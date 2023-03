6 edinstvenih pohodniških točk v Salgótarjánu in okolici za vikend pobeg

Prva stvar, na katero pomislimo v zvezi z nekdanjim rudarskim mestom, so stroge zgradbe, čeprav je v okolici tudi veliko pohodniških točk z neverjetno atmosfero in vznemirljivih zanimivosti.

Jezero Közébánya

Severovzhodno od Salgótarjána lahko najdemo izjemno posebno planoto, del katere je jezero Közébánya, ki velja za edinstveno na Madžarskem ne samo estetsko, ampak tudi z vidika favne jezera. Voda rudniškega ribnika je tako čista, da v njej živijo tudi sladkovodne meduze, ki niso avtohtone in človeku neškodljive, ki jih je poleg kakovosti vode na to območje pritegnila tudi njena višja nadpovprečna temperatura.

Na obmejni planoti se skriva osupljivo lepo rudarsko jezero. Na obmejni planoti se skriva dih jemajoče lepo rudniško jezero

Grad Salgó

Nezgrešljiva znamenitost ob obisku mesta je grad Salgó, ki stoji na 625 metrov visokem vrhu Medveškega pogorja in je obdan z gozdom. Graditi so začeli v 19. stoletju. Nekaj časa je bil v lasti Szécsényijev, kasneje je prišel v roke Čehov, preživel ni niti turškega uničenja, dokler ga na ukaz avstrijskih cesarskih čet niso razstrelili. Z gradu, ki je bil leta 1938 rekonstruiran kot razgledišče in je dostopen po pustolovski poti, se lahko podate po geološki učni poti do bližnjega Kis-Salgója, kjer lahko uživate v 360-stopinjski panorami. Po ljudskem spominu so bile ženske, obtožene čarovništva, potisnjene v globino s tu ležeče skale, znane kot Čarovniški kamen.

Kazarski riolitni tuf

Tudi ljubiteljem skritih naravnih bogastev na tem območju ne bo dolgčas, saj meja naselja Kazár, ki se nahaja nekaj kilometrov od Salgótarjána, skriva nenavadne znamenitosti. Tukaj najdeno 20 milijonov let staro erozijo riolitnega lehnjaka, ki je edinstvena tudi v Evropi, najdemo le na šestih mestih na svetu. Zaščitena naravna vrednota je nastala iz prahu, ki je izbruhnil med izbruhom vulkana Mátra in se spremenil v belo, mehko, nagubano površino, ki se razprostira na površini 1 ha. Njegovo najvišjo točko lahko dosežete po strmem gozdnem sprehodu, po katerem si lahko ogledate rudniško jezero nad naseljem, Aranyos-patakforrás, preden se vrnete v Kazár.

Grad Somoskői

Gotski grad na drugi strani madžarsko-slovaške meje, ki se dviga nad današnjim naseljem Sátorosbánya, izvira iz 13. stoletja. Zgrajen je bil v drugi polovici 20. stoletja z uporabo šesterokotnih bazaltnih stebrov, kar je edinstveno med slovaškimi gradovi. Struktura, ki se nahaja na vulkanskem vrhu, je bila popolnoma uničena zaradi turškega opustošenja in udara strele, nato pa je bila obnovljena v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Obiskovalci lahko uživajo v čudovitem razgledu z vrha gradu, primernem za film, vključno s svetovno znanimi bazaltnimi orglami.

Karancs razgledišče

Na najvišji točki bližnjega Karanca se nahaja razgledna točka s čudovito panoramo, na 728 metrov visokem vrhu katere je že v šestdesetih letih prejšnjega stoletja stal lesen stolp, ki so ga leta 1989 zamenjali s kovinskim. Jeklena konstrukcija, ki je bila kasneje prenovljena leta 2001, je morda najbolj spektakularna točka na strani, obrnjeni proti vzhodu, s katere lahko hkrati vidimo obrise gradov Somoskő in Salgó. Potem ko nas očara gora, ki jo je Mikszáth poimenoval Palóčki Olimp, in tudi bolj oddaljene gorske verige, se lahko spočijemo ob klopeh, mizah in opremljenih nabodalih spodaj.

Observatorij za odkrivanje in predstavitev Uranije

Na eni najvišjih točk Salgótarjána lahko doživimo resnično posebno izkušnjo, saj je observatorij Gedőcz-tető vznemirljiv program tako v smislu širjenja znanja kot zabave. Med predstavitvami teleskopa v strokovno urejenem prostoru si lahko v različnih povečavah ogledamo Lunine kraterje, planete, galaksije vesolja in zvezdnato nebo. Med obiskom se obiskovalci seznanijo predvsem z najnovejšimi rezultati astronomije in raziskovanja vesolja. Za obisk je potrebna predhodna prijava.

3100 Salgótarján, Gedőci u. 32.