5 brezplačnih in znižanih programov v Budimpešti, če želite začeti varčevati

V teh dneh se ga še posebej splača obiskati z odprtimi očmi, saj prestolnica še vedno ponuja nešteto brezplačnih in znižanih programov. Pokažemo jih!

Brezplačni športi: Aktivna Budimpešta

Zdaj, ko je pomlad pred vrati in se narava prebuja, se z njo prebuja tudi želja, da nekaj naredimo, da razgibamo svoje v zimskih mesecih otrdele ude. Pobuda Aktív Budapest ponuja svoje športne programe na več lokacijah v Budimpešti, tako na kopnem kot na vodi, in vsi brez izjeme so brezplačni. To je dobra možnost tudi, če bi poleg brezplačnega športa radi preizkusili kakšno posebno obliko vadbe, kot sta SUP joga ali curling. Vredno je spremljati njihovo spletno stran, saj bodo kmalu objavljeni njihovi spomladanski programi, ki se jih lahko udeležite po prijavi.

Če bi varčevali s hrano: Munch

S pomočjo Munchove aplikacije lahko zdaj shranjujemo hrano s popustom iz neštetih restavracij, pekarn in tradicionalnih trgovin, vendar celo brez embalaže v Budimpešti in okolici. Bistvo grizljanja in hkrati reševanja hrane je, da v obliki paketov presenečenja prejmemo kakovostno hrano, namenjeno reševanju, oziroma zelenjavo in sadje, ki sta namenjena surovini. S to metodo lahko dobite do 40-60% popust na vašo večerjo, zajtrk naslednji dan ali sestavine za naslednje kosilo.

Za posodobitve garderobe: Odkupujem in prodajam oblačila

Namesto nakupa popolnoma novih oblačil je veliko bolj ekonomična alternativa obnovitev garderobe z rabljenimi predmeti v odličnem stanju. Poleg neštetih spletnih možnosti imamo na voljo celo vrsto novovalovskih in tradicionalnih trgovin z rabljenim blagom za nakup novih okraskov za našo garderobo. In kot dodaten argument v prid retro in vintage življenja v času njihovega razcveta, je poleg trgovin več lokacij v Budimpešti tudi dom dogodkov, ki se osredotočajo na menjavo oblačil in posodabljanje garderobe.

Sejem oblačil in prodaja knjig v Három Hollo>>>

Izmenjava oblačil v Kulturnem centru Marczibányi Tér>>>

Spomladanska izmenjava oblačil Vállfa Project v prostoru Možnosti>>>

Kultura Csere-bere: Bookline Lapozó

V Budimpešti so tri lokacije s posebej zasnovanimi točkami za brezplačno izmenjavo knjig, ki jih je ustvaril Bookline. Na točkah Bookline Lapozó lahko svoje dolgočasne knjige zamenjamo za novosti, zvezke, ki so nam pri srcu. Cilj je poleg trajnosti kontinuirano kroženje knjig in s tem kulture, ki prinaša toliko veselja v vsakdanje življenje mladih in starejših.

Druga priložnost za stare stvari: Bolšji trgi in trgovine z donacijami

Budimpeštanski bolšji trgi in bolšji trgi skrivajo neštete zaklade, ne le vintage in retro, temveč tudi redkejše, še več, celo nove kose. Poleg izkušnje iskanja zaklada lahko tukaj dobite svoje najljubše kose za delček cene. Poleg tržnic in bolšjih sejmov ne pozabite na darovalnice v svojih najboljših časih, ki, čeprav v drugačnem vzdušju, še vedno skrivajo zaklade. Več o budimpeštanskih tržnicah in bolšjih trgih si lahko preberete v tem članku, o trgovinah z donacijami pa s klikom tukaj.