3 očarljivi minikipi, ki nas zapeljujejo do Váca na vratih za upogib Donave

Potem ko je Mihály Kolodko nagradil v Budimpešti in nato Veszprém, je Vác poleti 2021 postal glavno mesto bronastega Minikipi.

Tako kot pri Veszprém Minisobros so bila tudi za mesto narejena dela Vác. Kot rezultat povabila so bila vrata za upognjenost Donava obogatita z minikipov, od katerih je vsak tesno povezan z mestom. Čeprav ni posebej značilno za Kolodko minikipi, je skupna značilnost minikipi Vác, ki je vsak prejel podstavek.

Ekstaza Marije Theresa

Julija 2021 se je Maria Theresa, majhna bronasta minikip, pojavila, preden se je Vác Triumfalni lok imenoval kamnita vrata. Ustvarjanje spominja na obisk monarha v Vác leta 1764 in njegovo nenavadno zgodovino. Ne le, da je bila obnova stavb na povabilo škofa Vác, ampak je bil v samo dveh tednih vzgojen tudi zmagoslavni lok. Ne glede na to, ali je Maria Theresa sčasoma šla skozi vrata, ne bi bilo več zgodb, vendar ne bi imela boljše ilustracije in skrbi kot očarljiva mini sobo na robu omedlevine.

2600 Vác, Köztársaság út 65.

Mihály Kolodko, drobna bronasta minikipi, ki se pojavlja tu in tam, je bila v nekaterih primerih narejena barvita in ne.

Anyám tyúkja

Morda nam ne bo treba predstaviti pesmi Sándorja Petőfija, Anyám tyúkja. Če se sprehodimo po železniški postaji Vác in najdemo lepo majhno ustvarjanje Mihályja Kolodka, se bo vredno spomniti, ne le prva dve vrstici pesmi: pes Morzsa, ki se pojavlja v pesmi, nenehno sije edina kokoš matere Petőfi. In kot ponavadi, seveda prizorišče ni naključje: pesnikovi obiskovalci Vác in pesmi, rojene v Vácu februarja 1848, se nanaša na miniaturno mojstrovino.

2600 Vác, Széchenyi István u. 42.

Csúzli

Tretja minikipi Mihály Kolodko, ki se nahaja pred hišo Pannónia, ki služi kot dom Ferenca Savika, najdemo na baročnem glavnem trgu mesta. Ferenc Sajdik, ime madžarskega grafičnega umetnika in karikaturista, je morda znano, ko omenimo Pom Pom ali Velikega ho-ho-horgász. Na posebnem trikotnem trgu se trikotni podstavek nanaša na eno od risank Ferenca Sajdika in zbirko samo ene oborožene zbirke od tu.

2600 Vác, Köztársaság út 26.