5 enotnega prostora in znamenitosti v vsestranski Biatorbágy

Morda za mnoge najprej na zaslišanju Biatorbágyja najprej skoči, čeprav je to naselje v bližini Budimpešta veliko bolj zanimivo. Vredno je, da boste cel dan namenili odkrivanju različnih delov mesta, pomagali vam bomo na krmarjenju!

Nyakas-kő

Nad dolino Füzes potok v bližini Biatorbágyja je več kamnin, vendar je najbolj poseben in priljubljen vrat vratu, ki je posledica srečanja erozije in severozahodnega vetra. Pohodniška pot 1,9 kilometrov lahko zaključite v udobnem tempu do ene ure. Ker na skali ni omejitve in včasih skoči na manjše ali večje, je pot pogosto strma in večinoma spolzka, pohodniška pot ni priporočljiva za otroke. Vendar je vredno utrujenosti, ker ima osupljiv pogled na vrh.

Ptičji posnetek

Nyakas-kő je mogoče videti brez težav na sosednjem posnetku ptic, kar ni nič manj bleščeče, ampak tudi tukaj je pomembno, da med pohodom pozorni. Prva faza naše ceste vodi do sto stopnic, ki ji sledi serpentinski odsek, nato pa lahko ptičji posnetek pride do roba stene skale. Tu je vredno ohraniti razdaljo, saj je lahko nevarno, da se odpravite do roba pečine. Ustavimo se nekaj minut in uživamo v tej edinstveni panorami nad jezeri Biai in porečjem Zsámbék.

Jezero Biai

Vabimo vas okoli jezera Biai, ki je pred nekaj leti zlahka dostopna obiskovalcem s tokovnim ognjem. Če ste na tem, se je vredno malo ustaviti in uživati v duševnem miru na eni od klopi okoli jezera. Po ribniku imamo tudi priložnost, da opazujemo bogato ptičje življenje območja pri pticah iz ulice Kölcsey. In ribiško jezeru 4 čaka tiste, ki želijo loviti vse leto.

Viadukt

Poleg tega je mogoče zgodovinsko in tehnično zgodovino ter edini železniški most dvojice na Madžarskem, viaduktu, povezani z Biatorbágyjem. Mostovi, znani po atentatu na Silvestrovo Matuske, veljajo za najpomembnejši arhitekturni spomin in primarni simbol naselja. Prvi most je bil zgrajen med letoma 1883 in 1884, drugi pa je bil zgrajen leta 1898, danes pa delujejo kot sprehajališče in pregledovanje obiskovalcev. Morda vam ni treba reči, da je zaradi pogleda na mesto in dolino Füzes potok vsekakor vredno hoditi do svojega vrha, ne boste obžalovali!

Szily kapela

Mnogi ljudje morda sploh ne vedo, da ima Iharos poboč Biatorbágy krožno, klasično grobno kapelo. Kapelo Szily je v začetku 19. stoletja zgradil József Szily za svojo družino. V drugi svetovni vojni je bila stavba močno poškodovana in grobovi so bili uničeni. Kapela je bila delno obnovljena v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, vendar je njegova sedanja številka posledica obnove leta 2009. Stavba več kot 200 let je eden izmed ključnih elementov Biatorbágyja in eden od Madžarskih spomenikov. Stavba je odprta vsak dan v letu, pri čemer klopi čakajo na utrujene pohodnike.