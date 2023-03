20 nezgrešljivih novih romantičnih serij na Netflixu in drugih za večerno sprostitev

Za vas smo zbrali velik kup odličnih, romantičnih serij, ki so nastale v zadnjih letih in so na voljo v madžarščini ali s podnapisi ponudnikov pretakanja (Netflix, HBO Max, Amazon Prime, Disney+).

From Scratch (Netflix)

Kje: 1. sezona

Umetnica se v Italiji zaljubi v kuharja in začne se usodno potovanje čez kulture in celine, polno ljubezni, izgube, vztrajnosti in upanja.

High Fidelity (Disney+)

Kje: 1. sezona

Serija Nick Hornby Pop, cjajok satöbbi c. Ponovna zasnova njegovega romana iz leta 1995, v katerem je protagonistka lastnica prodajalne plošč Rob, ki uporablja glasbo in pop kulturo, da se spomni svojih starih razmerij.

Nova romantična serija 2023

Uncoupled (Netflix)

Kje: 1. sezona

Newyorška nepremičninska agentka v svojih 40-ih je močno prizadeta, ko se njen dolgoletni fant odseli od nje. Zdaj se mora soočiti z novim začetkom in zmenki.

Nova romantična serija Netflix

A The Summer I Turned Pretty (Amazon Prime)

Kje: 1. sezona

Belly Conklin bo kmalu dopolnila 16 let in se odpravlja na svoj najljubši kraj, Cousins ​​​​Beach, da bi preživela poletje s svojo družino in družino Fisher. Trebušček je v zadnjem letu zelo zrasel in čuti, da bo letošnje poletje drugačno od vseh prejšnjih. The Summer When I Became Beautiful je posnet po knjigi Jenny Han, ki je ustvarjalka in izvršna producentka serije.

Najboljša romantična serija 2023

Twenty-Five Twenty-One (Netflix)

Kje: 1. sezona

V starosti, ko se sanje zdijo nedosegljive, ima najstniški sabljač velike sanje in spozna marljivega mladeniča, ki si želi na novo zgraditi svoje življenje.

Razburljiva romantična serija 2023 Netflix

The Empress (Netflix)

Kje: 1. sezona

Ko se uporna Sisi zaljubi v cesarja Franca Jožefa in na presenečenje vseh pride do zaroke, na dunajskem dvoru čakajo spletke in boji za oblast.

Wolf Like Me (Amazon Prime)

Kje: 1. sezona

Vsak v novo zvezo prinese svojo preteklost in Gary in Mary nista nič drugačna. Ko Maryno vesolje nenadoma trči ob Garyjevo in njegovo 11-letno hčerko Emmo, vse kaže, da se morata njuni življenji prepletati. Toda ko se njun odnos poglablja, sta Mary in Gary vse bolj prestrašena, da ju bo breme preteklosti sčasoma raztrgalo.

Heartbreak High (Netflix)

Kje: 1. sezona

Provokativna freska razkriva skrivna razmerja na srednji šoli Hartley. Ustvarjalec Amerie postane izobčenec in se mora spopasti z grdimi posledicami.

Young Royals (Netflix)

Kje: 2. sezona

Princ Wilhelm se ustali v prestižnem internatu Hillerska, a slediti ukazom njegovega srca se izkaže za večji izziv od pričakovanega.

Najboljša serija Netflix 2023

Ginny & Georgia (Netflix)

Kje: 2. sezona

Svobodomiselna Georgia se s svojima otrokoma, Ginny in Austinom, preseli na sever, da bi začela novo življenje, vendar se pot do novega začetka izkaže za težavno.

Until Life Do Us Part (Netflix)

Kje: 1. sezona

Tri generacije družine, ki živi v idilični vili, se poskušajo spopasti z izzivi poslovne in osebne krize načrtovanja porok.

Najboljša nova Netflixova serija leta 2023

Heartstopper (Netflix)

Kje: 1. sezona

V seriji o odraščanju Charlie in Nick odkrijeta, da je njuno prijateljstvo še več, medtem ko se trudita najti svoje mesto v šoli in ljubezni.

Guida astrologica per cuori infranti (Netflix)

Kje: 2. sezona

Alice je razočarana in brezupno samska. Toda po srečanju s karizmatičnim astrologom se za odgovore o tem, kako najti pravo paro, obrne k zvezdam.

Firefly Lane (Netflix)

Kje: 2. sezona

Nezlomljivo prijateljstvo dveh dobrih prijateljev, Tullyja in Kate, jima pomaga skozi nerodne življenjske poti od njunih najstniških let do štiridesetega.

Emily in Paris (Netflix)

Kje: 3. sezona

Potem ko Emily Cooper, trgovka iz Chicaga, dobi svojo sanjsko službo v Parizu, se vrže v svoje pustolovsko novo življenje in manevrira med službo, prijatelji in ljubeznijo.

Bridgerton (Netflix)

Kje: 2. sezona

V družini Bridgerton osem tesno povezanih bratov in sester išče ljubezen in srečo v visokih krogih Londona. Temelji na seriji uspešnic Julie Quinn.

Normal people (HBO Max)

Kje: 1 sezona

Serija, prirejena po romanu Sally Rooney, spremlja nežno, a zapleteno razmerje Marianne in Connella od srednje šole v majhnem mestu na zahodu Irske do njunih univerzitetnih let na kolidžu Trinity.

Najboljša serija HBO 2023

Love, Victor (Disney+)

Kje: 3. sezona

Serija spremlja novega dijaka srednje šole Creekwood na njegovi lastni poti samoodkrivanja, ko se sooča z izzivi doma, se prilagaja novemu mestu in se spopada s svojo spolno usmerjenostjo.

Love & Anarchy (Netflix)

Kje: 2. sezona

Poročeni svetovalec in mladi tehnični strokovnjak drug drugemu dajeta igrive naloge, ki izzivajo družbene norme, ki obema obrnejo življenje na glavo.

Sweet Magnolias (Netflix)

Kje: 2. sezona

Maddie, Helen in Dana Sue, vseživljenjske prijateljice, ki živijo v majhnem južnem mestu Serenity, podpirajo druga drugo pri usklajevanju odnosov, družine in kariere.