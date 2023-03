7+1 iskrena pozornost ob dnevu žena, ki pričara nasmehe na obraze

Mednarodni dan žena se na Madžarskem uradno praznuje od leta 1948 vsako leto 8. marca. Če želite svoje prijateljice ob tej priložnosti presenetiti s posebnim darilom, boste v naši ponudbi zagotovo našli primerno, majhno, a srčno presenečenje.

Za odvisnike od kave: posvojite porcelan

Adopt porcelain je ljubezenski projekt, ki promovira pomen okoljske ozaveščenosti in ustvarja priložnost, da jutranjo kavo popestrite s skodelicami in skodelicami, ki so bile nekoč skrite v vitrini naših starih staršev. Idejni sanjač Hajni išče nov dom za skrbno izbrane porcelanaste zaklade, ki jih dandanes ni več na trgovskih policah. Artikli iz kolekcij lepih, dolgo uveljavljenih blagovnih znamk bodo na Instagramu predstavljeni v tematskem izboru, spremljajte nas!

Za lastnike: Kutyókerámia & Cicókerámia

Za tiste ljubitelje živali, ki svoje štirinožne prijatelje obravnavajo kot družinske člane, si lahko privoščijo prisrčno srčkano darilo po meri. Kutyókerámia in Cicókerámia na podlagi fotografij ustvarjata popolnoma unikatne, ročno poslikane keramične drobnarije, ki vašim malčkom ustvarijo večen spomin, rezultat pa je tako realističen, da komaj verjamemo svojim očem. Dokončan okrasek bo popolna mini replika živali, saj je ustvarjalka upoštevala tudi najmanjše podrobnosti, celo barvo in unikaten vzorec kožuha je zvesto posneman.

Za ljubitelje rastlin: Painted Pot Studio

Obdobje navadnih, terakota cvetličnih loncev je mimo, dobro pa je tudi vedeti, da okrasnim rastlinam, ki živijo v naših domovih, ne pristajajo le zemeljske barve. Če ne verjamete, ga poiščite: navidezno neskončno paleto možnosti odlično predstavljajo številni čudoviti cvetlični lonci z vznemirljivimi vzorci, objavljeni na straneh Painted Pot Studio na družbenih medijih. Dodatna točka v prid podjetju je, da ne delajo s popolnoma novimi, temveč s prenovljenimi, recikliranimi kosi, ki vdahnejo novo življenje neuporabljenim, odpadnim loncem in ponvam.

Za zbiratelje klobukov: Verkstaden Budapest

Ideja o Verkstaden (delavnica v švedščini) je prišla iz glave sanjače Pálme po letu in pol, preživetem na Švedskem. Leta 2015 je uradno postala blagovna znamka in od takrat je sodelovanje z vznemirljivimi grafičnimi oblikovalci in samostojnimi umetniki neprekinjeno. Ponudba izdelkov je pestra, mnoga rabljena oblačila so na primer obujena s posebnimi, unikatnimi grafikami. Pletene kape Verkstaden s smešnimi besedili priporočamo vsem zbirateljem klobukov, saj grejejo v hladnejših dneh in hkrati poudarijo njihov odličen smisel za humor.

1084 Budimpešta, Vásár utca 4.

Za razpršene: Zenit Dekor

Na splošno ne morete zgrešiti z idejami za darila, ki se nanašajo na osebnost prejemnika, so smešna ali uporabna. Najbolje pa je seveda, če se vse to hkrati izoblikuje v en izdelek. Srce ogrejoči okraski, viseči okraski, magneti, obeski za ključe in – zaradi edinstvenih napisov – nasmejani nosilci za nakit Zenit Dekor izpolnjujejo vsa pričakovanja, slednja pa jih celo presežejo. Malenkosti, uhani in izgubljeni ključi bodo končno dobili stalno mesto, saj si ne morete kaj, da se ne bi spomnili na tako markantno shrambo.

Za ljubitelje 80-ih: Cső!

V središču Budimpešte številni kultni neonski napisi pritegnejo pozornost mimoidočih. Večina jih je neuporabnih, obrabljenih, kosov, ki so že videli boljše čase. Ekipa Cső želi spremeniti situacijo: našli so način financiranja prenove neonskega napisa, ki jim je pri srcu. Cső! pod njenim okriljem nastaja serija sitotiskanih plakatov s fosforescentnim pigmentom (sveti v temi), ki oživljajo stare neonske reklame, del sredstev od njihove prodaje pa se nameni za obnovo neonskih napisov.

Za trole: egysseggel.hu

Med viri smešnih daril ne smete spregledati spletne strani egysseggel.hu z morda na prvi pogled presenetljivim imenom. Za smešnim imenom in besednimi odtisi, paketi nalepk in pralnimi tetovažami stoji Andrea Leé, ki je – izzivajoč svojo na videz neizčrpno ustvarjalnost – preizkusila vse na svetu, ko gre za ročna dela. Tisti, ki ne morejo izbirati med ponudbo, se lahko z individualnimi zahtevami obrnejo tudi na egysseggel.hu. V tem primeru bodo želje kupca izpolnjene po pogojih, navedenih na spletnem mestu.

Za tiste, ki iščejo kakovostno osebno nego: Lush

Čuječnost gre še dlje, če svoje znance obdarite s telesno in duševno obnovitvijo. To lahko podprete z dišečimi izdelki Lush, ki so vsi veganski in narejeni z mislijo na okolje. Kot presenečenje ob dnevu žena je na voljo trdna penasta kopel v obliki rože, bogata z rožnim oljem in poprana z limono, po kateri lahko obdarovanka svojo kožo razvaja z masažnim blokom Sex Bomb iz čutnega jasmina in ylang-ylanga na voljo samo na spletu. Namesto šopka rož izberite darilni paket Hello Gorgeous, sestavljen iz šestih cvetličnih čudes.