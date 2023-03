10 nezgrešljivih programov v marcu na najlepših lokacijah v državi

Zdaj, ko je pred nami končno vse več sončnih pomladnih dni, vse bolj hrepenimo po užitku do potovanja, za katerega pa niti ni treba iti daleč. Udeležimo se lahko neštetih zabavnih programov po vsej državi: pokažemo vam, katerih festivalov nikakor ne smete zamuditi ta marec!

Festival želeja, Miskolc (3.-5. marec 2023)

Eden najbolj znanih gastronomskih festivalov pri nas v mesto Miskolc vsako leto privabi veliko zainteresiranih. Tudi letos bo med 3. in 5. marcem v naselju vse v znamenju želeja – in zaradi znane legende o žabah. V treh dneh vas poleg bogate ponudbe hrane in pijače čaka nešteto razburljivih programov, več kot trideset nastopajočih, koncerti in vrtinec sejmov. Tako kot v preteklih letih je tudi letos Festival želeja mogoče obiskati brezplačno.

Mistični Šopron (4., 11., 18., 25. marec 2023)

V letu 2023 imamo vsako soboto od 11. ure dalje priložnost spoznati mistični obraz Šoprona. Brezplačni vodeni sprehodi o temni preteklosti mesta, ki trajajo približno 1-1,5 ure, se začnejo pred lokalnim uradom Tourinform. Po programskem načrtu boste nato priklicali duha nekdanjega svetilnika, da vam pripoveduje legendo o Sopronski devici, slavnih srednjeveških zločinih ali pa legendo o Pekovem križu in Kozji cerkvi. Za udeležbo na pohodih je potrebna predhodna prijava na visitsorpon.com, možna pa je tudi prijava na licu mesta pred pohodom.

Mesečina tura po gorah Visegrád (10. marec 2023)

Med vodenim sprehodom Tour Friends 10. marca lahko opazujemo Dobogókö s povsem novega pristopa, pod okriljem noči. Avantura se prične ob 17. uri, ko se zmrači, po cesti za zavetiščem Báró Eötvös Lóránd v smeri zavetišča Zsindelyes, vse do smučišča Dobogókö. 7-kilometrska tura je obdana z veliko, veliko odprtih polj, da smo lahko čim bolj uživali v nočnem nebu. Ne bodite presenečeni, če boste med potjo poslušali zvoke nočnih živali, če boste imeli srečo, pa jih boste morda celo videli. Prijavite se lahko na spodnji povezavi.

Pomladni festival Kecskemét (10.–25. marec 2023)

Dolgoletni spomladanski festival Kecskemét neprekinjeno poteka od leta 1986, tokrat med 10. in 25. marcem. Serija vseumetniških dogodkov, ki nastajajo v sodelovanju mestnih kulturnih ustanov, želi širši javnosti predstaviti lokalne umetniške in kulturne vrednote, ki temeljijo na tradiciji. V ta namen se lahko v skupno šestnajstih dneh udeležimo razburljivih koncertov, gledaliških predstav in družinskih programov, spomladi pa bo na voljo tudi sejem industrijske umetnosti ter razstave in atrakcije na prostem. Nekatere programe si lahko ogledate brezplačno, za druge je potreben predhodni nakup vstopnic, o njih se pozanimajte na spletni strani.

Švabsko-Račko dan gastrokulturnih izkušenj, Adony (11. marec 2023)

Letos bo le enkrat, 11. marca, v Adonyju potekal zelo uspešen Dan gastrokulturnih izkušenj Švabsko-Račko, na katerem se lahko odpravimo na razburljivo, celodnevno raziskovanje regije. Pot se dotika najpomembnejših lokacij mesta, tako da lahko spoznamo Adonyjeve zanimivosti, okuse, vzdušje in gostoljubne prebivalce. V drugi polovici dneva v vinogradu po degustaciji vin obiščemo prijetno lokalno kletarsko vasico, nato pa program zaključimo s senzacionalno švabsko večerjo, s še bolj okusno in kakovostno degustacijo vin.

Etyek piknik (18. marec 2023)

Vinske kleti Etyek letos za vas vsak mesec pripravljajo različne zanimive teme, okrog katerih poleg gastronomskih doživetij organizirajo tudi bogate programe. 18. marca se lahko udeležite March Holiday Bistroja, pripravite se, saj kakovostnih vin in sijajnih okusnih doživetij ne bo manjkalo!

Prebujajoči se gozd, Budakeszi naravni park (20.–24. marec 2023)

Med 20. in 24. marcem vabimo vrtčevske in šolske skupine na posebno enoinpolurno vodenje, na katerem lahko otroci opazujejo, kako se narava prebuja in jo igrivo spoznavajo. Konec koncev je pomlad končno tu, vzniknejo prezimovale živali, brstijo drevesa in grmi, poženejo prve spomladanske rože. Prijavite se lahko na e-naslov szakvezetes@bkvp.hu, število omejeno.

Gasztrohegy – Govedo, Badacsony (18.-19. marec 2023)

Med 18. in 19. marcem je ponovno tu zelo uspešna Gastrohegy v Badacsonyju! Dvodnevno dogajanje se bo tokrat vrtelo okrog govedine in znotraj tega z njim povezanih gastronomskih doživetij za obiskovalce. Tokrat bodo glavne lokacije: Laposa Birtok, Hableány, Bonvino Wine Bar, restavracija Borbarátok, restavracija Kisfaludy-ház, dodatne lokacije pa bodo vinska terasa Istvándy Borműhely, Éliás Borbirtok in Pláne Badacsony. Odkrijte eno najlepših pokrajin naše dežele, božanske okuse in kakovostna domača vina, vstopnice so še na voljo na spodnji povezavi.

Fót, neznani dragulj, z ogledom gradu (22. 3. 2023)

Na ogledu mesta Fót, neznanega dragulja, ki bo 22. marca, lahko obiskovalci obiščejo lokalni grad Károlyi, romantično cerkev Miklós Ybl s štirimi stolpi in čudovit park. Posebnost vodenega sprehoda, ki ga organizira Kertvárosi Időutazó, je, da vas bo po gradu Károlyi vodila sama grofica, ki vam bo razkazala prenovljene prostore gradu in njihov lastni apartma. Prijavite se lahko na e-naslov kertvarosiidoutazo@gmail.com, število omejeno.

Pomladni festival Váci (več dni v marcu 2023)

Zahvaljujoč enemu najprestižnejših nizov kulturnih dogodkov v Vácu vam ves marec pripravljajo odlične programe. Težko bi izpostavili enega izmed neštetih razburljivih nastopov, a lahko smo prepričani, da nikomur ne bo dolgčas in da bo vsak našel najbolj zanimiv program zase. Ne glede na to, ali gre za koncert, obeležitev 15. marca, koncert, gledališče, čarovniško predstavo ali stand-up nastop, je skoraj vsak dan na voljo nepozaben program. O točnih datumih in cenah vstopnic se pozanimajte na spletni strani festivala.