dvorišču Nánási, ki se nahaja poleg Római-obala. Tržnica, polna dobrega vzdušja, je že zaradi vzdušja veliko več kot le nakupovalno mesto, spomladi pa lahko obiščete III. v tem delu okrožja, kjer se v vrečah najdejo čudoviti izdelki, pa tudi izkušnje okušanja novih okusov in odkrivanja svežih dobrin ne gre zamuditi.

1031 Budimpešta, Nánási út 47-49.

Majhna vrtna tržnica

V središču mesta je majhen predel, kjer se čas ob nedeljah nekoliko ustavi, a se zaradi majhne vrtne tržnice vsaj upočasni. Terasa in notranji prostori Norišnice so prizorišče sejma, ki ga organiziramo večkrat na mesec, tokrat v nedeljo, 19. marca, od 10. do 16. ure. Oblikovanje in znani razstavljavci iz prejšnjih trgov so že v polnem teku, da vas očarajo s svojimi posebnimi izdelki, vi pa srkate pestro izbiro specialnih piv, kav, čajev in limonad. Naužijte se prvih spomladanskih sončnih žarkov in se po mili volji ozrite okoli sebe!

1061 Budimpešta, Anker köz 1-3.

Preoblačenje

Ekipa Swappis – Ruhaforgó vas 12. marca od 15.00 do 17.00 vabi na klasično izmenjavo oblačil, katere bistvo je, da lahko za vstopnino 500 HUF prinesete toliko oblačil, kot ste jih prinesli. Namen dogodka je zavestna posodobitev garderobe, po kateri bodo preostala oblačila poslana v trgovino Swappis Ruhaforgó v Budimu ali pa bodo našla svoje mesto v posebnem projektu recikliranja. Dogodek je popoln program za tiste, ki želite na začetku pomladi nekoliko posodobiti svojo garderobo, in to na čim bolj stroškovno učinkovit in okolju prijazen način.

1022 Budimpešta, Marczibányi tér 5/A