Sprehod skozi barvito VII. okrožje: Zgodovina madžarskega Chicaga

Odkrijte, kakšne vznemirljive skrivnosti skriva VII. okrožne ulice in zgradbe.

Zakaj Chicago?

Madžarski izraz Csikágó se nanaša na notranji del Külső-Erzsébetváros, ki ga omejujejo štiri legendarne ulice tega območja, Rottenbiller utca, Damjanich utca, Dózsa György út in Thököly út. Medtem ko mnogi razumljivo menijo, da je območje dobilo vzdevek zaradi porasta kriminala, je za tem povsem drug razlog. Potegnili so vzporednico med mini sosesko, ki se v madžarščini piše s cs in k, in njenim velikim bratom čez morje zaradi hitre in goste pozidave.

Ulice polne puščave

Medtem ko so do leta 1730 na mestu današnjih ulic stala kmetijska območja, se je v osemdesetih letih 19. stoletja, med preobrazbo Budimpešte v veliko mesto, začela gradnja okrožja hitro. Proces je bil še pospešen z odprtjem železniške postaje Keleti leta 1884, zaradi česar so območje kmalu preplavili trgovci in delavci, ki so se preselili s podeželja. Zaradi hitre rasti je postala nujna gradnja stanovanjskih objektov in delavskih traktov, zato so po natančno izdelanem načrtu zgradili številne 3-5 nadstropne stanovanjske hiše, pogosto na račun kakovosti.

Medtem ko se stavbe Csikágó popolnoma prilegajo obzorju Budimpešte, če pogledate natančno, imajo tukajšnje ulice edinstveno, posebno vzdušje: stanovanjske stavbe z različnimi fasadami sledijo enotnemu vzorcu, sestavljenemu po enotnih pravilih, z veliko okni. Ker je bil cilj ustvariti čim več stanovanj, je bilo stanovanje s kuhinjo pogosto skrito za oknom in ni bilo prioritetno narediti surovih ulic nekoliko bolj domače z drevesi ali parki.

Razvpita soseska

Kot se običajno zgodi, je Csikágó s tem, da je postal metropola, prinesel porast kriminala, zaradi železniške postaje Keleti in ljudi, ki so obiskovali to območje, pa je kmalu postal leglo kriminala in revščine. Več delov je veljalo za tako nevarne, da se jim policija sploh ni upala približati, najbolj razvpita med vsemi pa je bila hiša na ulici Száz ház, ki je bila že porušena.

Ime ulice ni naključje: ko je bogati tuji podjetnik kupil območje na drugi strani Thököly úta, je nameraval tam zgraditi sto enonadstropnih hiš, a na koncu jih je bilo zgrajenih le nekaj, ki so hitro pridobile velika priljubljenost med osebnostmi podzemlja. V hiši na vogalu je mrgolelo kriminalcev in ljudi s hudim obrazom, tu je bila tudi središče prostitucije v okolici, tu pa je bilo tudi več spopadov med tolpami in obračunov znotraj tolp.

Poleg kriminala je dobila neslutene razsežnosti tudi revščina, številna 2-3 osebna stanovanja s kuhinjo so zaradi cenejše najemnine gostila tudi do 20 ljudi, slabe razmere in množična revščina pa so močno botrovale širjenju raznih okužb in bolezni. Zaradi tega epidemija španske gripe leta 1918 ni prizanesla tukaj živečim ljudem, mnogi so umrli zaradi bolezni.

Chicago Zvezde

Kljub dejstvu, da so se v javnosti o četrti pojavljale številne negativne asociacije, to vseh ni vzelo poguma, leta 1911 se je sem na primer z ženo in tremi otroki preselil steklarski umetnik Miksa Róth, ki je tu živel do konca svojega življenja. življenje v njuni trinadstropni hiši na Nefelejčevi ulici.

V stavbi na vogalu ulic Nefelejc in István se je rodil znameniti domačin, pisatelj Pál Békés, ki je skozi okno svoje sobe že od malih nog opazoval življenje ulice in prebivalcev soseske. . Svoje spomine je ovekovečil v svojem znamenitem delu, romanu o tolpi Csikágó, četrt pa je navdihnila tudi druge znane pisatelje, tu je na primer tudi roman Zsigmonda Móricza Bolje doma.

V preteklih letih so bile porušene stavbe v najslabšem stanju, narejenih je bilo veliko korakov za izgradnjo bivalne in varnejše soseske, tako da vas ob sprehodu po ulicah na nekdanjo Meko Lebuja spomnijo le lokalne zgodbe.