7 vodenih sprehodov po Budimpešti, če želite odkriti prestolnico, ki se prebuja spomladi

Tokrat naš priljubljeni sprehod po stavbah nadomeščamo z zunanjimi lokacijami, da boste prestolnico, ki se počasi prebuja iz zimskega spanca, odkrivali med pomladnimi sprehodi.

Pregledovalnik snežnih rož, zimsko pokopališče

Botanični vrt Soroksári vas 4. in 5. marca vabi na sprehod v pozdrav pomladi. Prebujajoča se narava je tudi odlična priložnost, da na površje priplavajo pozabljeni spomini iz preteklosti. Prve znanilce pomladi, ki prihajajo izpod plev, lahko na enem mestu občudujete v čudoviti zbirki rastlin botaničnega vrta. Toda med sprehodom se bodo razkrile tudi skrivnosti in zgodbe posebnega območja, imenovanega Hrib kosti, ter spomini, ki so jih pustili švabski vrtnarji.

Datumi pohoda: 4., 5. marec.

Njegov spomin na 1848-49

Na sprehodu, ki se bo 11. marca ob 14. uri začel pred glavnim vhodom pokopališča Fiumei út, bomo lahko spoznali obdobje osamosvojitvene vojne 1848-49 v novi luči in tudi, kje so protagonisti osamosvojitvene vojne so počivali. Ob nagrobnikih Lajosa Batthyányja, Lajosa Kossutha in Artúrja Görgeya hkrati oživijo zgodbe borcev za svobodo, oblegovalcev in branilcev Budimskega gradu. 1,5-2 urni sprehod je brezplačen, prijavite se lahko na spletni strani.

Datum pohoda: 11. marec.

Potovanje v Chicago!

marca ob 14. uri bo VII. Poseben sprehod, ki se začne na vogalu ulic Nefelejcs in Marek József utca v okrožju, bo zainteresirane vodil vse do mesta Csikágó. Skozi življenja in zgodbe znanih literatov in umetnikov – med katerimi je tudi Miksa Róth – lahko spoznamo ulice madžarskega Csikágója ali Külső-Erzsébetvárosa, nekoč obremenjenega z revščino in razkošjem. Približno 2-urni sprehod vodi zgodovinarka in muzeologinja Dóra Kolocz.

Datum pohoda: 11. marec.

Kadrov vinograd

marca ob 16. uri lahko vstopimo v eno najbolj privlačnih sosesk v Budimu in nekdanja življenja njegovih slavnih zgodovinskih osebnosti. Dolg sprehod, gremo? njegova hoja osvetli, kako je potekalo vsakdanje življenje v Rózsadomu, ki ga mnogi imenujejo le kadrovski vinograd. Če vas zanima, kako je državni in partijski vrh po letu 1956 stopil na hrib József, od koder je bil odvlečen László Rajk, in ali je moral svojim tovarišem plačevati režije, ne zamudite sprehoda!

Datum sprehoda: 11. marec | Nadaljujte s sprehodom>>>

Sprehod po preteklosti v Budimu: Skrivnosti vil Rózsádomb Sprehod po preteklosti v Budimu: Skrivnosti vil Rózsádomb

Ob sprehodu po budimskih lankah si sledijo vse lepše zgradbe, pravljične vile pa skrivajo vznemirljive zgodbe.

Sprehod po zeliščnem vrtu – spomladanske rože in čebulnice

Naše priporočilo za spomladanski sprehod ne bi bilo popolno brez cvetlic, ki pozdravljajo pomlad, in sprehoda po zeliščnem vrtu, ki tu in tam pokaže svoj pomladni obraz. 18. marca bo strokovnjakinja Tünde Szabó-Szöllösi vodila zainteresirane po nezgrešljivi zeleni oazi mesta. Med 1,5-2 urnim sprehodom se vam bo razkril vznemirljivi svet cvetlic in čebulnic, ki pozdravljajo pomlad, razkrile pa se bodo tudi druge rastline v zbirki, ki razpirajo svoje cvetne liste.

Datum pohoda: 18. marec.

Literarni sprehod v Krisztinaváros

marca bodo na prijetnem spomladanskem sprehodu Imagine razkriti zakladi Krisztinavárosa s preloma stoletja. Govora bo o Horváthovem vrtu in spremljajočih besedilih, Mici Haraszti, slavni zvezdnici Budimskega poletnega gledališkega kroga, pa tudi o kavarni Philadelphia, ki je priljubljena pri slavnih piscih. Med 3-urnim sprehodom bo tiha, a živahna Budimska regija udeležencem pokazala dom Géze Ottlika, Babitsa in celo Magde Szabó.

Datum pohoda: 25. marec.

Skrivni vrtovi in trgi

marca bo Imagine prvič letos začel s svojim najbolj priljubljenim programom, Imagine kraljica sprehodov, in to kar na dva termina ta dan! Ob 3-urnem sprehodu boste deležni očarljivega, privlačnega, očarljivega in skrivnostnega doživetja za vsakega prebivalca mesta. In kdaj bi se sicer splačalo odkrivati dišeče rože, stara drevesa in človeške zgodbe zelenih oaz in skrivnih vrtov, ki se tiho skrivajo v mestu, če ne spomladi?

Datumi pohoda: 25. marec.