Kaj je novega v Budimpešti: 8 krajev, ki jih je vredno obiskati v marcu

Marec je tukaj z novim španskim tapas barom, BBQ-canaanom in retro zajtrkovalnico. Poiskali smo najnovejše in najbolj razburljive novo odprte restavracije v naši prestolnici, ki jih lahko tudi spoznate spodaj!

TacoBar Budimpešta

S polnim želodcem sporočamo, da je os Florida-Balaton-Budimpešta zaključena! Dániel Kovács in Petra Lyskova sta po njunem TacoTrucku v Szigligetu odprla svojo prvo stalno restavracijo TacoBar, ki že leta uspešno deluje po ameriških izkušnjah. Tukaj imamo poleg svete trojice taco-burrito-quesadilla, ki je značilna za to zvrst, tudi slastne specialitete, kot je piščančja juha sopa de lima, ki poleg številnih zelenjave, sira cheddar in limete , je narejen z avokadom za nepozabno gastronomsko izkušnjo, ali guacamole, ki ga dobite s slanino, namočeno s tekilo, goveji burger z maslom.

1051 Budimpešta, Nádor utca 23.

UltraMarinos Martinez

Najnovejšo znamenitost na Bartók Béla út, ki slovi po svoji kulturni raznolikosti, zagotavlja ekipa, ki se je že izkazala z vinskim barom La Nube: UltraMarinos Martinez je košček Španije, ki zlahka združuje obilico delikatesnega blaga in neformalno vzdušje pristnega tapas bara. Police, ki se sesedajo pod težo vin, piva, oliv in ribjih konzerv, lahko najdete v zadnjem delu trgovine, medtem ko nas bar in pult s tapasi, velikodušno obložen z mesom in siri, sprejmejo takoj po vstopu, da se počutimo kot smo že v Madridu.

1111 Budimpešta, Bartók Béla út 16.

Timco BBQ

Na Madžarsko je prišel kot ameriški vojak, skupaj s prijateljem ustanovil svojo malo pivovarsko znamko piva, zdaj pa je odprl lastno restavracijo, posvečeno štirim velikim šolam žara (Texas, Kansas City, Carolina in Memphis): pri Timu. Helmick’s place, sočno meso, narejeno po posebnih receptih, in craft pivo iz ječmenovih listov gredo z roko v roki, tako kot zvezdasto črtasta zastava v njegovi domovini. Tukaj je vse, kar navduši oči in usta, od čili fižola do svinjskih prilog in svinjine do hrenovk, a tudi koruznega kruha in jabolčne pite ne moreta izostati!

1066 Budimpešta, ulica Jókai 28.

Poslastica

Na mestu nekdanje delikatese, le dve minuti hoje od sedeža podjetja Funzine Kálvin tér, se je odprla nova restavracija podjetja Csemege, kjer vzdušje spominja na preteklost, a še vedno v vseh svojih okusih. Za celodnevne zajtrke poskrbi pekarna sosednje nor/me, ne morete nehati gledati ob izboru ribjih konzerv, odžejate lahko celo kombučo, ko zaide sonce, pa pospremite Csemege’s. prenovljen golaž s kozarcem dobrega naravnega vina in celo masleno svečo, ki je edinstvena v Budimpešti, lahko okusimo!

1053 Budimpešta, ulica Kecskeméti 9.

Sushi Wan

Ljubitelji japonske kuhinje se lahko prepustijo predmetu svojega oboževanja na novem mestu: Sushi Wan na Király utca ponuja suši po tradicionalnih receptih Daljnega vzhoda (vključno s tradicionalnimi nigiri in maki zvitki ter bolj nenavadnimi različicami), ocvrt riž in ocvrto jedi na osnovi rezancev, krepke juhe pa naše brbončice s svojo pestro ponudbo premamijo v deželo vzhajajočega sonca. Sveže kakovostne sestavine zagotavljajo harmoničen okus, ki ga lahko še bolj uravnovesite s finim sakejem.

1077 Budimpešta, Király utca 59/b

Ké Bola?

kako si Le tistim, ki si zaželijo grižljaja Kube, ni več treba potovati na Karibsko morje. Hector, Ké Bola? Zahvaljujoč vedno nasmejanemu lastniku Cocina Cubana lahko obiskovalci uživajo v otoških specialitetah, kot so svetovno znani kubanski sendvič, ropa vieja z natrganim mesom, zelo gosti in zelo kremasti čili fižol ali tostones, ki pokrivajo ocvrto zeleno banano. prstani. Obilne porcije, izrazite začimbe in prijazen sprejem: to je Ké Bolá.

1084 Budimpešta, Rákóczi tér 9.

Amazy burger

Z zaprtjem enote Black Cab Burger v središču mesta je nastala ogromna praznina v gastronomski paleti območja Urania, ki jo je Amazy Burger, ki je prišel na njegovo mesto, zdaj uspel zapolniti – na veliko veselje vseh nas. Buci je prvovrsten, o mesu bi lahko peli ode, pomfrit pa hrustljav, tako kot piše v veliki knjigi. Za tiste, ki ste lačni tradicionalne ameriške burger izkušnje, priporočamo navadni cheeseburger, za gurmane Tartuf z avokadom in majonezo s tartufi, pri pikantnem pa vsi previdni!

1088 Budimpešta, Rákóczi út 19.

Erzsike Espresso

Ikonično zbirališče študentov gledališča, Uránia in Erzsike, najljubša med tistimi, ki želijo obiskati predstave Ódry Színpad, se je ponovno odprla. Legendarni presso iz obdobja Kádár se je vrnil z neonskim napisom, ki zveni natanko tako kot original, veliko izbiro kav in čajev ter raznoliko ponudbo tort in sveže pripravljenih sendvičev, ki se jim ni mogoče upreti. Če želite preživeti prijeten večer s prijatelji ali partnerjem ali preprosto spiti okusno kavo, medtem ko se pripravljate na spletno srečanje v začetku tedna, Erzsike Espresso je idealna izbira!

1088 Budimpešta, Rákóczi út 23.