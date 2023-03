6+1 fascinantnih jam v Budimpešti, če želite odkriti skrivnostni svet Budimskih gora

Odkrijte pravljične svetove, skrite v globinah Budimskega gorovja, obdane z zgodovino in legendami ter prehodi, ki jih je izdolbla vroča voda.

Pál-völgyi-jama

Del najdaljšega povezanega jamskega sistema na Madžarskem je jama Pál-völgyi, ki so jo po legendi odkrili leta 1904, ko so se pod ovco vdrla tla. Nekaj let kasneje, leta 1919, je bila za obiskovalce odprta 500 metrov dolga pot, kjer nas vse od takrat spremljajo osupljive kapniške formacije, skalne formacije, lesketajoči se kristali kalcita in odtisi školjk. Vse to si lahko ogledate na urnih vodenih ogledih vse dni v tednu razen ponedeljka.

1025 Budimpešta, Szépvölgyi út 162.

Szemlő-hegyi-jama

Nekaj ulic stran od Pál-völgyi-cseppkőbarlang, na pobočju nad Kolosy tér, se skriva pravljični svet Szemlő-hegyi-barlang. Od leta 1990 poteka jamsko zdravljenje v tukajšnjih jamah, katerih izvor termalne vode dokazujejo kamnite vrtnice, grahovi kamni in kristali sadre. Na njihovo presenečenje se lahko odpravimo na urne oglede vsak dan razen torka. V parku nad jamo pa lahko na geološki poti odkrivate svet kamnin v prestolnici in okolici.

1025 Budimpešta, Pusztaszeri út 35.

Mátyás-hegyi-jama

V jami Mátyás-hegyi se lahko sprehajate po neurejenih cestah, po velikih dvoranah in hodnikih, se plazite po hodnikih, plazite po vseh štirih ali na trebuhu. Z drugimi besedami, jama, ki jo je izkopal kamnolom, obljublja pravo pustolovsko turo, katere prehodi so nastali z raztapljanjem termalne vode v sistemu razpok apnenca, ki se je usedel pred 65 milijoni let. Ogled jame je možen kadarkoli v letu, po predhodni prijavi.

1025 Budimpešta, Szépvölgyi út 162.

Jama Budimskega gradu

Sistem jam in kleti pod grajsko četrtjo je bil zgrajen v XIII. stoletju so služili za shranjevanje vina, vode in žita, kasneje pa so votline povezali iz gospodarskih in vojaških razlogov. Ti leti so skozi stoletja povzročili toliko dogodkov. Posledično legende pripovedujejo o turških pašah, ki so zdolgočasene haremske dame zazidale v grajsko jamo, a v II. Tudi Sziklakórház, zgrajen med drugo svetovno vojno, hrani veliko zgodovine. Več skrivnosti jamskega sistema lahko spoznate na vnaprej najavljenih vodenih sprehodih.

1014 Budimpešta, Dárda u. 2.

Tabor-planina-jama

Zaradi bleščečega razgleda na Óbudo in nižino Pesti bi bilo greh spregledati gorsko jamo Tábor, katere prehodi so nastali z raztapljajočim učinkom termalne vode, ki bruha iz globin. Ob vstopu v največji prostor jame lahko v svetlobi, ki se filtrira skozi odprtine v obokanem stropu, opazimo ukrivljene, sferične kotlaste rešitve, značilne za toplovodne jame. Od tu naprej pa ne moremo naprej, saj se lahko v jašek, ki vodi v spodnje rove jame, spustimo le z dovolilnico in vodnikom.