V Budapest Music Centru ta konec tedna organizirajo edinstven družinam prijazen festival

marca Danubia Zenekar zbere najboljše, najbolj smešne in najbolj prikupne predstave v Budimpeštanskem glasbenem centru, ki vse služijo enemu namenu: približati klasično glasbo otrokom na zabaven način.

Festival Kalandra Fül, ki je edinstven tudi v Evropi, je glasbeni dogodek namenjen najmlajšim, kjer je Danubia Zenekar v zadnjih letih že na tisoče otrok pokazal, kako kul je lahko klasična glasba.

Na izvedbah festivala Kalandra Fül letos mladi in stari lahko spoznajo glasbo Beethovna, Schuberta in Brittna. V času festivala udeležence čakajo brezplačni spremljevalni programi, glasbeni avtomati v živo, ustvarjalna delavnica in koncert ansambla Art Classic Harangegyüttes.

marca vas pričakuje edinstven festival z naslednjimi programi:

Roll over Beethoven

Kot vemo, je Beethoven Mozart glasbe. V madžarščini: alfa in omega vseh klasičnih glasbenikov, največji upornik, najbolj divji rocker, ki je obračal glasbo, ki je izzival usodo. Igralec János Szemenyei in gostitelj-dirigent Máté Hámori predstavita tega superjunaka v slabi uri in s pomočjo orkestra pokažeta, kako je lahko dvesto let stara glasba še vedno trda, napeta, revolucionarna, hitra in pretresljivo občutljiva. ob istem času. Na voljo bo igranje klavirja, godbeni hrup, simulator gluhosti in še veliko več.

Največji Franz – Schubert

Sramežljiva, očalasta, debela postava, ki je na skrivaj, v globini majhne sobe, izumljala najlepše melodije, kar jih je bilo napisanih. Kaj lahko pove pesem? Kako se boriti z dvema instrumentoma? In izpovedovanje ljubezni z violino in violončelom? Vse to postane jasno, ko spoznamo čudovito glasbo največjega Franza Schuberta.

marec 2023 11.30

Rimski bal v bendu

Interaktivna predstavitev inštrumenta, ki temelji na delu Benjamina Brittna, nastavljena na rime. Koliko različnih inštrumentov je v velikem orkestru in vsak dela nekaj povsem drugega… Kako postane harmoničen in v čem se inštrumenti med seboj razlikujejo? Kateri zna čivkati in kateri ima „jekleno brutalen” glas? Za katerim inštrumentom velikega trupa se skriva igralec z občutljivim srcem in čemu je sploh dirigent? Koncert ponuja zabavne odgovore na ta številna vprašanja, kjer voditeljica Máté Hámori v rimah predstavi inštrumente skupine in skrivnosti delavnice. Poleg tega se lahko srečni študent preizkusi kot dirigent pred orkestrom.

4. marec 2023 16:00