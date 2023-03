5 odličnih restavracij v čudoviti palači v Budimpešti

Območje, ki ga omejujejo Kálvin tér, Corvin-köz, Blaha Lujza tér in Astoria, je eno najbolj vznemirljivih boemskih okrožij Budimpešte, kjer se poleg lepih stavb nahajajo tudi odlične restavracije. O prvem smo vam že povedali, zato se nam zdaj pridružite na gastro turi v Palotanegyedu!

Zengő Borbár

V osrčju Palotanegyed se prijetna ulica Krúdy Gyula, ki se odpira od živahnega Mikszáth Kálmán tér, skriva pristno budimpeštansko vinsko klet Zengő Bar, prizorišče vinskih dogodkov, ki lahko sprejme do 72 ljudi. Tu ne najdemo samo vina, ki nam je najbolj pri srcu ob večeru z odličnim vzdušjem, ampak se poleg odličnih degustacij sokov, vin in šampanjcev ter gastronomskih doživetij prepustimo tudi koncertom, kvizu. večeri in drugi razburljivi kulturni dogodki. Domača vina v majhnih serijah, piva iz malih pivovarn in impresivno ponudbo močnejših dušogrelcev zaokrožujejo visokokakovostni krožniki s tapasi proizvajalcev.

1088 Budimpešta, Krúdy utca 6. | Spletna stran

Műhely Egyetem Cafe

Priljubljena univerzitetna kavarna Műhely se skriva v kleti Filozofske fakultete ELTE Múzeum körút, ki v nasprotju s svojim imenom in lokacijo ni le običajen kraj za študente in njihove inštruktorje. Ljudje, ki živijo in delajo na območju Astoria, prav tako z veseljem obiščejo skrito, prijazno kavarno, če le vedo, kje jo najti. Vsekakor pa se Műhely splača obiskati skozi majhna zelena vrata desno od glavnega vhoda, saj je poleg okusnih kav, tort in sendvičev ob delavnikih na voljo pester meni za kosilo (z eno vrsto juhe in eno mesno ter eno vegetarijansko glavno jedjo) čaka ljubitelje cenovno ugodne, a okusne hrane.

1088 Budimpešta, Múzeum körút 6-8.

Arquitecto Pitpit

Lansko poletje se je na ulici Ötpacsirta odprla nova enota ekipe španskih tapas barov Padrón, ki se prav tako nahaja v Palotanegyed. Ime Arquitecto Pitpit se nanaša tako na sedež Združenja madžarskih arhitektov (arquitecto), kjer je tudi nova restavracija, kot tudi na samo ulico Ötpacsirta (pitpit). Neokrnjeni španski tapasi in vina niso edini razlog, da se je Arquitecto Pitpit v nekaj tednih prikradel v srca ljudi: pristno gastronomsko izkušnjo naredi nepozabno neskončno atmosferično notranje dvorišče palače Almássy. Do spomladanske otvoritve goste sprejemajo v okusno urejeni notranjosti.

1088 Budimpešta, Ötpacsirta utca 2.

Basilico Pizzéria

V eni izmed mirnih ulic okrožja Palace najdemo manj znano restavracijo s fantastičnimi picami in prijaznim vzdušjem, zahvaljujoč piceriji Basilico. Tukajšnje pice pripravljajo iz svežega testa, tako rekoč pred našimi očmi, nato pa do popolnosti spečejo v pečici, ki se nahaja v odprti kuhinji. Cene so dostopne, vzdušje pa pripelje stranske ulice Neaplja na doseg roke, še posebej poleti, ko nekaj majhnih mizic na ozkem pločniku in seveda dišave, ob katerih se ustavite, nosijo sloves Basilica.

1085 Budimpešta, Kőfaragó utca 15.

Budapest Coffee Stand

Ljudje, ki se prvič sprehajajo po tem območju, bodo verjetno šli mimo Budapest Coffee Standa, ne da bi ga sploh opazili. Kakor koli majhna, je stojnica s kavo, ki ponuja božanske babke in neponovljive žemljice ter seveda odlično kavo, nepogrešljiva postaja našega gastronomskega potepanja po Palotanegyedu. Če ste kupili eno od kombinacij, ki se odlično podajo k zajtrku, ste jih lahko jedli leže na samotni klopci na sosednjem Gutenbergovem trgu, ali pa se raztegnili za zunanjimi mizami Coffee Stand, ki uporablja javni trg. kot terasa.

1088 Budimpešta, ulica Kölcsey 1.