5 super nasvetov za darila za letošnji dan žena, ki presegajo le šopek rož

Dan žena se nezadržno bliža, zato ne izgubljajte časa! Zdaj je čas, da pripravite lepo presenečenje za ženske, ki so vam najbolj pri srcu.

Seznam daril za dan žena je neskončen. Zaradi časovne stiske pa smo sedaj poskušali v šopek zbrati zadnje trenutke na voljo ideje za darila. Res dragoceno darilo ni vedno drago in ogromno, ob dnevu žena je, nasprotno, najpomembnejši namen, da se naše znanke počutijo negovane in negovane.

Če pa želite dame, ki so vam pri srcu, poleg običajnega cvetja presenetiti še s čim drugim, je še čas za nakup darila. Zahvaljujoč hitrosti spletnih trgovin lahko najbolj privlačen izdelek prispe v 2-3 delovnih dneh.

Odlične ideje za darila za dan žena v različnih cenovnih kategorijah

1. Invisibobble – Sprunchie Slim

Če razmišljate o manjšem darilu, vam priporočamo znamko Invisibobble. Plastični spiralni trakovi za lase se ne zapletajo v lase, zato so svetovno uspešni. Imajo tudi kose, okrašene z zaponkami, ki se odlično podajo v lase.

2. Mugler – Alien Goddess

Če gre za darilo, ne moremo izpustiti parfumov s seznama. Ni nujno, da razmišljate veliko. Številne blagovne znamke ponujajo pakiranja od 10 do 30 ml, ki so primerna za večino vrečk. Tako ga lahko dame vzamejo s seboj kamorkoli gredo. Steklenička Mugler Alien Goddess nas je osvojila že na prvi pogled, tako posebna je.

3. ETA – Essenco 1634 90000

Namesto rož lahko v stanovanju diši tudi z aroma difuzorjem. Na ta način prostor prežema dolgotrajna dišava, ki poleg tega, da nas napolni z dobrim počutjem, deluje tudi pomirjujoče. Difuzor, ki smo ga izbrali, je okrašen z okusnim vzorcem, ki dobro izgleda v prostoru.

4. Luvia Cosmetics – Prime Vegan Candy

Če se dama rada liči, bo komplet čopičev za ličenje zadetek v polno. Čeprav je čopiče možno kupiti posebej, najpogosteje s kompleti dobimo tudi super držalo, v katerem lahko čopiče ne le shranjujemo, temveč tudi prevažamo. Naša izbira je zdaj padla na ta set Luvia Cosmetics, saj je njegov nosilec primeren tako za shranjevanje kot transport, vsebuje pa tudi čistilo za čopiče in gobico za make-up. Idealen tako za začetnike kot za napredne vizažiste.

5. Classy Collection Big jewellery box with mirror

Naša najljubša je škatla za nakit, tudi ta s čudovito belo škatlo. Vanj sodi veliko uhanov, ogrlic in celo ur, v njem pa je tudi ogromno ogledalo, da lahko preverimo, ali izbrani nakit pristaja našemu videzu. Je praktično in lepo darilo, ki bo prav vsakomur.